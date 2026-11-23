Chức vô địch ATP Finals 2026 giúp Carlos Alcaraz thu hẹp đáng kể khoảng cách với Jannik Sinner, trong khi Alexander Zverev củng cố ngôi số 1 thế giới. Ở bảng xếp hạng nữ, Elena Rybakina tiếp tục dẫn đầu trước sự bám đuổi của Mirra Andreeva và Aryna Sabalenka.

Cuộc đua thứ hạng giữa 3 ngôi sao hàng đầu ATP ngày càng gay cấn

Alcaraz áp sát Sinner, Zverev giữ vững ngôi đầu

Bảng xếp hạng tennis nam cập nhật ngày 23/11 chứng kiến những biến động đáng chú ý sau ATP Finals 2026 tại Turin (Italy).

Zverev tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới với 10.350 điểm. Dù thất bại 2-6, 6-7 (7-9) trước Carlos Alcaraz trong trận chung kết, tay vợt người Đức vẫn tích lũy thêm 1.000 điểm từ giải đấu cuối năm. Zverev hiện tạo khoảng cách lên tới 2.400 điểm với Jannik Sinner, người đứng thứ hai với 7.950 điểm.

Trong khi đó, Alcaraz là tâm điểm chú ý sau chức vô địch ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp. Ngôi sao Tây Ban Nha toàn thắng 5 trận tại Turin, giành trọn 1.500 điểm và nâng tổng điểm lên 7.600.

Dù chưa cải thiện vị trí thứ ba, Alcaraz chỉ còn kém Sinner đúng 350 điểm. Khoảng cách không lớn này hứa hẹn khiến cuộc cạnh tranh vị trí á quân thế giới trở nên hấp dẫn khi bước sang mùa giải mới.

Phía sau nhóm dẫn đầu, Ben Shelton đứng thứ tư với 5.570 điểm, trong khi Daniil Medvedev xếp thứ năm với 4.220 điểm.

Đáng chú ý, Arthur Fils tăng một bậc lên vị trí thứ sáu với 3.825 điểm, đẩy Flavio Cobolli xuống thứ bảy (3.680 điểm). Đây là sự thay đổi thứ hạng duy nhất trong top 30 theo dữ liệu được cung cấp.

Ngoài ra, Novak Djokovic đứng thứ 12 với 2.940 điểm, ngay sau Alex De Minaur (3.170 điểm). Andrey Rublev xếp thứ 23, trong khi Lorenzo Musetti đứng thứ 27.

WTA: Rybakina dẫn đầu, Andreeva tiếp tục gây sức ép

Ở bảng xếp hạng nữ, Elena Rybakina duy trì ngôi số 1 thế giới với 8.099 điểm.

Bám sát phía sau là Mirra Andreeva, tay vợt 19 tuổi người Nga sở hữu 7.806 điểm. Khoảng cách giữa hai người chỉ là 293 điểm, mở ra cuộc đua hấp dẫn cho vị trí dẫn đầu WTA.

Aryna Sabalenka đứng thứ ba với 6.685 điểm, kém Andreeva 1.121 điểm. Cựu số 1 thế giới sẽ phải nỗ lực đáng kể nếu muốn trở lại nhóm hai tay vợt hàng đầu.

Cuộc cạnh tranh giữa hai đại diện Mỹ cũng rất sít sao. Coco Gauff xếp thứ tư với 6.163 điểm, chỉ hơn Jessica Pegula đúng 3 điểm.

Ngoài top 10, Alexandra Eala của Philippines đứng thứ 15 với 2.392 điểm, Naomi Osaka xếp thứ 17 (2.315 điểm), còn tài năng trẻ Victoria Mboko đứng thứ 21 với 2.143 điểm.