Đội tuyển quần vợt TP.HCM giành HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Ở trận đơn đầu tiên, Đinh Viết Tuấn Minh (TP.HCM) có màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước Trương Thành Minh (Hà Nội). Sau khi để thua ván mở màn với tỷ số 4-6, tay vợt TP.HCM thi đấu bùng nổ, lần lượt thắng 6-2 và 6-4 để mang về chiến thắng quan trọng cho đội nhà.

Ở trận đơn tiếp theo, Nguyễn Đại Khánh (TP.HCM) đối đầu Vũ Hà Minh Đức (Hà Nội), trước khi hai đội bước vào màn so tài ở nội dung đôi nam. Tại trận đôi, bộ đôi Nguyễn Quang Vinh - Đinh Viết Tuấn Minh (TP.HCM) chạm trán Vũ Hà Minh Đức - Nguyễn Minh Phát (Hà Nội). Đại diện Thủ đô thi đấu ấn tượng, giành chiến thắng sau hai ván với tỷ số 6-4, 6-1.

Chung cuộc, TP.HCM được xác định là đội giành chiến thắng trước Hà Nội, qua đó bước lên bục cao nhất ở nội dung đồng đội nam, mang về tấm HCV đầu tiên của môn Quần vợt tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Không chỉ thành công ở nội dung đồng đội nam, đội tuyển quần vợt nữ TP.HCM cũng có ngày thi đấu đáng nhớ. Trong trận bán kết gặp Hải Phòng, các tay vợt TP.HCM thi đấu nỗ lực và giành chiến thắng để đoạt vé vào trận chung kết,

Những kết quả tích cực ở cả hai nội dung nam và nữ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao của đội tuyển quần vợt TP.HCM tại kỳ Đại hội năm nay. Người hâm mộ tiếp tục chờ đợi màn trình diễn của đội tuyển nữ trong trận chung kết ngày 24/11, với kỳ vọng đội nhà sẽ giành thêm một tấm HCV.

Mỹ nhân Andreeva đã kiểm soát tốt hơn tính khí nóng nảy

Huyền thoại quần vợt Martina Navratilova cho rằng Mirra Andreeva đã trưởng thành đáng kể trong việc kiểm soát cảm xúc. Tay vợt 19 tuổi từng gây tranh cãi tại Indian Wells hồi đầu năm khi nổi nóng, chửi khán giả sau thất bại trước Katerina Siniakova.

Andreeva ngày càng chín chắn hơn

Tuy nhiên, tám tháng sau, Andreeva trở lại giải đấu và toàn thắng cả năm trận, không để thua set nào để đăng quang WTA Finals ngay lần đầu tham dự. Navratilova đặc biệt ấn tượng khi chứng kiến Andreeva bị Aryna Sabalenka dẫn 4-1 nhưng vẫn ngược dòng thắng 6-4, 6-0. Theo cựu tay vợt số một thế giới, Andreeva vẫn có cá tính nóng nảy, nhưng đã học được cách kiềm chế bản thân.

Tom Aspinall từ bỏ đai vô địch UFC hạng nặng vì chấn thương mắt

Tom Aspinall buộc phải từ bỏ đai vô địch hạng nặng UFC do chưa thể bình phục chấn thương mắt nghiêm trọng. Võ sĩ người Anh gặp sự cố sau khi bị Ciryl Gane chọc vào cả hai mắt trong lần bảo vệ đai hồi tháng 10 năm ngoái, dẫn đến nhiều ca phẫu thuật và biến chứng kéo dài.

Aspinall thừa nhận chưa được đội ngũ y tế cho phép thi đấu trở lại, dù đã làm mọi cách để hồi phục. Anh quyết định trả lại đai nhằm tránh khiến cả hạng cân phải chờ đợi. Võ sĩ 32 tuổi khẳng định UFC và lãnh đạo Hunter Campbell luôn được cập nhật đầy đủ về tình trạng sức khỏe của mình.

McGregor rơi vào tuyệt vọng sau màn tái xuất UFC thảm họa

Conor McGregor thừa nhận đang trải qua quãng thời gian tồi tệ khi tương lai thi đấu tại UFC trở nên bất định sau chấn thương ở màn tái xuất. Tại UFC 329, võ sĩ Ireland dính chấn thương chân trong cuộc đối đầu Max Holloway. Ở tuổi 37, McGregor tung ra hai cú đá cao nhưng đều không trúng đích, sau đó ngã xuống sàn và gặp khó khăn khi đứng dậy.

Đây là lần đầu McGregor trở lại UFC kể từ thất bại trước Dustin Poirier năm 2021, trận đấu khiến anh gãy chân. Những lo ngại về khả năng tiếp tục sự nghiệp của cựu vô địch hai hạng cân lập tức xuất hiện.

Hamilton dùng chiêu truyền thông, tìm cách xóa bỏ mối đe dọa từ Leclerc tại Ferrari

Dù cơ hội cạnh tranh danh hiệu mùa này đã không còn, Lewis Hamilton vẫn sớm hướng đến năm 2027. Tay đua người Anh đang tận dụng những mâu thuẫn nội bộ để củng cố vị thế tại Ferrari, đặc biệt sau vụ va chạm với Charles Leclerc ở chặng Las Vegas.

Đây là lần thứ hai trong ba chặng gần nhất Ferrari mất điểm vì những án phạt xuất phát từ màn so tài giữa hai tay đua. Leclerc nhận hoàn toàn trách nhiệm và lên tiếng xin lỗi, trong khi lãnh đội Frederic Vasseur vô cùng tức giận. Hamilton lập tức tận dụng tình huống để vận động dư luận, dù khẳng định chưa từng yêu cầu Ferrari trao vị trí số một cho mình.

Verstappen công kích Russell, cuộc chiến truyền thông F1 thêm căng thẳng

Max Verstappen đã có màn công kích dữ dội George Russell sau chặng Las Vegas, khiến mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai tay đua tiếp tục leo thang. Mâu thuẫn bắt nguồn từ buổi đua thử cuối, khi Verstappen vượt Russell lúc tay đua Mercedes chuẩn bị thực hiện vòng chạy tính giờ.

Russell cho rằng đối thủ thường xuyên gây khó dễ cho các tay đua khác và tuyên bố cần có người đứng ra đối đầu với Verstappen. Trên đường đua, hai người đổi vị trí dẫn đầu tới 12 lần, nhưng Russell cuối cùng không thể giành podium sau pha khóa bánh, đâm đầu xe vào rào chắn ở hai vòng cuối.

ATP Finals có thể chuyển địa điểm

Chủ tịch Liên đoàn tennis Italia, Angelo Binaghi, thừa nhận ATP Finals có thể sẽ không còn tổ chức ở thành phố Turin dù vẫn là sự kiện ăn khách và thu về ước tính hơn 720 triệu euro doanh thu. Turin vẫn sẽ được tổ chức ATP Finals 2027 nhưng đang có khả năng Milan sẽ được trao quyền đăng cai từ 2028 đến 2030, năm cuối trong thỏa thuận tổ chức giải tại Italia.

ATP Finals có thể rời khỏi Turin bắt đầu từ năm 2028

"Tiểu Sharapova" được dự đoán vươn lên số 1 thế giới

Huyền thoại quần vợt Martina Navratilova tin tưởng Mirra Andreeva sẽ trở thành “siêu sao” trong tương lai. Theo Navratilova, Andreeva vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Bà đặc biệt tin rằng kỹ thuật giao bóng hoàn hảo sẽ tiếp tục là vũ khí lợi hại của tay vợt có biệt danh “Tiểu Sharapova”.

Ở tuổi 19, Andreeva đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng WTA

Chủ nhân của 18 danh hiệu Grand Slam chia sẻ: “Ồ, cô ấy sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Hãy nhìn vào những cú giao bóng. Cô ấy có thể đạt tốc độ 120 dặm/giờ (khoảng 193 km/h) mà không cần vung vợt quá mạnh. Cô ấy có chiều cao tốt, bờ vai rộng và kỹ thuật hoàn hảo. Thành thật mà nói, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó cô ấy đạt tốc độ 130 dặm/giờ (khoảng 209 km/h). Cô ấy sẽ trở thành một siêu sao. Andreeva hoàn toàn có thể vươn lên vị trí số 1 thế giới sau Australian Open”.

Andreeva khép lại mùa giải 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn khi tiếp nối chức vô địch Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros bằng danh hiệu WTA Finals. Tay vợt tuổi teen người Nga đăng quang giải đấu cuối mùa mà không để thua bất kỳ set đấu hay trận đấu nào.

Mourinho chào đón Nadal vào ban lãnh đạo Real Madrid

HLV Jose Mourinho bày tỏ “niềm tự hào to lớn” sau khi huyền thoại quần vợt Rafael Nadal chính thức được bầu vào ban lãnh đạo Real Madrid với tỷ lệ ủng hộ 99,5%. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Tôi cũng muốn nói rằng, trên cương vị HLV Real Madrid, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi một trong những thành viên ban lãnh đạo của CLB không chỉ là vận động viên Rafa Nadal, mà còn là con người Rafael Nadal. Đó là nguồn tự hào vô cùng lớn đối với tôi”.

Là thành viên danh dự của Real Madrid từ năm 2011, Nadal khép lại sự nghiệp quần vợt với 92 danh hiệu cá nhân, 2 HCV Olympic và 5 chức vô địch Davis Cup, bên cạnh 22 danh hiệu Grand Slam.

Anh trai Topuria bị trật khớp vai tại UFC Qatar

Ilia Topuria cho biết người anh trai Aleksandre bị trật khớp vai trái ngay trong những phút đầu tiên của trận thua Santiago Luna tại UFC Qatar. Ilia cho rằng chấn thương này khiến Aleksandre giảm tần suất ra đòn liên hoàn, không thể thực hiện các tình huống vật, phải di chuyển lùi và gặp khó khăn trong việc duy trì thế phòng thủ. Dù vậy, Ilia ca ngợi nỗ lực của anh trai khi vẫn có thể đưa trận đấu đến kết quả tính điểm sít sao dù gặp những hạn chế về thể trạng.

Aleksandre đến Qatar với thành tích toàn thắng sau 2 lần thượng đài đầu tiên tại UFC. Vì vậy, trận thua Luna không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của Aleksandre tại UFC mà còn khép lại quãng thời gian một năm không thi đấu của võ sĩ người Georgia.

Hamilton xin lỗi Ferrari sau vụ va chạm với Leclerc

Lewis Hamilton trải qua thêm một chặng đua đáng thất vọng cùng Ferrari tại GP Las Vegas, sau vụ va chạm với đồng đội Charles Leclerc. Dù nỗ lực trở lại từ vị trí xuất phát thứ 11, phải nhận án phạt 10 giây và bị Leclerc khiến xe xoay vòng, tay đua người Anh vẫn cán đích ở vị trí thứ bảy.

Tuy nhiên, thông điệp của Hamilton qua bộ đàm sau chặng đua cho thấy sự thất vọng khi anh gửi lời xin lỗi Ferrari vì không thể mang về số điểm mà đội đua rất cần.

Trong cuộc phỏng vấn sau chặng đua, Hamilton từ chối chỉ trích Leclerc và cho rằng việc giải quyết những va chạm nội bộ giữa hai tay đua là “quyết định của Ferrari”.

Đây không phải lần đầu tiên Hamilton và Leclerc xảy ra va chạm trên đường đua. Đó là vụ đụng độ thứ hai giữa hai tay đua trong ba chặng gần nhất, khiến Ferrari đánh mất những điểm số quan trọng trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đội đua với Red Bull.