Nóng nhất thể thao sáng 13/7: Djokovic bất ngờ được nhận lời khen vì hành động đẹp

Djokovic bất ngờ được nhận lời khen vì hành động đẹp

Rennae Stubbs, người có trong tay 6 chức vô địch Grand Slam nội dung đánh đôi và đang là HLV của Serena Williams, đã gửi lời khen ngợi tới Novak Djokovic. “Tôi đã thấy Novak tiến vào khu vực kỹ thuật của Sinner để gửi lời chúc mừng tới đối thủ. Đó là hành động phía sau màn mà các bạn nên biết tới. Trên sân, họ có thể là đối thủ nhưng vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng đáng kính".

Novak Djokovic

Lý Hoàng Nam giành cú đúp vô địch, Quang Dương đăng quang đôi nam tại AOPC 2026

Lý Hoàng Nam khép lại giải vô địch Pickleball châu Á mở rộng (AOPC) – Fitgon Cup 2026 với hai chức vô địch và một ngôi á quân sau ngày thi đấu chung kết đầy thành công. Ở nội dung đơn nam Open, Hoàng Nam có màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước Phúc Huỳnh.

Lý Hoàng Nam lập cú đúp danh hiệu trước Quang Dương

Sau khi để thua set đầu với tỷ số 5-11, tay vợt sinh năm 1997 nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, thắng áp đảo 11-1 ở set hai trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 11-5 trong set quyết định để giành chức vô địch.

Tiếp đà hưng phấn, Hoàng Nam cùng Roos Van Reek tiếp tục thi đấu thuyết phục ở trận chung kết đôi nam nữ Open. Bộ đôi kiểm soát tốt thế trận, phối hợp ăn ý và tận dụng hiệu quả những điểm số quyết định để đăng quang, mang về danh hiệu thứ hai cho tay vợt Việt Nam tại giải.

Ở trận chung kết đôi nam Open, Quang Dương và H. Rajesh Mehta đã kiểm soát tốt nhịp bóng, liên tục tạo sức ép và giành chiến thắng sau hai set với các tỷ số 11-4 và 11-6 để lên ngôi vô địch trước đôi Hoàng Nam và Nicholas Khamphi.

Jake Paul lên tiếng “cà khịa” McGregor

Conor McGregor vừa tạo nên một trong những màn trở lại tệ nhất trong lịch sử UFC khi tự chấn thương ngay ở đầu trận đấu với Max Holloway. Ngay lập tức, YouTuber Jake Paul không bỏ lỡ cơ hội chế nhạo “Gã điên của sàn UFC”. Anh chàng này diễn lại chính xác những gì McGregor đã làm rồi ngã xuống hồ bơi.

Marc Marquez quyết tâm trở lại

Sau khi giành chức vô địch chặng đua ở Đức, Marc Marquez đã trở lại cuộc đua vô địch với việc vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tay đua người Tây Ban Nha thể hiện sự quyết tâm khi tiết lộ sẽ không nghỉ ngơi trong thời gian nghỉ giữa mùa hè của MotoGP trong 1 tháng tới. Thay vì đi du lịch, Marquez lên kế hoạch tăng cường tập luyện để cải thiện sức khỏe tốt hơn nữa.

Hulkenberg tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Max Verstappen

Cựu tay đua F1, Nico Hulkenberg mới đây đã tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Max Verstappen. Theo đó, dù cách nhau tới 10 tuổi và có quốc tịch khác nhau nhưng hai người đã quen nhau được khoảng 25 năm. Hulkenberg cho biết họ từng chung một đội đua tại giải đua xe kart ở lứa tuổi thiếu niên.