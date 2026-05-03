Gyokeres là tiền đạo hay thứ 2 trong năm 2026: Mbappe kém xa, Haaland mất dạng

Người hùng cả 2 cấp độ

Viktor Gyokeres đã ghi cú đúp giúp Arsenal đánh bại Fulham 3-0 trong trận đấu tối thứ Bảy vừa qua. Đúng vào thời điểm dư luận chê cười về phong độ ghi bàn của “Pháo thủ”, chuyên gia vuốt tóc người Thụy Điển cùng với Bukayo Saka đã cho thấy khả năng của họ là thế nào và đưa Arsenal tạm chiếm ngôi đầu Premier League.

Gyokeres đang là chân sút số 2 của bóng đá châu Âu từ đầu năm 2026

Cũng với 2 pha lập công đó, Gyokeres tiếp tục có phong độ cao trong năm 2026. Mặc dù chân sút này rất hay bị chê là “chân gỗ”, làm tường kém hay những khía cạnh khác của một tiền đạo, anh đã lập công nhiều thứ 2 trong năm nay chỉ sau mỗi Harry Kane. 18 bàn thắng cho cả CLB lẫn ĐTQG của Gyokeres khiến Gyokeres bỏ cách Mbappe và Haaland khá xa.

Gyokeres đã lập công trước Leeds, Sunderland, Tottenham, Everton và Fulham để Arsenal tiếp tục chặng đường tranh Premier League, cũng như sút penalty thành công ở bán kết lượt đi Cúp C1 gặp Atletico Madrid. Còn trên tuyển, Gyokeres là một người hùng đích thực khi lập hat-trick trước Ukraine và ghi bàn thắng muộn hạ Ba Lan để đoạt vé vớt đi World Cup ở vòng playoff.

Kane "vô đối"

Trên toàn châu Âu, Gyokeres chỉ kém mỗi Harry Kane, người đã ghi 24 bàn cho Bayern Munich. Kane đang trên hành trình tới Quả bóng Vàng và anh đang là người duy nhất có số bàn thắng cao hơn số trận ra sân. Cả 24 bàn đều được ghi trong 21 trận cấp CLB, Kane thậm chí còn không đá cho ĐT Anh.

Harry Kane đang có số bàn thắng cao nhất từ đầu năm mà chưa ghi bàn hay đá trận nào cho ĐTQG

Xếp sau Gyokeres là một cái tên không ai thường nhắc đến về khả năng ghi bàn: Lamine Yamal. Nói về Yamal là nói về rê bóng, nhưng Yamal đã có 15 bàn từ đầu năm trước khi dính chấn thương. Cú hat-trick trước Villareal hồi tháng 2 cho thấy Yamal đủ sức gánh trách nhiệm ghi bàn, chỉ tiếc rằng con số 15 của anh sẽ còn dừng ở đó một thời gian do chấn thương.

Denis Undav của Stuttgart đã bỏ lỡ cơ hội san bằng con số của Yamal sau khi Stuttgart vừa hòa Hoffenheim 3-3. Undav đã có 14 bàn từ đầu năm và với việc Nick Woltemade đang lao đao ở Newcastle, Undav rất có khả năng cao được giao trọng trách cầm trịch hàng công của ĐT Đức ở World Cup.

Việc Undav không lập công cuối tuần này đã giúp Igor Thiago của Brentford cân bằng số bàn thắng của anh, sau khi Thiago lập công trong trận thắng đậm West Ham 3-0. Khó tin nổi chân sút người Brazil này lại đang đua Vua phá lưới Premier League với Erling Haaland (Thiago đã ghi nhiều hơn Haaland 5 bàn cho đến lúc này) và có thể sẽ dẫn đầu hàng công ĐTQG tại World Cup, nhất là khi Thiago từng bị chấn thương nặng khi mới sang Anh.

Có thêm 4 cầu thủ khác cũng đã có 14 bàn gồm Vinicius (Real Madrid), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Khvicha Kvaratskhelia (PSG) và Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), trong đó Vinicius và Oyarzabal có thể gia tăng con số của mình trong đêm nay (với Vinicius) hoặc đêm thứ Hai (Oyarzabal). Trong khi đó Mbappe, với 13 bàn, có vẻ sẽ dừng con số ở đó và chờ đá World Cup do đang dưỡng thương.