Thường trận Brighton – Crystal Palace là một trận derby, nhưng trong buổi tối Chủ nhật chỉ có Brighton chơi bóng khi họ vượt trội về mọi mặt và vùi dập đối thủ London 5 bàn không gỡ. Brighton do đó đang đứng thứ 3 trên BXH Premier League, họ thực tế dẫn đầu giải về rất nhiều thông số tấn công.

Brighton đang là đội tấn công số 1 Premier League, không chỉ về số bàn thắng mà về nhiều phương diện khác

Đáng nói là kể cả với việc sự chú ý dành cho “Chim mòng biển” tập trung vào hàng công, họ thực tế phòng ngự rất đáng gờm khi đã 4 trận thắng liên tiếp không để lọt 1 bàn nào. Lần gần nhất họ thủng lưới là trước Leeds hồi đầu tháng 9, và trận họ lọt lưới nhiều nhất là trước Chelsea, đội công cũng rất uy lực nhưng thủ thì khá tệ nên đang thua Brighton 14 đơn vị hiệu số dù đứng sát nhau.

Họ đang có nhiều yếu tố để tạo ra một mùa giải bất ngờ, và khi nói đến bất ngờ các fan vẫn hay đặt sự so sánh với chức vô địch kỳ tích của Leicester City mùa 2015/16. Chất lượng đội hình rất tốt, HLV Fabian Hurzeler cũng đã dẫn dắt đủ lâu để các cầu thủ hiểu ý ông.

Brighton có đá cúp châu Âu nhưng có thể xoay vòng, bên cạnh đó các đối thủ đều có ít nhiều dấu hiệu sa sút: Man City đã hết kỷ nguyên Guardiola (Maresca đã thắng 7 vòng đầu nhưng đừng mừng vội, mùa đầu tiên Pep cũng thắng 7 vòng đầu và sau đó tụt xuống đua top 4), trong khi Arsenal đang có vấn đề ở hàng công. Nói đến Arsenal, họ là đội mạnh đầu tiên bị Brighton “xơi tái” ở Premier League, một thông điệp khẳng định tầm vóc.

Nhìn lại kỳ tích của Leicester

Nếu hỏi một cách máy móc thì chúng ta sẽ có câu hỏi “Liệu Brighton có đua vô địch được không?”, nhưng trả lời câu hỏi đó bằng đáp án nào thì chịu. Nhưng thay vào đó chúng ta có thể đặt một kiểu câu hỏi khác: “Bao giờ thì Brighton có thể được xem là ứng viên vô địch?”.

Leicester City 2015/16 đăng quang Premier League bất chấp tư cách ứng viên rớt hạng đầu mùa

Thường khán giả có thể nhìn vào vị trí của các đội ở giai đoạn giữa mùa để biết đáp án cho câu hỏi đó, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác (Arsenal 1997/98 là một ví dụ tiêu biểu). Chúng ta có một cách khác để trả lời câu hỏi này, đó là dùng chính mùa 2015/16 của Leicester.

Leicester mùa đó có lúc tụt xuống thứ 6 sau 7 vòng (thua Arsenal 2-5) nhưng họ từng bước tiến lên trên, trong đó giai đoạn quan trọng nhất bắt đầu nửa sau tháng 11 cho tới hết tháng 1: Bắt đầu từ trận thắng Newcastle 3-0 ngày 21/11/2015, Leicester đã thắng 6, hòa 4 và thua 1.

Chuỗi trận vượt khó của Leicester City (bắt đầu chuỗi trận ở vị trí thứ 3 trên BXH) Newcastle 0-3 Leicester 21/11/2025 Leicester 1-1 MU 28/11/2015 Swansea 0-3 Leicester 5/12/2015 Leicester 2-1 Chelsea 14/12/2015 Everton 2-3 Leicester 19/12/2015 Liverpool 1-0 Leicester 26/12/2015 Leicester 0-0 Man City 29/12/2015 Leicester 0-0 Bournemouth 2/1/2016 Tottenham 0-1 Leicester 13/1/2016 Aston Villa 1-1 Leicester 16/1/2016 Leicester 3-0 Stoke 23/1/2016 Kết quả tổng: thắng 6, hòa 4, thua 1

Đó không phải là kết quả quá ấn tượng, nhưng là giai đoạn thi đấu với mật độ dày và Leicester vẫn leo lên vị trí đầu bảng. Họ củng cố niềm tin vào cơ hội vô địch khi hòa MU & Man City, thắng Chelsea & Tottenham, thất bại duy nhất đến trên sân Anfield của Liverpool. Sau khi hòa Aston Villa 1-1 tại Villa Park vào ngày 16/1/2016, Leicester giữ vị trí đầu bảng cho tới hết mùa giải.

9 trận mang tính quyết định

Tính cạnh tranh của Premier League ngày nay đã tăng lên rất nhiều và trận nào cũng khó cho Brighton, nhưng trước mắt họ sẽ có 2 trận đấu đầy thách thức là làm khách tại Anfield và Etihad để kết thúc tháng 10.

Trong khi Leicester 2015/16 phải khổ chiến từ cuối tháng 11/2015 cho tới hết tháng 1/2016, loạt đấu đáng sợ nhất cho Brighton sẽ là sau Giáng sinh năm nay cho tới gần hết tháng 2/2027: Tottenham, MU, Bournemouth, Brentford, Man City, Newcastle, Hull City, gặp lại MU, gặp lại Tottenham.

Loạt 9 trận Premier League sau Giáng sinh 2026 của Brighton Tottenham - Brighton 29/12/2026 Brighton - MU 2/1/2027 Brighton - Bournemouth 5/1/2027 Brentford - Brighton 16/1/2027 Brighton - Man City 23/1/2027 Newcastle - Brighton 30/1/2027 Brighton - Hull 6/2/2027 MU - Brighton 10/2/2027 Brighton - Tottenham 20/2/2027

Nếu Brighton vẫn duy trì phong độ của một ứng viên vô địch cho tới gần hết năm, chuỗi 9 trận đó sẽ thực sự đánh giá xem họ có thể tạo ra một Leicester thứ 2, hay lịm dần và trượt xuống các cuộc đua khác. Đó là chưa đề cập tới việc 2 vòng cuối mùa họ sẽ gặp Liverpool rồi Arsenal, không biết chừng 1 trong 2 trận đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch.

Dĩ nhiên là khó, nhưng Brighton vẫn phải gồng. Nếu họ không đủ lực đua vô địch, đây vẫn hứa hẹn là mùa giải đội bóng này có thể tranh suất đá Champions League, và đó sẽ là tín hiệu không mấy khả quan cho những Chelsea, Liverpool hay Aston Villa (và MU, nếu rất lạc quan).