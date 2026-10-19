Siêu mẫu Kỳ Hân, Trương Quỳnh Anh tranh tài tại giải pickleball quy tụ 200 người đẹp

Diễn ra ngày 18/10 tại sân Vias Pickleball (phường Tân Hưng, TP.HCM), giải Slay & Play Pickleball 2026 thu hút khoảng 200 người đẹp tham gia tranh tài. Đây là sân chơi dành riêng cho phái đẹp, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Giải đấu có 3 nội dung gồm đôi nữ Newbie, đôi nữ trình độ 4.4 và đôi nữ Nghệ sĩ – KOL. Trong đó, nội dung Nghệ sĩ – KOL nhận được sự quan tâm đặc biệt khi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí và thể thao.

Siêu mẫu Kỳ Hân, người đẹp sở hữu chiều cao 1m78, là một trong những cái tên thu hút sự chú ý. Kết hợp cùng Kim Huệ, chân dài làng người mẫu thể hiện phong độ đáng chú ý để tiến thẳng vào bán kết. Tuy nhiên, hành trình của Kỳ Hân – Kim Huệ phải dừng lại đầy tiếc nuối sau thất bại sát nút 9-11 trước đối thủ. Trận đấu diễn ra kịch tính, mang đến nhiều pha bóng hấp dẫn cho khán giả.

Chia sẻ tại giải, Kỳ Hân cho biết dù lịch trình công việc khá bận rộn, cô vẫn cố gắng dành thời gian tập luyện và thi đấu pickleball. Người đẹp tiết lộ có tới 3 giải đấu liên tiếp chỉ trong vòng một tuần, cho thấy sự nghiêm túc với bộ môn thể thao đang ngày càng được yêu thích này.

Một gương mặt nổi bật khác tại giải là ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Cô kết hợp cùng hot girl Giang Phạm, tạo nên một trong những cặp đôi được khán giả chú ý cả về ngoại hình lẫn màn trình diễn trên sân.

Bộ đôi vượt qua vòng bảng nhưng không thể tiến sâu hơn khi để thua nghẹt thở với tỷ số 10-11 ở vòng knock-out. Dù sớm dừng bước, Trương Quỳnh Anh và Giang Phạm vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ những pha bóng đẹp mắt và tinh thần thi đấu nhiệt tình.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân, Trương Quỳnh Anh còn được trao giải thưởng phụ “Người đẹp thần thái”, trong khi Giang Phạm nhận danh hiệu “Người đẹp ăn ảnh”.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Avan Ton và Cao Thi có niềm vui lớn khi vượt qua Kỳ Hân – Kim Huệ để giành quyền vào chung kết.

Avan Ton bày tỏ sự phấn khích khi đánh bại Kim Huệ, qua đó chấm dứt chuỗi trận toàn thua trước đàn chị.

Bên cạnh những gương mặt kể trên, giải đấu còn có sự góp mặt của người đẹp Trà Ngọc Hằng và hot girl thể thao Phương Liên. Sự xuất hiện của dàn mỹ nhân cùng những màn so tài sôi nổi góp phần tạo nên sức hút cho Slay & Play Pickleball 2026, một sân chơi kết hợp giữa thể thao, giải trí và giao lưu dành cho phái đẹp.