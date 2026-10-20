Tin mới nhất bóng đá sáng 20/10: Man City nhận tin dữ về Haaland, Chủ tịch Barcelona công kích Real

Man City nhận tin dữ về Haaland

Theo Manchester Evening News (Anh), Erling Haaland không tham gia buổi tập của Man City hôm 19/10, làm dấy lên lo ngại về chấn thương mà anh gặp phải trong chiến thắng tại Premier League trước Ipswich Town cuối tuần qua. Chân sút người Na Uy tập tễnh rời sân sau khi trận đấu kết thúc và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong cuộc tiếp đón AEK Athens tại Champions League.

Haaland đang là nguồn cung cấp bàn thắng không thể thay thế của Man City

Enzo Maresca trước đó đã giảm nhẹ những lo ngại về Haaland, đồng thời khẳng định tiền đạo này vẫn là lựa chọn hàng đầu trong suy nghĩ của ông khi cân nhắc nhân sự dẫn dắt hàng công. Tuy nhiên, việc chân sút người Na Uy vắng mặt trên sân tập chưa đầy 2 ngày sau khi tập tễnh rời Etihad khiến khả năng ra sân của anh trong chuyến làm khách tới sân của Aston Villa vào cuối tuần trở nên bỏ ngỏ, trừ khi anh thi đấu trước AEK Athens.

Mateo Kovacic, Matheus Nunes và Nico O'Reilly cũng không tham gia buổi tập sau khi cả ba đều phải rời sân vì những vấn đề thể lực trong trận gặp Ipswich Town. Antoine Semenyo cũng vắng mặt và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần do vấn đề ở đầu gối. Dù vậy, ban huấn luyện Man City vẫn thở phào nhẹ nhõm khi chấn thương của tuyển thủ Ghana không nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu.

Chủ tịch Barcelona công kích Real Madrid

Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona vừa đưa ra hàng loạt phát biểu đanh thép về Real Madrid trong cuộc phỏng vấn với tờ L’Equipe (Pháp). Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Barcelona và Real Madrid, Laporta không ngần ngại đưa ra những phát biểu cứng rắn.

Ông nói: “Không, giữa chúng tôi giờ không còn mối quan hệ nào nữa. Tôi thậm chí còn muốn nói rằng hai bên đã chuyển sang trạng thái đối đầu. Real Madrid đã đánh mất uy tín, cả về mặt thể chế lẫn chuyên môn. Họ không còn tiếng nói trong các tổ chức nữa. Họ đã chọn sai con đường và giờ đang phải trả giá. Họ mở hầu bao, chi những khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ các cầu thủ đắt giá, nhưng những bản hợp đồng đó không mang lại kết quả như kỳ vọng”.

Laporta cũng cáo buộc Real Madrid tìm cách biện minh cho những thất bại bằng việc tập trung vào vụ Negreira, liên quan đến các khoản thanh toán mà Barcelona thực hiện cho những công ty có liên hệ với cựu quan chức trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira.

Người đứng đầu Barcelona nói thêm: “Tại Real Madrid, họ ưu tiên những cá nhân xuất chúng và các bản hợp đồng đình đám. Họ đang tìm mọi cách để biện minh cho những thất bại bằng cách đưa ra những lời dối trá về vụ Negreira, bởi họ đã không giành được danh hiệu nào trong hai năm qua. Chúng tôi đang chiến thắng và là ứng viên cho mọi danh hiệu”.

Mbappe tiết lộ thói quen “rất tệ” trước mỗi trận

Kylian Mbappe tiết lộ bí mật trong một cuộc phỏng vấn mới, đồng thời thừa nhận anh gặp khó khăn trong việc từ bỏ thói quen này. Trong cuộc phỏng vấn với Onze Mondial, tiền đạo người Pháp cho biết anh thi đấu mà không sử dụng miếng lót giày, dù hiểu rằng đây “không phải việc nên làm”.

Mbappe chia sẻ: “Bí mật về tôi ư? Có đến cả triệu bí mật về Kylian! Bản chất của bí mật là không tiết lộ nó, đúng không? Một bí mật trong bóng đá... Tôi có một thói quen rất tệ. Đó không phải việc nên làm, nhưng tôi vẫn cứ làm: tôi thi đấu mà không có miếng lót giày.

Vì vậy, gửi đến tất cả các bạn nhỏ ngoài kia: đừng lấy miếng lót giày ra! Hãy giữ nguyên chúng! Tôi đã mắc sai lầm đó khi còn nhỏ và kể từ đó đến nay, tôi luôn chơi bóng mà không có miếng lót giày. Dù hiện tại tôi đã có những đôi giày tốt nhất và chẳng có lý do gì để không sử dụng miếng lót giày, phản xạ từ những ngày còn ở Bondy (Pháp) vẫn còn nguyên. Tôi vẫn lấy chúng ra, ngay cả khi sử dụng những đôi giày được thiết kế riêng cho mình!”.

Alexander Arnold cân nhắc rời Real Madrid

Theo TeamTalk, Trent Alexander Arnold đang cân nhắc tương lai tại Real Madrid, với khả năng chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nguồn tin trên cho biết thêm Liverpool đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ 28 tuổi. Điều đó mở ra khả năng Alexander Arnold trở lại Anfield.

Tuy nhiên, Liverpool không phải đội bóng duy nhất quan tâm đến hậu vệ người Anh. Arsenal, Chelsea và Man City đều được liên hệ với khả năng chiêu mộ hậu vệ này, trong khi Bayern Munich cũng đang cân nhắc nhảy vào thương vụ.

Bayern Munich lo Kompany lỡ trận đại chiến Arsenal

Theo truyền thông Đức, HLV Vincent Kompany của Bayern Munich đang bị cúm, khiến khả năng ông trực tiếp chỉ đạo “Hùm xám” trong trận gặp Arsenal tại Champions League giữa tuần này bị đặt dấu hỏi. Trợ lý Aaron Danks có thể được giao nhiệm vụ thay thế nếu chiến lược gia người Bỉ không thể ra đường biên chỉ đạo.

Theo Tz, tình hình hiện khá đáng lo ngại: “Hiện vẫn chưa rõ Vincent Kompany có trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ bên đường biên trong trận gặp Arsenal hay sẽ ngồi trên ghế dự bị như trận đấu với Leipzig. HLV này hiện đang bị cúm, khiến các mô sẹo cũ bị ảnh hưởng phần nào. Kompany đang gặp khó khăn khi leo cầu thang và phải đứng trong thời gian dài. Nếu không kịp bình phục, trợ lý Aaron Danks sẽ là người chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ chỉ đạo trong khu vực kỹ thuật”.