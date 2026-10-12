“Giáo sư bi-a” Quốc Nguyện săn tiền thưởng 1,8 tỷ đồng, đối đầu cao thủ 8 lần vô địch

🚀 💰 Bỏ túi ít nhất 612 triệu đồng

Ở trận bán kết nội dung carom 3 băng nam giải Billiards Crown Haitai Championship 2026 kết thúc chiều 12/10 tại Hàn Quốc, Nguyễn Quốc Nguyện đã vượt qua No Jong-hyun sau 6 set đấu với tỷ số chung cuộc 4-2.

Quốc Nguyện vào chung kết

Đại diện Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi thắng liền 2 set đầu với các tỷ số 15-12 và 15-7. Tuy nhiên, No Jong-hyun nhanh chóng đáp trả bằng 2 set thắng liên tiếp 15-14 và 15-10, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Trong thời điểm chịu sức ép lớn, cơ thủ có biệt danh “giáo sư bi-a” đã thể hiện bản lĩnh khi thắng tiếp 2 set với các tỷ số 15-9 và 15-11, qua đó khép lại trận bán kết với chiến thắng 4-2 để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng.

Việc giành quyền vào chung kết giúp Quốc Nguyện chắc chắn nhận ít nhất 34 triệu won, tương đương khoảng 612 triệu đồng. Nếu đánh bại đối thủ ở trận đấu quyết định, cơ thủ Việt Nam sẽ nâng khoản tiền thưởng lên 100 triệu won, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 2 năm nay, Quốc Nguyện từng đăng quang tại Welcome Championship 2026. Cơ thủ của Việt Nam đang đứng trước cơ hội mang về danh hiệu thứ 2 tại hệ thống giải đấu danh giá này.

🏆 💵 Tranh 1,8 tỷ đồng với sao Tây Ban Nha

Đối thủ cuối cùng của Quốc Nguyện là David Martinez, cơ thủ người Tây Ban Nha giàu thành tích và có kinh nghiệm dày dạn ở những trận đấu quyết định. Đây là lần thứ 11 Martinez góp mặt ở chung kết giải đấu. Trong 10 lần trước đó, anh đã giành tới 8 chức vô địch.

David Martinez là đối thủ của Quốc Nguyện ở trận đấu cuối cùng

Trên hành trình vào chung kết năm nay, Martinez tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt vượt qua những đối thủ đáng chú ý. Trong đó, tay cơ Tây Ban Nha đánh bại cựu vô địch David Zapata ở tứ kết trước khi vượt qua Cho Keon-hwi tại bán kết.

Cuộc đối đầu giữa Quốc Nguyện và Martinez hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi cơ thủ Việt Nam đứng trước cơ hội bổ sung danh hiệu lớn vào bộ sưu tập thành tích, trong khi đối thủ sở hữu kinh nghiệm đáng nể ở những trận chung kết.

Trận chung kết Crown Haitai Championship 2026 dự kiến bắt đầu lúc 19h tối nay 12/10. Người chiến thắng sẽ nhận phần thưởng 100 triệu won, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng.