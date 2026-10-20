Dự đoán tỷ số PSG - Barcelona: Đi tìm kẻ mạnh nhất (Cúp C1)
(2h, 21/10, vòng League Phase, UEFA Champions League) Hai đội bóng mạnh nhất châu Âu gặp nhau để tranh giành vị trí dẫn đầu.
Phong độ từ đầu mùa giải
|Đội bóng
|Số trận
|Thắng
|Hòa
|Thua
|Bàn thắng
|Bàn thua
|Hiệu số
|PSG
|11
|7
|2
|2
|26
|14
|+12
|Barcelona
|11
|11
|0
|0
|48
|11
|+37
Sau khi không thắng 3 vòng đầu tiên tại Ligue 1, PSG hiện đã thắng liên tiếp 6 trận ở mọi giải đấu và ghi 19 bàn. Tuy nhiên vết nứt đã xuất hiện ở hàng phòng ngự, khi họ chỉ giữ sạch lưới 1 lần từ đầu mùa và 4 trận gần nhất đều thủng lưới.
Barcelona trong khi đó đã toàn thắng ở mọi trận đấu và họ trận nào cũng ghi không dưới 2 bàn. Trận thắng Betis cuối tuần qua đã giúp Barca san bằng kỷ lục thắng 9 vòng đầu tiên ở La Liga.
Hành trình tại Champions League
|Đối thủ
|Tỷ số
|Vòng đấu
|Đối thủ
|Tỷ số
|Slovan Bratislava
|6-1
|Vòng 1
|Feyenoord
|5-1
|Man City
|4-2
|Vòng 2
|Galatasaray
|4-1
|Thứ bậc trên BXH
|CLB
|Số trận thắng
|Bàn thắng
|Hiệu số
|Điểm
|1. PSG
|2
|10
|+7
|6
|2. Barcelona
|2
|9
|+7
|6
Không có Khvicha Kvaratskhelia, PSG vẫn giành thắng lợi thuyết phục 4-2 trước Man City, trong đó 3 bàn đã được ghi chỉ sau nửa giờ thi đấu đầu tiên tại Etihad. Trong khi đó Barcelona đã thắng đậm cả 2 đối thủ mình đã gặp, trong đó trận thắng Galatasaray diễn ra khi họ là bên bị dẫn bàn trước.
Đối đầu gần đây
|Vòng đấu/mùa giải
|Kết quả
|Vòng 1/8 - 2020/21
|Barcelona 1-1 PSG
|PSG 4-1 Barcelona
|Tứ kết - 2023/24
|PSG 2-3 Barcelona
|Barcelona 1-4 PSG
|League Phase - 2025/26
|Barcelona 1-2 PSG
5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đã mang lại kết quả thuận lợi cho PSG. Họ vượt qua Barca ở vòng 1/8 mùa 2020/21 lẫn tứ kết mùa 2023/24 trước khi thắng Barca 2-1 nhờ bàn thắng của Goncalo Ramos phút 90 trong trận đấu mùa trước.
Thông số đội bóng (ở mọi đấu trường)
Ngôi sao chủ lực
Tình hình lực lượng
|PSG
|Barcelona
|
Nuno Mendes (hậu vệ trái - rách cơ đùi)
Senny Mayulu (tiền đạo - đau bắp đùi)
Alessandro Longoni (thủ môn - đau bắp đùi)
|
Jules Kounde (hậu vệ - bong gân cổ chân)
Eric Garcia (hậu vệ - đau cơ đùi phải)
Andreas Christensen (trung vệ - chấn thương đùi)
Roony Bardghji (tiền đạo cánh - đứt dây chằng chéo)
Phong cách thi đấu
|PSG
|Barcelona
|Điểm mạnh
|
- Kiểm soát bóng & dâng cao đội hình.
- Phản công nhanh, chọc khe vào khoảng trống cho các tiền đạo cánh tốc độ.
- Các tiền đạo thường xuyên đổi chỗ cho nhau, hậu vệ biên thi thoảng bó vào giữa.
- Pressing cường độ cao để đoạt bóng ngay bên phần sân đối phương.
- Kỹ thuật rê dắt 1-đối-1 xuất sắc từ nhiều vị trí trong đội hình.
|
- Kiểm soát bóng, hàng thủ dâng lên gần vạch giữa sân.
- Khả năng khoét hàng thủ đối phương lùi sâu rất tốt, dùng bóng ngắn và chạy chỗ liên tục để tìm khoảng trống.
- Pressing cường độ cao ngay sau khi mất bóng, khả năng chống phản công tốt.
- Đa dạng trong các bài đá phạt, đã có 4 hậu vệ ghi bàn từ đầu mùa.
- Các tiền đạo sở hữu kỹ năng 1-đối-1 xuất sắc.
|Điểm yếu
|
- Yếu trong phòng thủ bóng cố định.
- Trung vệ chật vật khi đối thủ dùng bóng dài lên thẳng cho tiền đạo cắm.
|
- Rủi ro lớn với bẫy việt vị.
- Các hậu vệ biên yếu trong các pha không chiến.
Đội hình dự kiến
PSG: Safonov, Digne, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Neves, Ruiz, Kvaratskhelia, Doue, Dembele.
Barcelona: Joan Garcia, Espart, Martin, Cubarsi, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Gordon, Yamal, Raphinha.
Dự đoán: Barcelona thắng 3-2.
Lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 dự báo diễn ra đầy hấp dẫn khi nhiều ông lớn chạm mặt nhau.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/10/2026 22:57 PM (GMT+7)