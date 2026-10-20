Dự đoán tỷ số PSG - Barcelona: Đi tìm kẻ mạnh nhất (Cúp C1)

Phong độ từ đầu mùa giải

Đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số PSG 11 7 2 2 26 14 +12 Barcelona 11 11 0 0 48 11 +37

Sau khi không thắng 3 vòng đầu tiên tại Ligue 1, PSG hiện đã thắng liên tiếp 6 trận ở mọi giải đấu và ghi 19 bàn. Tuy nhiên vết nứt đã xuất hiện ở hàng phòng ngự, khi họ chỉ giữ sạch lưới 1 lần từ đầu mùa và 4 trận gần nhất đều thủng lưới.

Barcelona trong khi đó đã toàn thắng ở mọi trận đấu và họ trận nào cũng ghi không dưới 2 bàn. Trận thắng Betis cuối tuần qua đã giúp Barca san bằng kỷ lục thắng 9 vòng đầu tiên ở La Liga.

Hành trình tại Champions League

Đối thủ Tỷ số Vòng đấu Đối thủ Tỷ số Slovan Bratislava 6-1 Vòng 1 Feyenoord 5-1 Man City 4-2 Vòng 2 Galatasaray 4-1 Thứ bậc trên BXH CLB Số trận thắng Bàn thắng Hiệu số Điểm 1. PSG 2 10 +7 6 2. Barcelona 2 9 +7 6

Không có Khvicha Kvaratskhelia, PSG vẫn giành thắng lợi thuyết phục 4-2 trước Man City, trong đó 3 bàn đã được ghi chỉ sau nửa giờ thi đấu đầu tiên tại Etihad. Trong khi đó Barcelona đã thắng đậm cả 2 đối thủ mình đã gặp, trong đó trận thắng Galatasaray diễn ra khi họ là bên bị dẫn bàn trước.

Đối đầu gần đây

Vòng đấu/mùa giải Kết quả Vòng 1/8 - 2020/21 Barcelona 1-1 PSG PSG 4-1 Barcelona Tứ kết - 2023/24 PSG 2-3 Barcelona Barcelona 1-4 PSG League Phase - 2025/26 Barcelona 1-2 PSG

5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đã mang lại kết quả thuận lợi cho PSG. Họ vượt qua Barca ở vòng 1/8 mùa 2020/21 lẫn tứ kết mùa 2023/24 trước khi thắng Barca 2-1 nhờ bàn thắng của Goncalo Ramos phút 90 trong trận đấu mùa trước.

Thông số đội bóng (ở mọi đấu trường)

Ngôi sao chủ lực

Tình hình lực lượng

PSG Barcelona Nuno Mendes (hậu vệ trái - rách cơ đùi) Senny Mayulu (tiền đạo - đau bắp đùi) Alessandro Longoni (thủ môn - đau bắp đùi) Jules Kounde (hậu vệ - bong gân cổ chân) Eric Garcia (hậu vệ - đau cơ đùi phải) Andreas Christensen (trung vệ - chấn thương đùi) Roony Bardghji (tiền đạo cánh - đứt dây chằng chéo)

Phong cách thi đấu

PSG Barcelona Điểm mạnh - Kiểm soát bóng & dâng cao đội hình. - Phản công nhanh, chọc khe vào khoảng trống cho các tiền đạo cánh tốc độ. - Các tiền đạo thường xuyên đổi chỗ cho nhau, hậu vệ biên thi thoảng bó vào giữa. - Pressing cường độ cao để đoạt bóng ngay bên phần sân đối phương. - Kỹ thuật rê dắt 1-đối-1 xuất sắc từ nhiều vị trí trong đội hình. - Kiểm soát bóng, hàng thủ dâng lên gần vạch giữa sân. - Khả năng khoét hàng thủ đối phương lùi sâu rất tốt, dùng bóng ngắn và chạy chỗ liên tục để tìm khoảng trống. - Pressing cường độ cao ngay sau khi mất bóng, khả năng chống phản công tốt. - Đa dạng trong các bài đá phạt, đã có 4 hậu vệ ghi bàn từ đầu mùa. - Các tiền đạo sở hữu kỹ năng 1-đối-1 xuất sắc. Điểm yếu - Yếu trong phòng thủ bóng cố định. - Trung vệ chật vật khi đối thủ dùng bóng dài lên thẳng cho tiền đạo cắm. - Rủi ro lớn với bẫy việt vị. - Các hậu vệ biên yếu trong các pha không chiến.

Đội hình dự kiến

PSG: Safonov, Digne, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Neves, Ruiz, Kvaratskhelia, Doue, Dembele.

Barcelona: Joan Garcia, Espart, Martin, Cubarsi, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Gordon, Yamal, Raphinha.

Dự đoán: Barcelona thắng 3-2.