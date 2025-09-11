2 "niềm tự hào tennis Đông Nam Á" ghi dấu ấn ở US Open, giờ chạm trán tại Brazil

Sau khi cùng nhau viết nên lịch sử tại US Open 2025, hai nữ tay vợt trẻ Alexandra Eala (Philippines) và Janice Tjen (Indonesia) tiếp tục khiến người hâm mộ Đông Nam Á tự hào khi sắp đối đầu tại tứ kết Sao Paulo Open 2025 (Brazil).

Eala (áo đỏ) được đánh giá nhỉnh hơn trong lần đầu tiên chạm trán Tjen (áo trắng)

✨ Kỳ tích tại US Open 2025

US Open vừa qua đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử cho quần vợt Đông Nam Á. Alexandra Eala, tay vợt 19 tuổi người Philippines, tạo nên cú sốc khi loại hạt giống số 14 Clara Tauson (Đan Mạch) sau trận đấu kịch tính kéo dài ba set 6-3, 2-6, 7(13)-6. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử cho một tay vợt Philippines tại vòng 1 Grand Slam. Ở vòng 2, tay vợt Philippines dừng bước tại US Open khi thua Cristina Bucsa (Tây Ban Nha) với tỷ số 0-2 (4-6, 3-6).

Trong khi đó, Janice Tjen, 23 tuổi, từng thi đấu cho đội đại học Pepperdine (Mỹ) cũng tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại hạt giống số 24 Veronika Kudermetova (Nga) với tỉ số 6-4, 4-6, 6-4. Chiến thắng này giúp Indonesia có tay vợt đầu tiên vượt qua vòng 1 sự kiện Grand Slam sau 22 năm, sau đó tay vợt này dừng bước ở vòng 2, khi thua Emma Raducanu 2-6, 1-6.

Hai chiến tích vang dội khẳng định tài năng của Eala và Tjen và trở thành dấu son đáng nhớ cho quần vợt Đông Nam Á ở quần vợt đỉnh cao.

🤝 Hai tay vợt chạm trán ở Brazil, họ vào tứ kết Sao Paulo Open 2025

Sau US Open, cả Eala và Tjen tiếp tục thi đấu thăng hoa tại giải WTA 250 Sao Paulo (Brazil). Đây là giải đấu được chú ý hơn cả trong giai đoạn các tay vợt hàng đầu nghỉ ngơi hậu Grand Slam.

Eala, hiện xếp hạng 61 thế giới và là hạt giống số 3 của giải, cho thấy sự ổn định khi dễ dàng vượt qua Yasmine Mansouri (hạng 380) và Julia Riera (hạng 188) mà không để mất set nào. Tay vợt trưởng thành từ học viện quần vợt Rafa Nadal nổi bật với cú thuận tay nặng, tư duy chiến thuật linh hoạt và tinh thần vững vàng.

Ngược lại, Tjen (hạng 130) phải đi qua nhánh đấu khó hơn nhưng vẫn thi đấu xuất sắc. Ở vòng 1, cô bất ngờ đánh bại hạt giống số 7 Leolia Jeanjean chỉ sau 1 giờ 20 phút. Tiếp đó, Tjen gần như không cho Martina Okalova (hạng 464) cơ hội, thắng nhanh 6-1, 6-0. Tay vợt Indonesia có lối chơi chắc chắn, giao bóng hiệu quả và nền thể lực sung mãn.

Lần đầu tiên Eala và Tjen sẽ đối đầu nhau tại giải đấu chuyên nghiệp, hứa hẹn mang lại trận cầu hấp dẫn bởi phong độ xuất sắc hiện tại, và còn mang ý nghĩa lớn lao với quần vợt Đông Nam Á.

Trận đấu tứ kết dự kiến diễn ra vào rạng sáng 12/9 (giờ Việt Nam), nơi Eala được đánh giá cao hơn so với đối thủ Indonesia.