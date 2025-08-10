Sửa luật thi đấu sau cái chết của một võ sĩ quyền anh Nhật Bản

Kể từ nay các trận đấu tranh đai OPBF sẽ chỉ kéo dài 10 hiệp thay vì 12 hiệp thường thấy

Tại trận tranh đai vô đai vô địch hạng siêu nhẹ OPBF hôm 2-8, võ sĩ quyền Anh 28 tuổi người Nhật Bản Shigetoshi Kotari bất tỉnh sau khi kết thúc 12 hiệp đấu với Yamato Hata. Anh được đưa thẳng đến bệnh viện để phẫu thuật khẩn cấp vì xuất huyết não. Kotari phải thực hiện một ca phẫu thuật mở hộp sọ - một thủ thuật khiến võ sĩ Nhật Bản buộc phải giải nghệ theo quy định của cơ quan quản lý quyền Anh nước này. Sáu ngày sau, anh được xác nhận không qua khỏi. Tổ chức quyền Anh thế giới (WBO) xác nhận thông tin trên, đồng thời bày tỏ: “Hãy yên nghỉ, Shigetoshi Kotari. Thế giới quyền Anh thương tiếc trước sự ra đi đột ngột anh vì chấn thương trong trận tranh đai vô địch. Một chiến binh trên võ đài. Một chiến binh tinh thần. Anh ấy ra đi quá sớm. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới gia đình, đội tuyển và toàn thể cộng đồng quyền Anh Nhật Bản”.

Kotari là một võ sĩ hạng siêu nhẹ (super featherweight), đã thi đấu 12 trận trong sự nghiệp chuyên nghiệp, thắng 8, hòa 2 và thua 2. Trận đấu tranh đai OPBF Super Featherweight vừa qua của anh với Hata kéo dài 12 hiệp, kết thúc với kết quả hòa đa số (majority draw). Chấn thương của Kotari và cái chết thương tâm sau đó đã dẫn đến thay đổi trong quy định của OPBF. Theo đó, kể từ nay các trận đấu tranh đai OPBF sẽ chỉ kéo dài 10 hiệp thay vì 12 hiệp thường thấy trong các trận đấu tranh đai lớn nhất thế giới.