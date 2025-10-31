Sự thật việc nữ phóng viên thể thao vừa dẫn vừa khoe "vòng 1" quyến rũ

Một vụ bê bối gây chấn động làng truyền hình thể thao vừa nổ ra khi Tiffany Salmond, nữ MC thể thao xinh đẹp của đài NRL (Úc), công khai việc bị tạo ảnh khỏa thân giả bằng AI (deepfake), những hình ảnh khiếm nhã lan tràn trên mạng khiến cô rơi vào khủng hoảng.

Tiffany Salmond trở thành nạn nhân của việc sử dụng AI sai mục đích

😱 Cơn ác mộng xuyên tạc hình ảnh cá nhân

Tiffany, 27 tuổi, vốn nổi tiếng với phong cách dẫn tự tin, quyến rũ, bất ngờ trở thành nạn nhân của công nghệ trí tuệ nhân tạo bị lạm dụng. Cô tiết lộ những bức ảnh bikini của mình đã bị AI chỉnh sửa thành ảnh khỏa thân mà không hề có sự đồng ý.

“Đó là một sự xâm phạm, một hành động xấu xa từ những kẻ có ý đồ mờ ám", cô nói trong một bài đăng. Ban đầu, Tiffany chọn im lặng, nhưng khi những hình ảnh giả tiếp tục xuất hiện, cô buộc phải lên tiếng, lần này, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Điều khiến Tiffany đau lòng nhất không phải chỉ là việc bị lợi dụng, mà còn là bị nghi ngờ và mỉa mai. Nhiều người cho rằng cô “tự tạo scandal để nổi tiếng”, dù những bức ảnh sai sự thật vẫn tiếp tục được chia sẻ hàng tuần.

“Người ta không hiểu deepfake thực sự là gì. Họ nghĩ đó chỉ là trò đùa. Nhưng với tôi, đó là cơn ác mộng kéo dài”, cô chia sẻ.

🔥 Những bức ảnh "biến dạng"

Tiffany cho biết hình ảnh bị deepfake mới nhất chính là ảnh bìa báo Sunday Telegraph, nơi cô từng tự hào xuất hiện sau bài phát biểu chống deepfake. Những kẻ tấn công đã dùng chính tấm ảnh đó để trả đũa, chỉnh sửa khuôn mặt cô thành hình “quỷ dị”, bóp méo toàn bộ cơ thể.

“Không có gì gợi cảm trong tấm ảnh đó cả, nó chỉ mang tính biểu tượng. Nhưng họ đã biến nó thành một vũ khí để hạ nhục phụ nữ dám lên tiếng”, Tiffany bức xúc.

💬 Dũng cảm đối mặt, truyền đi thông điệp cảnh tỉnh

Trong động thái táo bạo mới, Tiffany quyết định đăng những bản ảnh deepfake đã được che mờ lên mạng xã hội, để mọi người tận mắt thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Bạn không thể giải quyết một vấn đề mà bạn không nhìn thấy. Nếu chúng ta thực sự muốn bảo vệ phụ nữ khỏi công nghệ này, thì đã đến lúc phải nhìn thẳng vào nó”.

🌍 Lời cảnh báo cho thời đại AI hỗn loạn

Vụ việc của Tiffany Salmond đang gây chấn động trong giới truyền thông quốc tế, trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về lạm dụng công nghệ AI. Deepfake không còn là khái niệm xa vời, mà đã trở thành công cụ nguy hiểm, dễ dàng phá hủy danh tiếng, nhân phẩm của bất kỳ ai.

Tiffany hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp xã hội hiểu rõ mức độ tàn phá của deepfake và thôi thúc các nền tảng công nghệ hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ người dùng.

“Tôi không muốn im lặng nữa. Nếu tôi không nói, những cô gái khác sẽ là người tiếp theo", cô khẳng định.