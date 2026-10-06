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Messi ấp ủ kế hoạch lớn sau khi chia tay ĐT Argentina

Sự kiện: Bóng đá Lionel Messi Đội tuyển Argentina

Lionel Messi chuẩn bị khép lại hành trình cùng đội tuyển Argentina, nhưng cuộc sống sau khi rời sân cỏ của siêu sao này hứa hẹn vẫn gắn chặt với bóng đá, kinh doanh và những dự án lớn.

Khép lại hành trình với đội tuyển Argentina

Lionel Messi chuẩn bị chơi trận đấu thứ 208 cho đội tuyển Argentina, đồng thời đứng trước thời khắc chia tay màu áo Albiceleste trong trận giao hữu với Benin tại sân Monumental ở Buenos Aires. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của cầu thủ đang giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Argentina.

Khép lại hành trình với đội tuyển Argentina

Khép lại hành trình với đội tuyển Argentina

Messi từng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia vào ngày 31/8, sáu tuần sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup. Dù HLV Lionel Scaloni khẳng định Messi hoàn toàn có thể tiếp tục nếu muốn và việc thay đổi quyết định không có gì đáng xấu hổ, mọi dấu hiệu hiện tại cho thấy chương cuối của anh với Argentina đã khép lại.

Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu của Messi ở cấp CLB vẫn chưa dừng lại. Hợp đồng của anh với Inter Miami kéo dài đến hết mùa giải 2028, dù được xem xét lại hàng năm. Những người thân cận với Messi không kỳ vọng anh rời đội bóng trước khi hợp đồng chính thức kết thúc, thậm chí khả năng gia hạn vẫn được tính đến nếu anh cảm thấy đủ sức khỏe thể chất và tinh thần.

Messi muốn trở thành ông chủ và xây dựng đế chế bóng đá

Sau khi rời sân cỏ, Messi được cho là muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá nhưng theo một vai trò khác. Anh từng quan tâm tới vị trí giám đốc thể thao hoặc cố vấn cho chủ tịch, song khi được hỏi muốn trở thành HLV hay ông chủ, Messi chọn phương án thứ hai. Với anh, công việc HLV đi kèm quá nhiều áp lực và phải sống với từng trận đấu, trong khi một ông chủ có thể định hình hướng đi của CLB từ khoảng cách xa hơn.

Nền tảng cho kế hoạch này đã được Messi xây dựng tại Tây Ban Nha. Tháng 4, anh mua lại UE Cornella, CLB nằm ở ngoại ô Barcelona và đang thi đấu tại giải hạng năm. Đến ngày 1/10, CD Eldense, đội bóng đang chơi ở giải hạng hai Tây Ban Nha, thông báo Messi trở thành chủ sở hữu mới, dù thương vụ vẫn cần sự chấp thuận của Hội đồng Thể thao Tây Ban Nha (CSD).

Eldense được xem là CLB trung tâm trong kế hoạch bóng đá của Messi. Anh hiện theo dõi các trận đấu của đội bóng trên máy tính và đã gửi thông điệp đầu tiên sau chiến thắng 4-1 trước Real Oviedo: "Aupa Deportivo". Sức hút từ tên tuổi Messi cũng nhanh chóng tạo hiệu ứng thương mại khi khoảng một chục nhà tài trợ liên hệ với CLB chỉ trong vài ngày. Tại Uruguay, Messi cùng Luis Suarez đã thành lập Deportivo LSM vào tháng 5/2025 và đội bóng giành quyền thăng hạng lên giải hạng ba ngay mùa đầu tiên.

Đế chế kinh doanh và tình yêu dành cho bóng đá trẻ

Bên cạnh việc sở hữu CLB, Messi đang mở rộng hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Theo Forbes, tài sản ròng của anh được ước tính khoảng 1,1 tỷ USD, trong khi doanh thu trong năm tính đến tháng 6 đạt khoảng 140 triệu USD, chia đều giữa bóng đá và các hoạt động kinh doanh. Hợp đồng nổi tiếng nhất của Messi là thỏa thuận trọn đời với Adidas được ký năm 2017.

Đế chế kinh doanh và tình yêu dành cho bóng đá trẻ

Đế chế kinh doanh và tình yêu dành cho bóng đá trẻ

Chuỗi khách sạn MiM Hotels cũng là một phần đáng chú ý trong hệ sinh thái kinh doanh của Messi, với sáu khách sạn boutique trải dài từ Ibiza đến Andorra. Từ ngày 1/11/2025, hệ thống này được Melia quản lý theo hợp đồng thuê. Tại Rosario, công ty gia đình Messi đầu tư vào dự án Carrasco M gồm 24 căn nhà bên sông Parana, trong khi anh cũng là đối tác của chuỗi nhà hàng El Club de la Milanesa, dự kiến mở năm chi nhánh tại Catalonia. Messi còn hợp tác với Stanley để phát triển bộ sưu tập cốc riêng.

Dẫu vậy, bóng đá trẻ mới là một trong những niềm đam mê lớn nhất của Messi. Anh đầu tư tiền bạc và thời gian vào Messi Cup, giải đấu dành cho các học viện U16, bắt đầu từ năm 2025 với 8 đội. Năm nay, số đội tăng lên 16, với sự góp mặt của Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Arsenal, UE Cornella và nhiều đội bóng khác. Messi từng khiến ban tổ chức bất ngờ khi theo dõi toàn bộ các trận đấu trong mỗi ngày của giải năm ngoái, thay vì chỉ xuất hiện ở một hoặc hai trận như dự kiến.

Ở Miami hồi tháng 11 năm ngoái, Messi từng chia sẻ: "Kinh doanh là lĩnh vực tôi quan tâm. Tôi muốn tiếp tục học hỏi vì tôi không biết gì cả và tôi chỉ mới bắt đầu". Những kế hoạch được xây dựng cho giai đoạn hậu sự nghiệp cho thấy Messi có thể rời sân cỏ, nhưng rất khó rời xa bóng đá. Khi kỷ nguyên thi đấu của anh dần đi đến hồi kết, một chương mới với vai trò ông chủ, doanh nhân và người phát triển bóng đá trẻ đang mở ra.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 18:08 PM (GMT+7)
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