Nhà vô địch SEA Games 33 ngày đi làm, tan ca chạy shipper đến gần nửa đêm

* Niềm tự hào của đội tuyển Audition Việt Nam

SEA Games 33 ghi dấu cột mốc đặc biệt của thể thao điện tử Việt Nam khi bộ môn Audition lần đầu tiên góp mặt và mang về những tấm huy chương danh giá. Đặc biệt, Lê Ngọc Trường Giang (VN_Demo, SN 1999) tự hào khi giành được Huy chương vàng nội dung đôi nam nữ và Huy chương bạc nội dung đơn nam, góp phần khẳng định vị thế của Audition Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Lê Ngọc Trường Giang giành HCV đôi nam nữ và HCB nội dung đơn nam

Lần đầu dự SEA Games, đội tuyển Audition Việt Nam thi đấu tự tin, bản lĩnh, giành 2 huy chương vàng cùng nhiều huy chương bạc. Ngay từ ngày thi đấu mở màn, Trường Giang đã thể hiện phong độ ổn định, sự tập trung cao và khả năng phối hợp ăn ý.

Trong nội dung thi đấu đôi nam nữ, Trường Giang cùng đồng đội đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành giải cao nhất. Tiếp theo, ở nội dung đơn nam, anh tiếp tục thể hiện bản lĩnh và sự ổn định qua những vòng đấu căng thẳng. Tuy nhiên, Trường Giang không giấu được sự tiếc nuối khi để vuột mất tấm Huy chương vàng chỉ trong 20 giây cuối cùng.

Dẫu vậy, sự động viên kịp thời từ ban huấn luyện và các đồng đội đã giúp Trường Giang nhanh chóng lấy lại tinh thần, khép lại giải đấu với niềm tự hào chung của đội tuyển Audition Việt Nam.

Trường Giang tự hào vì đã mang 2 tấm huy chương cho thể thao nước nhà

* Niềm vui & quá trình rèn luyện kỹ năng nhờ mê Audition

Chia sẻ sau khi trở về nước, Trường Giang cho biết, anh cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào khi mang về hai tấm huy chương cho thể thao nước nhà. “Không chỉ riêng tôi mà cả gia đình đều rất hạnh phúc. Bố mẹ tôi ở Vũng Tàu còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời người thân và hàng xóm đến chung vui”, anh cho hay.

Trường Giang bắt đầu chơi Audition từ năm 2006, khi game này vừa ra mắt tại Việt Nam. Điều giữ chân anh suốt gần hai thập kỷ không chỉ là niềm vui, mà còn là quá trình rèn luyện kỹ năng, cảm nhịp và sự tập trung - những yếu tố cốt lõi của Audition.

Ban đầu, gia đình không ủng hộ anh chơi game vì lo ngại ảnh hưởng việc học nhưng khi thấy con trai theo đuổi đam mê nghiêm túc và vẫn học tập tốt, bố mẹ đã thay đổi quan điểm, quyết định ủng hộ con trong hành trình này.

Trường Giang cũng đã rất nỗ lực học tập và thi đỗ vào Khoa Kinh tế Tài chính, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT).

Các thành viên trong đội tuyển Audition Việt Nam

Sau khi tốt nghiệp, Trường Giang làm 2 công việc cùng lúc. Ban ngày, anh làm việc tại một kho hàng, sau khi tan ca, anh chạy shipper đến gần nửa đêm. Chia sẻ với phóng viên, Trường Giang cho hay, lao động không chỉ là cách để anh tự lập mà còn là phương tiện bền bỉ nuôi dưỡng ước mơ của mình.