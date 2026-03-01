Lại Lý Huynh áp đảo quần hùng cờ tướng Trung Quốc, “bỏ túi” hơn 1 tỷ đồng

😢 Hai kỳ vương cùng rơi nước mắt trong trận lượt về

Sau khi có lợi thế lớn bằng một chiến thắng ở trận bán kết lượt đi diễn ra trưa cùng ngày, tối ngày 28/2, Lại Lý Huynh bước vào trận bán kết lượt về với kỳ vương nước chủ nhà Triệu Phàn Vỹ trong khuôn khổ siêu giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026.

Lại Lý Huynh làm nức lòng làng cờ tướng Việt Nam

Không còn gì để mất, Triệu Phàn Vỹ với lợi thế đi trước đã chọn lối khai cuộc độc đáo, tạo tiền đề thực hiện màn tấn công tổng lực. Nhà vô địch Đại hội Thể thao trí tuệ Trung Quốc năm 2023 đã có một trận đấu rất hay với nhiều nước cờ đẳng cấp cực cao.

Trước sức ép này, Lại Lý Huynh đã thi đấu với bản lĩnh thép, đầu tư thời gian suy nghĩ hợp lý, hóa giải từng nước cờ khó của đối thủ. Vượt qua từng thử thách lớn mà Triệu Phàn Vỹ tạo ra, Lại Lý Huynh chủ động đưa trận đấu về thế hòa cờ, qua đó giành tấm vé vào chung kết bằng 1 thắng và 1 hòa sau 2 lượt đấu. Đáng nói, sau trận thư hùng đầy kịch tính, cả Triệu Phàn Vỹ và Lại Lý Huynh đều bật khóc.

Đối thủ của Lại Lý Huynh ở trận chung kết sẽ là Trình Vũ Đông, người đã thắng Doãn Thăng bằng trận đấu cờ chớp (tương tự penalty trong bóng đá) sau khi hòa nhau 2-2 ở 2 lượt trận chính thức. Trận chung kết lượt đi diễn ra lúc 13h và trận lượt về diễn ra lúc 18h cùng ngày 1/3.

💵 Lại Lý Huynh đã có chắc chắn bao nhiêu tiền thưởng?

Đáng chú ý, với việc góp mặt vào trận chung kết, Lại Lý Huynh đã có chắc chắn 180.000 nhân dân tệ (khoảng 680 triệu đồng). Bên cạnh đó, kỳ thủ của Việt Nam còn nhận được 400 triệu đồng thưởng nóng từ ông Nguyễn Hữu Luận – Nguyên Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam. Như vậy, Lại Lý Huynh hiện tại đã có chắc số tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng. Nếu lên ngôi vô địch, Lại Lý Huynh sẽ nhận 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền thưởng.

Hơn hết, việc Lại Lý Huynh lọt vào chung kết ở Ngũ Dương Bôi 2026, giải đấu quy tụ 108 tinh hoa của làng cờ tướng Trung Quốc, quốc gia thống trị thế giới nhiều năm liền ở bộ môn này còn khẳng định chức vô địch thế giới mà kỳ thủ Việt Nam giành được không phải do may mắn. Đây cũng là câu trả lời đanh thép về đẳng cấp của Lại Lý Huynh trước những nghi ngờ từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ cờ tướng Trung Quốc suốt thời gian vừa qua.