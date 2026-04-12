Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường 'vô đối' tại Tay Ho Half Marathon 2026

Sự kiện: Chạy bộ - marathon Nguyễn Thị Oanh

TPO - Sáng 12/4, giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026 khép lại với "show diễn" thành tích ấn tượng của các tuyển thủ điền kinh Việt Nam.

Ở nội dung 21km nữ, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục vượt Phạm Thị Hồng Lệ để về nhất hệ nâng cao trong 1 giờ 18 phút 26 giây. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Nguyễn Thị Oanh về nhất cự ly này, sau thành tích 1 giờ 15 phút 43 giây năm 2025, cũng là kỷ lục của cô ở giải chạy Tay Ho Half Marathon. Hai vị trí tiếp theo là Phạm Thị Hồng Lệ (1 giờ 20 phút 13 giây) và Bùi Thị Thu Hà (1 giờ 22 phút 40 giây).

Ở nội dung nam, Nguyễn Trung Cường tiếp tục thống lĩnh cự ly 21km với thành tích 1 giờ 12 phút 36 giây. Mùa giải trước, Trung Cường về nhất cự ly này trong thời gian 1 giờ 6 phút 17 giây (kỷ lục). Hai vị trí tiếp theo thuộc về Dương Minh Hùng (1 giờ 12 phút 37 giây) và Filipov lulian (1 giờ 16 phút 23 giây).

Với Nguyễn Thị Oanh, đây là danh hiệu lớn thứ ba của cô trong năm 2026, sau chức vô địch 21km trong 1 giờ 16 phút 38 giây tại Giải bán marathon quốc tế Việt Nam hồi tháng 1 và đăng quang cự ly 5km nữ tuyển giải Tiền Phong Marathon 2026.

Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1995, được coi là cô gái vàng của thể thao Việt Nam với rất nhiều danh hiệu, huy chương vàng nội dung điền kinh ở đấu trường khu vực Đông Nam Á. Sở trường của cô là các cự ly 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Nguyễn Trung Cường sinh năm 2000, cùng Nguyễn Thị Oanh là những tuyển thủ nổi tiếng của đội tuyển điền kinh quốc gia. Trung Cường có thế mạnh ở 3.000m vượt chướng ngại vật, từng giành huy chương vàng SEA Games nội dung này.

Năm nay, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường tuy không phá kỷ lục của chính mình, nhưng vẫn vô đối ở cự ly 21km.

Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026 Powered by BIM Group lần thứ 6 quy tụ hơn 10.000 vận động viên tham dự, tranh tài ở 3 cự ly: 5km, 15km và 21km. Với thông điệp chủ đạo "Hào khí Thăng Long", giải chạy năm nay mang đến một trải nghiệm độc bản khi đưa các vận động viên băng qua những cung đường di sản huyền thoại, từ chùa Trấn Quốc cổ kính đến phủ Tây Hồ linh thiêng, vào thời khắc bình minh.

Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Báo Tiền Phong tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon lần thứ sáu

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là nhà tài trợ chính thức của Giải Vô địch...

-12/04/2026 11:27 AM (GMT+7)
