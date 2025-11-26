Chính thức dời sân đấu SEA Games của U22 Việt Nam vì lũ lụt ở Thái Lan

⚠️ Songkhla tê liệt vì lũ, giao thông bị cắt đứt

Songkhla (cách thủ đô Bangkok khoảng 1000 km) là một trong những địa phương đăng cai SEA Games 2025 với 10 môn thi đấu, trong đó có bảng B bóng đá nam gồm U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào, dự kiến khởi tranh từ ngày 4/12 tại sân vận động Tinsulanon.

Sân tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 33 liên tục phải thay đổi. Ảnh Thairath

Dù sân thi đấu không bị ngập, nhưng theo tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), hệ thống giao thông xung quanh sân vận động Tinsulanon bị ảnh hưởng nặng, nhiều tuyến đường không thể di chuyển an toàn.

Ông Kongsak Yodmanee trả lời báo chí Thái Lan chiều ngày 25/11 rằng: “Chúng tôi đang khẩn trương cân nhắc di dời địa điểm thi đấu bóng đá nam. Phương án được xem xét là chuyển về sân Rajamangala hoặc Thammasat (Rangsit). Quyết định sẽ được đưa ra trong tuần này”.

✅ Bangkok sẵn sàng tổ chức các trận đấu của bảng B môn bóng đá nam

Đến trưa ngày 26/11, Đại tá Chaiphak Siriwat – Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan cho biết toàn bộ các môn thể thao dự kiến tổ chức tại Songkhla sẽ được chuyển về Bangkok, do tình trạng lũ lụt tại địa phương vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Ngoài bóng đá nam, Songkhla lần đầu tiên được giao đăng cai một loạt môn thi đấu khác như judo, cờ vua, pencak silat, karate, đấu vật, wushu, bi sắt, muay Thái,… Dự kiến, sân vận động tổ chức các trận đấu của U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào ở bảng B của môn bóng đá nam là Thammasat.

Như vậy, U22 Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận vòng bảng trước U22 Lào (ngày 4/12) và U22 Malaysia (ngày 11/12) ở thành phố Bangkok, nơi có cơ sở hạ tầng tốt hơn, thuận lợi cho truyền hình, di chuyển và công tác an ninh.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 chỉ còn đúng 9 ngày nữa khởi tranh, nên việc thay đổi địa điểm thi đấu vào lúc này gây khá nhiều xáo trộn về công tác chuẩn bị, di chuyển của các đội bóng tham dự, trong đó có U22 Việt Nam. Trước đó, Ban tổ chức SEA Games 33 đã một lần chuyển địa điểm thi đấu của U22 Việt Nam từ Chiang Mai xuống Songkhla.

Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik vừa hoàn thành buổi tập thứ hai tại sân vận động Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM). U22 Việt Nam dự kiến có thêm 4 buổi tập nữa ở TP.HCM trước khi chính thức lên đường dự SEA Games 33 vào ngày 1/12.

Theo thông tin mới nhất, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào có thể được đẩy lên đá sớm một ngày, tức khởi tranh từ ngày 3/12 thay vì 4/12 như dự kiến.