Duyên nợ Eze - Olise, so tài đỉnh cao định đoạt đại chiến Arsenal - Bayern Munich

"Lên đời" thành công

Trong lịch thi đấu Champions League, trận đấu Paris Saint-Germain – Bayern Munich đã gây chú ý lớn do là cuộc đối đầu giữa hai đội được đánh giá mạnh nhất châu lục. Nhưng điều đó chỉ đúng với Bayern, trong khi PSG mùa này đã có phần suy sút do lực lượng sứt mẻ kết hợp với các đội tích cực bắt bài lối đá của PSG.

Bayern - Arsenal sẽ gặp nhau trong lúc hai đội đạt phong độ rất cao

Thay vào đó, cặp đấu Arsenal – Bayern Munich lại đang rất được chờ đợi và màn so tài diễn ra giữa tuần này (3h, 27/11) được xem là cơ hội không thể tuyệt hơn để kiểm chứng sức mạnh hai đội ở tầm châu lục. Arsenal vừa vùi dập Tottenham 4-1, trong khi Bayern bị dẫn 0-2 trước Freiburg nhưng vẫn thắng 6-2, và lúc này hai đội đang đứng đầu bảng giải VĐQG của mình với cùng cách biệt 6 điểm so với đội xếp sau.

Bên cạnh sức mạnh tập thể của mỗi bên, các cuộc đối đầu cá nhân cũng rất được quan tâm. Mikel Merino sẽ chơi thế nào trước Upamecano – Tah? Kane đối phó ra sao trước Saliba và người đá cặp (hoặc Hincapie, hoặc Mosquera)? Chưa kể Zubimendi – Rice sắp có màn giao tranh với Kimmich – Pavlovic.

Nhưng có lẽ màn so tài Eze – Olise đáng chú ý hơn cả. Không những đây là 2 cầu thủ đã tỏa sáng rực rỡ từ đầu mùa, họ còn từng là đồng đội của nhau tại Crystal Palace và đều đang "lên đời" ở 2 CLB lớn hơn.

Eze - Olise tái ngộ với tư cách đối thủ

Eze đã cần thời gian để hòa nhập tại Arsenal, nhưng 5 bàn & 3 kiến tạo sau 18 trận không phải con số tệ. Trong khi đó Olise đã có 9 bàn & 10 kiến tạo sau cũng 18 trận mùa này ở Bayern, đây là mùa thứ 2 của anh tại Đức.

Đồng đội cũ đối đầu trực tiếp?

Olise chủ yếu chơi bên hành lang phải, nhưng cũng có thời điểm đá dạt vào giữa trong vai trò hộ công đằng sau Kane. Trong khi đó, Eze đá giữa là chủ yếu nhưng đôi khi anh di chuyển sang trái để nhận bóng. Điều này tạo ra một tình huống thú vị: họ đều thích hoạt động ở 2 khu vực hành lang cánh, Eze bên trái và Olise bên phải, nhưng cũng dạt vào giữa nhiều, do vậy họ sẽ đối đầu nhau thường xuyên trên sân.

Olise và Eze đều là những cầu thủ rê dắt cự phách, nhưng khác biệt giữa họ đến ở những mặt còn lại. Olise chuyền bóng rất đa dạng, anh có thể đổi góc chuyền nhanh chóng và thích xử lý trong tầm từ 50m đến 30m đổ lại về phía cầu môn đối phương để đưa ra lựa chọn. Thường các pha xử lý chân trái của Olise sẽ đưa bóng xoáy vào cột xa, còn chân phải là các quả căng ngang chìm với lực mạnh.

Olise và Eze tại Crystal Palace

Các cú bấm bóng qua đầu đối phương của Olise thường có lực xoáy rất vừa vặn để đồng đội chạy xuống đón được. Anh thậm chí rất ít khi phải nâng cơ lưng trước khi thực hiện đường chuyền, và điều này khiến đối phương khó mà biết được khi nào anh sẽ chuyền hay khi nào anh sẽ cắt vào để sút bóng.

Trong khi đó, Eze sút nhiều hơn và là một trong những cầu thủ sút xa nguy hiểm nhất trong 3 mùa giải qua. Trong nhiều tình huống, Eze sẽ xuất hiện ở trung lộ trong lúc đồng đội tổ chức tấn công biên và quặt vào trong. Anh sẽ quanh quẩn ở khu chữ D trước vòng 16m50 và chờ bóng tới.

Eze đã ghi được 15 bàn thắng từ sút xa trong sự nghiệp ở cấp CLB, trong đó chỉ riêng năm 2024 anh đã có 6 bàn. Đại đa số các pha sút bóng này là bằng chân phải, nhưng khi sút chân trái Eze cũng không thể bị xem thường: Anh đã chọc thủng lưới Sheffield United hồi đầu năm 2024 với một cú đá chân trái từ cự ly hơn 25m.

Olise và Eze, cách đây 3 năm họ không chỉ đang đá với nhau mà còn thường xuyên phối hợp với nhau trong màu áo Crystal Palace. Đêm thứ Tư tới, hai người sẽ ở hai đầu chiến tuyến với những đồng đội xuất sắc bao quanh, và rất có thể họ sẽ va vào nhau trên sân, tất cả vì một thắng lợi ở sân chơi lớn nhất châu lục.