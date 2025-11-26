MU vô hồn và buồn ngủ: Amorim "rơi mặt nạ", dễ thành Van Gaal 2.0

⚠️ Amorim và cái giá của bảo thủ

Sau trận thua Everton 0-1, HLV Ruben Amorim thẳng thắn tuyên bố trong buổi họp báo rằng ông lo lắng MU có thể sa sút phong độ trở lại như mùa giải trước: "Tôi sợ rằng chúng tôi có thể quay lại với những màn trình diễn như mùa giải trước". Mặt khác, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận trách nhiệm về việc các cầu thủ không hiểu đúng "thời điểm của trận đấu" trong suốt 90 phút thi đấu.

Amorim bảo thủ, MU trở lại lối chơi vô hồn và buồn ngủ

Tuy nhiên, không thể chỉ trách các cầu thủ mà cần nhìn nhận lại cách Amorim đang vận hành đội bóng. MU thực tế đã bộc lộ bất ổn từ 2 trận hòa Nottingham Forest và Tottenham với cùng tỷ số 2-2 trước đó. Rõ ràng, những màn trình diễn này đang tăng thêm sự hoài nghi về phong cách huấn luyện của ông.

Amorim nổi tiếng với việc áp dụng chiến thuật 3-4-2-1 một cách cứng nhắc. Ngay cả khi Everton chơi thiếu người từ phút 13, ông vẫn giữ nguyên đội hình, chiến thuật mà không có thay đổi nào đáng kể.

Điều này khiến MU trở nên dễ đoán, không thể tạo ra sự đột phá. Mặc dù cố gắng thay đổi nhân sự ở hiệp 2 (Mason Mount vào thay Noussiar Mazraoui), chiến thuật của "Quỷ đỏ" về cơ bản không thay đổi. Trong khi đó, đối thủ lại thực hiện nhiều sự điều chỉnh hợp lý để duy trì thế trận có lợi.

🧐 Dàn sao không đáp ứng kỳ vọng hay Amorim không biết dùng?

Chỉ trích lớn nhất dành cho Amorim là ông đã sử dụng quá nhiều cầu thủ phòng ngự trong đội hình xuất phát. Trong trận đấu với Everton, ông chọn tới 7 cái tên có thiên hướng phòng ngự ngay từ đầu, quyết định không thực sự hợp lý khi gặp đối thủ thuộc nửa dưới bảng xếp hạng.

Việc chỉ có 4 cầu thủ tấn công trong đội hình xuất phát khiến MU thiếu sức "sát thương", đặc biệt khi Joshua Zirkzee là lựa chọn duy nhất cho vị trí tiền đạo cắm.

Cùng với những quyết định chiến thuật khó hiểu, Amorim không thể khai thác tốt tiềm năng của dàn sao tấn công, với Amad là cái tên duy nhất vẫn giữ phong độ ổn định trước Everton.

🤔 Amorim dần trở thành "Van Gaal mới"?

Với những quyết định chiến thuật khó hiểu và sự cứng nhắc trong cách tiếp cận trận đấu, Amorim đang cho thấy nhiều nét tương đồng Louis van Gaal, cựu HLV trưởng MU từng bị chỉ trích vì phong cách huấn luyện cứng nhắc, bảo thủ.

Amorim không khác gì Van Gaal bởi sự cứng nhắc, bảo thủ

Trong mùa giải thứ 2 của mình tại MU (2015/16), Van Gaal đối mặt chỉ trích dữ dội vì lối chơi thiếu đột biến, quá tập trung vào việc kiểm soát bóng để hạn chế bàn thua, đến mức người hâm mộ cảm thấy nhàm chán và đòi hỏi sự thay đổi. Kết quả, ông bị ban lãnh đạo sa thải đầy cay đắng dù đoạt danh hiệu FA Cup.

Tuy không bị chỉ trích gay gắt như Van Gaal, sự cứng nhắc trong cách vận hành đội bóng của Amorim khiến nhiều người lo ngại về khả năng ông có thể giúp MU "lột xác". Nếu không thay đổi, những sai lầm chiến thuật như vậy có thể lặp lại nhiều lần, dẫn đến việc nhà cầm quân 40 tuổi đánh mất niềm tin từ cổ động viên, cầu thủ tới ban lãnh đạo và bị hắt hủi.

Liệu Amorim có thể thoát khỏi "vết xe đổ" của Van Gaal để giúp MU tìm lại ánh sáng, hay đi tiếp vào vũng lầy? Chỉ thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này.