Hàng thủ Chelsea từ đầu mùa khá tệ và chỉ sau 5 phút ở trận này, họ đã thủng lưới nhưng không phải vì một bàn thắng bình thường. Quả tạt từ cánh phải của Munoz khá khó khống chế, nhưng Igor Jesus vẫn tung chân móc bóng vào góc xa khiến Emiliano Martinez bay người hết cỡ vẫn không cản được.

Igor Jesus đánh bại Martinez với cú vô-lê không thể chê vào đâu được

Bàn thua càng khiến Chelsea đá lủng củng và hàng thủ 4 người của họ liên tục bị đặt vào thế nguy hiểm. Tuy nhiên sau 20 phút, đội khách bắt đầu đưa được bóng lên cho Palmer & Rogers khiến "The Blues" bắt đầu trả đòn, trong đó có một cú dứt điểm đổi hướng chệch cột dọc của Lavia phút 24. Dù vậy đã không có thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Tai hại cho Chelsea đầu hiệp 2 khi Fofana đón sai điểm rơi một pha bóng dài và phạm lỗi với Delap trong vòng cấm, và Gibbs-White thực hiện chính xác quả penalty để tỷ số là 2-0. Nhưng chỉ 4 phút sau Chelsea đã rút ngắn, một cú sút của Neto đã đổi hướng về phía dự bị Emegha để cầu thủ này sút bồi.

Phía Chelsea đòi 11m không thành ở phút 64 do Cunha đã khép tay lúc Rogers chuyền vào chạm tay cầu thủ này. 9 phút sau, hàng thủ Chelsea lại bị xé toang khi Schlager đưa Gibbs-White thoát xuống để ghi cú đúp và tái lập cách biệt 2 bàn.

Emegha vào sân từ ghế dự bị và ghi 2 bàn cho Chelsea

Thời gian vẫn còn cho Chelsea, tới phút 89 Emegha cũng đã có cú đúp sau khi đánh đầu từ quả tạt của Neto. 5 phút bù giờ cho đội khách và ở đúng phút thứ 5 họ đã có thời cơ, nhưng Lavia lại đánh đầu quá dở từ thêm một quả tạt của Neto nữa khiến Sels bắt được bóng. Thắng 3-2, Nottingham leo lên thứ 14, còn Chelsea dù vẫn tạm đứng thứ 8 nhưng đã thua liên tiếp 3 vòng và có thể bị đẩy xuống nửa dưới BXH nếu có 3/5 đội xếp phía sau thắng ở vòng này.

Tỷ số trận đấu: Nottingham Forest 3-2 Chelsea.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Nottingham Forest: Jesus 5' (Munoz), Gibbs-White 51' (pen) 73'

- Chelsea: Emegha 55' 89' (Neto)

Đội hình xuất phát:

Nottingham Forest: Sels, Jair Cunha, Milenkovic, Murillo, Munoz, Schlager, McAtee, Williams, Gibbs-White, Igor Jesus, Delap.

Chelsea: Martinez, Acheampong, Fofana, Caicedo, Chavarria, Lavia, Henderson, Neto, Palmer, Rogers, Welbeck.

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