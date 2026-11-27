Hai sự cố tại các giải chạy ở Tây Ban Nha và Brazil khiến cộng đồng marathon xôn xao. Trong khi 853 runner bị hủy kết quả vì vi phạm quy định xuất phát, một nữ VĐV Kenya lại mất khoản thưởng hơn 11.000 USD sau khi được hai người tốt bụng dìu về đích.

Giải Behobia–San Sebastián 2026 tại Tây Ban Nha ghi nhận 853 VĐV bị loại, chủ yếu do xuất phát sai nhóm quy định

853 runner về đích nhưng bị xóa thành tích

Giải chạy Behobia–San Sebastián 2026, diễn ra ngày 8/11 tại Tây Ban Nha, chứng kiến một trong những đợt xử phạt hàng loạt đáng chú ý của làng chạy bộ.

Theo ban tổ chức, trong số 27.172 người tham gia cự ly 20km, có tới 853 runner bị loại khỏi bảng kết quả chính thức dù đã hoàn thành cuộc đua.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều người xuất phát sai nhóm được phân bổ.

Tại giải đấu này, vận động viên được chia thành các nhóm xuất phát theo thời gian dự kiến hoàn thành, nhằm tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, một số runner tự ý chuyển lên nhóm chạy nhanh hơn, xuất phát trước thời gian ghi trên số báo danh (BIB).

Đáng chú ý, quy định cho phép người chạy chuyển xuống nhóm xuất phát muộn hơn nhưng nghiêm cấm tự ý lên nhóm sớm hơn.

Theo Runner's World, hệ thống tính giờ giúp ban tổ chức phát hiện những trường hợp vi phạm và loại khỏi kết quả.

Việc có tới 853 người bị xử phạt khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, đây không phải quyết định tùy hứng bởi quy định đã được công bố trước cuộc đua.

Naum Jepchirchir được các runner Brazil dìu về đích tại Curitiba Marathon 2026, nhưng sau đó bị hủy kết quả vì nhận trợ giúp

Nữ runner mất hơn 11.000 USD vì được giúp đỡ

Nếu vụ việc tại Tây Ban Nha gây chú ý bởi số lượng người bị loại, cuộc marathon ở Curitiba (Brazil) ngày 15/11 lại khiến dư luận xúc động vì một hành động đẹp có cái kết nghiệt ngã.

Nữ VĐV Kenya Naum Jepchirchir đang giữ vị trí thứ hai khi chỉ còn khoảng 400m nữa là về đích. Tuy nhiên, sau hơn 42km thi đấu, cô kiệt sức và ngã xuống đường.

Chứng kiến tình cảnh ấy, hai runner Brazil là Marcos Braz và Robson Luiz Santana lập tức dừng lại giúp đỡ.

Họ đỡ Jepchirchir đứng dậy, dìu cô tiếp tục tiến về vạch đích trong tiếng cổ vũ của khán giả.

Hình ảnh hai VĐV gác lại cuộc đua của mình để hỗ trợ đối thủ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen về tinh thần thể thao.

Thế nhưng, niềm vui không kéo dài. Ban tổ chức xác định Jepchirchir đã nhận sự hỗ trợ thể chất từ người khác trong lúc thi đấu, vi phạm quy định về trợ giúp bên ngoài.

Kết quả của cô bị hủy, đồng nghĩa khoản thưởng 66.000 real Brazil dành cho vị trí á quân, tương đương hơn 11.000 USD, cũng không còn.

Luật thi đấu nghiêm ngặt hay thiếu tình người?

Dù mất thành tích và tiền thưởng, Jepchirchir không trách hai người đã giúp mình. Nữ runner Kenya xúc động cho biết cô tin rằng Chúa đã gửi những con người giàu lòng trắc ẩn đến bên mình đúng lúc khó khăn nhất. Cô cũng bày tỏ mong muốn trở lại Curitiba thi đấu vào năm 2027.

Hai câu chuyện ở Tây Ban Nha và Brazil có hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng cùng cho thấy sự nghiêm ngặt của luật thi đấu.

Tại Behobia–San Sebastián, quy định xuất phát nhằm bảo đảm công bằng giữa hàng chục nghìn runner. Còn ở Curitiba, việc cấm hỗ trợ thể chất giúp ngăn nguy cơ vận động viên được người khác trợ lực để đạt thành tích.

Nghịch lý nằm ở chỗ hành động được khán giả ca ngợi về lòng tốt vẫn có thể khiến người nhận trợ giúp bị loại. Trong marathon, tinh thần nhân văn và luật thi đấu đôi khi tạo ra những cái kết khiến tất cả phải suy ngẫm.