Những giải chạy trên thế giới đang gây sốt vì các phần quà khó tin. Tại Indonesia, runner nhận túi nhu yếu phẩm nặng tới 50kg, trong khi một giải chạy ở Philippines biến đường đua thành cuộc thi “hốt siêu thị”. Trái ngược cảnh tượng ấy, vận động viên tham dự marathon tại Hàn Quốc lại bất ngờ khi chiếc bánh miễn phí có hạn sử dụng đúng ngày nhận.

Runner tại Alfamart Run 2026 kéo những chiếc vali khổng lồ chứa khoảng 50kg hàng hóa sau khi về đích

Bỏ 1 triệu đồng mua BIB, nhận túi quà nặng 50kg

Giải Alfamart Run 2026 diễn ra ngày 18/10 tại Jakarta (Indonesia) thu hút 5.000 người tham gia hai cự ly 5km và 10km. Điểm đặc biệt không nằm ở thành tích thi đấu mà ở phần quà dành cho runner.

Theo ban tổ chức, mỗi túi quà nặng khoảng 50kg, chứa thực phẩm, đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ gia dụng, với tổng giá trị hơn 4 triệu rupiah (khoảng 6,5 triệu đồng).

Túi quà Alfamart Run 2026 chứa thực phẩm và hàng tiêu dùng, được công bố trị giá hơn 4 triệu rupiah

Trong khi đó, phí đăng ký chỉ 600.000 rupiah, tương đương khoảng 1 triệu đồng. Như vậy, giá trị hàng hóa được công bố cao gấp hơn 6 lần tiền mua BIB.

Một runner tên Fajar đến từ Bekasi thậm chí phải tìm cách buộc kiện hàng lên xe máy, đồng thời nói vui rằng số nhu yếu phẩm đủ dùng trong ba tháng.

Ngoài những túi quà khổng lồ, giải còn có tổng tiền thưởng thành tích 250 triệu rupiah và hai ô tô điện Wuling Air EV dành cho chương trình bốc thăm may mắn.

Chạy bộ thành đi siêu thị, runner mang cả quạt điện về nhà

Tại Philippines, Puregold Hakot Relay Run 2026 cũng khiến cộng đồng chạy bộ thích thú với hình thức thi đấu độc đáo.

Ở nội dung tiếp sức 3km, các đội ba người vừa chạy vừa phối hợp thu gom hàng hóa tại những khu vực được bố trí trên đường đua.

Vận động viên tại Puregold Hakot Relay Run ở Philippines hào hứng mang gạo, bột giặt và nhiều sản phẩm tiêu dùng về nhà

Phần thưởng gồm gạo, mì ăn liền, đồ hộp, nước tương và nhiều vật dụng gia đình. Trong chặng Cavite hồi tháng 9, truyền thông địa phương ghi nhận cảnh người tham gia mang cả quạt điện trên đường chạy dưới trời mưa.

Giải còn có nội dung cá nhân 8km, với xe đẩy chở hàng và những phần quà dành cho người hoàn thành.

Chặng Cavite thu hút hơn 4.000 người, trong khi chặng Iloilo hồi tháng 4 đã phát ít nhất 12.000 gói nhu yếu phẩm.

Trên Facebook, tài khoản Ara Suarez hài hước khoe số hàng mang về nhiều đến mức có thể mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Một số người khác đùa rằng thu gom quà còn mệt hơn chạy.

Những câu nói như “ăn nửa năm không hết” thực chất là cách ví von về số lượng quà, không phải thống kê tiêu dùng chính thức.

Marathon phát bánh miễn phí, hạn sử dụng đúng ngày thi đấu

Trái ngược sự hào hứng tại Indonesia và Philippines, JTBC Seoul Marathon 2026 ở Hàn Quốc lại gây tranh cãi vì một chiếc bánh.

Giải diễn ra ngày 1/11 với khoảng 30.000 runner. Sau khi về đích, người tham gia nhận huy chương và nhiều sản phẩm bổ sung năng lượng, trong đó có bánh kem của thương hiệu Mirukku Coffee.

Tuy nhiên, nhiều người phát hiện bao bì bánh ghi hạn sử dụng đến ngày 1/11/2026, trùng với ngày tổ chức giải.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến một số runner nghi ngờ nhà tài trợ đang tận dụng sự kiện để tiêu thụ hàng tồn kho.

Trước phản ứng dư luận, Mirukku Coffee giải thích bánh được sản xuất riêng cho giải chạy, sau đó cấp đông nhanh và bảo quản ở nhiệt độ khoảng âm 45°C.

Theo doanh nghiệp, sản phẩm được khuyến nghị sử dụng trong vòng 24 giờ sau khi rã đông nên hạn dùng được ghi đúng ngày phát. Nhà tài trợ cũng xin lỗi vì chưa truyền đạt rõ thông tin này.

Như vậy, tranh cãi xuất phát từ cách ghi và thông báo thời hạn sử dụng, chưa có bằng chứng cho thấy bánh đã hỏng khi đến tay vận động viên.

Quà càng nhiều, runner càng thích?

Đáng chú ý, không phải người chạy bộ nào cũng hào hứng với những túi quà khổng lồ.

Trên Reddit, một runner thường xuyên tham gia marathon than phiền rằng áo, mũ, túi vải, khăn và áo mưa từ các giải chạy ngày càng chất đống trong nhà.

Người này mong ban tổ chức cho phép từ chối quà để được giảm khoảng 25 USD phí đăng ký.

Từ túi nhu yếu phẩm 50kg đến chiếc bánh gây tranh cãi vì hạn sử dụng, các giải chạy cho thấy quà tặng vừa có thể tạo sức hút, vừa trở thành chủ đề bàn tán.

Bởi với nhiều runner, món quà đáng giá nhất không nhất thiết phải thật lớn, mà cần thiết thực, bảo đảm chất lượng và xứng đáng với chi phí tham dự.