Người đẹp quần vợt khoe ảnh nhạy cảm với bạn trai trên du thuyền

Cặp đôi nổi tiếng mới của làng tennis

Anastasia Potapova, tay vợt người Nga xếp hạng 51 WTA, đã trở thành tâm điểm của dư luận khi khoe loạt hình ảnh mặc bikini gợi cảm, tình tứ bên bạn trai, tay vợt Hà Lan Tallon Griekspoor, trong kỳ nghỉ sang chảnh tại Maldives. Bộ đôi được giới chuyên môn và người hâm mộ ví như cặp “trai tài gái sắc” mới của làng tennis, thu hút sự quan tâm với hình ảnh lãng mạn, ngọt ngào.

Khoảnh khắc khoe ảnh bikini "ảo diệu" của Anastasia gây sốt với các fan

Sau mùa giải căng thẳng, Potapova đã tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền và bãi biển xanh ngắt, trong khi Griekspoor cũng vừa kết thúc mùa giải sau khi rút khỏi Moselle Open.

Cả hai liên tục đăng tải những khoảnh khắc riêng tư nhưng đầy tình cảm trên Instagram, từ việc đứng cạnh nhau trên boong du thuyền đến những tấm hình nửa kín nửa hở, khoe thân hình săn chắc và bikini gợi cảm của Potapova. Đặc biệt, hình ảnh họ cùng nhau nhìn ra biển, nắm tay và trao cho nhau những cử chỉ tình tứ khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”.

Cư dân mạng nhanh chóng phản ứng, với rất nhiều bình luận bày tỏ sự phấn khích: “Quá đẹp đôi!”, “Potapova và Griekspoor là cặp đôi mơ ước của làng tennis”, “nhìn họ mà muốn đến Maldives ngay lập tức!”.

Hậu trường tình cảm và sự nổi bật của Potapova

Mối quan hệ giữa Potapova và Griekspoor không phải mới, nhưng lần xuất hiện này đã chính thức khẳng định cặp đôi trước công chúng. Trước đó, Potapova từng theo dõi Griekspoor thi đấu tại Dubai và Indian Wells, cho thấy sự quan tâm đặc biệt. Trước khi hẹn hò Griekspoor, Potapova từng kết hôn với tay vợt ATP Alexander Shevchenko nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 9 tháng.

Potapova và Griekspoor đang hạnh phúc bên nhau, cặp đôi mới của làng quần vợt

Ở tuổi 24, Potapova từng vươn lên vị trí hạng 21 WTA, sở hữu hơn 270.000 người theo dõi trên Instagram. Cô nổi bật trên sân tennis và thu hút sự chú ý nhờ phong cách năng động, quyến rũ ngoài đời. Hình ảnh Potapova diện bikini, đứng cạnh bạn trai trên du thuyền, tạo ra phản ứng “bùng nổ” từ cộng đồng mạng, với nhiều người ví cô như nữ thần trên biển Maldives.