Lý do khiến ngôi sao pickleball Quang Dương "trắng tay" rời giải tiền tỷ ở Việt Nam?

Tối 26/10, tại cụm sân Happyland (Long Biên), giải đấu pickleball khép lại trong không khí rực rỡ, nhưng người hâm mộ vẫn chưa nguôi tiếc nuối khi chứng kiến Quang Dương, ngôi sao pickleball người Mỹ gốc Việt, bất ngờ rời giải trắng tay.

Quang Dương dự 2 nội dung pickleball nhưng đều không giành chức vô địch

🌟 Từ sân đấu Mỹ đến trái tim người hâm mộ Việt

Chỉ hơn một năm kể từ khi xuất hiện tại các giải phong trào ở Việt Nam, Quang Dương đã trở thành gương mặt nổi bật của phong trào pickleball nước nhà. Vẻ ngoài rắn rỏi, lối chơi tốc độ, kỹ thuật xử lý bóng khéo léo và tinh thần thể thao nhiệt huyết khiến anh nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả Việt.

Trở về quê hương tham dự Pickleball Open 2025, Quang Dương được chờ đợi bởi danh tiếng từ PPA Tour (giải đấu chuyên nghiệp tại Mỹ) và bởi câu chuyện đầy cảm hứng của một chàng trai gốc Việt xa xứ, thành công tại pickleball Mỹ, giờ mang ngọn lửa đam mê thể thao về thắp sáng tại Việt Nam.

💥 “Trắng tay” trong tiếc nuối

Theo dự kiến, người hâm mộ đã sẵn sàng cho một trận chung kết trong mơ nội dung Đôi nam Open giữa hai anh em Quang Dương - Bảo Dương và cặp Trương Vinh Hiển - Minh Quân. Nhưng mọi thứ dừng lại khi Quang Dương bất ngờ dính chấn thương.

Ban tổ chức cho biết, dù đã cố gắng thi đấu và giành chiến thắng ở bán kết, Quang Dương cảm thấy cơ thể không ổn, nên quyết định không mạo hiểm ra sân chung kết. Quyết định này khiến anh và em trai phải nhường cúp vô địch cho bộ đôi Vinh Hiển - Minh Quân.

Một số tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng anh em Dương chủ động “rút lui” vì cùng team tập luyện với đối thủ. Tuy nhiên, đại diện ban tổ chức đã khẳng định rõ ràng, Quang Dương không thể đấu vì chấn thương.

Một trong những bất ngờ khác của giải là Quang Dương kết hợp với Xuân Hoà, và cặp đôi Đạt "trố" với Sophia Phương Anh không thể lọt vào trận chung kết nội dung Đôi nam nữ Open.

Ở nội dung này, bộ đôi Bội Ngọc - Văn Phương đã lên ngôi thuyết phục khi đánh bại hai tay vợt mạnh là Đạt "trố" và Sophia Phương Anh tại bán kết và Trần Quang Trường - Liên Ngô ở trận chung kết.

Giải đấu thu hút đông đảo người xem sau 3 ngày tranh tài từ 24-26/10

🌈 Hành trình mới cho pickleball Việt Nam

Sự kiện vừa qua đánh dấu bước tiến đáng kể cho phong trào pickleball tại Việt Nam với 700 vận động viên, 11 nội dung, tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng. Và giữa bức tranh sôi động đó, cái tên Quang Dương vẫn là điểm nhấn về tài năng và tình cảm mà anh dành cho người hâm mộ.

Anh từng chia sẻ: “Tôi thấy xúc động khi chứng kiến pickleball phát triển mạnh ở Việt Nam. Tôi đến đây không chỉ để thi đấu, mà để lan tỏa niềm vui của môn thể thao này tới mọi người”.

Dù không lên ngôi vô địch, Quang Dương vẫn là tâm điểm của giải đấu. Anh góp mặt trong Glow Pickleball Charity Night, giao lưu cùng khán giả và đấu giá cây vợt từng gắn bó với anh tại PPA Tour để ủng hộ Quỹ Tấm Lòng Việt, chương trình “Trái tim cho em”.

Kết quả, cây vợt của anh được Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đấu giá thành công với mức giá 56 triệu đồng. Cùng sự hưởng ứng của các nhà tài trợ và cá nhân, đêm thiện nguyện thu về 188,5 triệu đồng giúp đỡ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.