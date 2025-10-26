Cô gái bức xúc tố bạn nam bao sân quá mức: Dàn hot girl pickleball ý kiến trái chiều

💢 Cô gái tố bạn nam bao sân quá mức khi thi đấu pickleball

Mới đây, cộng đồng pickleball trong nước xôn xao khi một cô gái đã đăng đàn tố việc đồng đội nam của mình bao sân quá mức.

Tranh luận việc để đồng đội nữ chỉ đứng 1 góc, nam bao hoàn toàn trong trận đấu

Theo đó, người đẹp này chia sẻ bản thân đi thi giải, được ban tổ chức chọn đồng đội nam ngẫu nhiên nhưng vào trận đấu, đồng đội này không tạo điều kiện để cô được thi đấu. Thay vào đó, người nam dùng chiến thuật bao sân, khiến cô gái không được mấy lần chạm vợt vào bóng trong suốt cả giải.

Cô nàng khẳng định nếu cô được tạo cơ hội thi đấu thì đội cô có thể vào sâu hơn. Cô cho biết bản thân muốn được thi đấu đúng nghĩa. Với cô, dù có danh hiệu mà không được thi đấu thì cũng không vui.

Thực tế hiện nay, tình trạng nam bao nữ ở các giải đấu pickleball diễn ra khá nhiều. Thậm chí đây được xem là công thức để giành chiến thắng ở nội dung đôi nam nữ. Trước tình trạng đó, nhiều người đẹp pickleball đã chia sẻ quan điểm của mình.

✊ Hot girl Kiều Trinh: “Tôi có thể bao ngược lại đồng đội nam”

“Lúc mới bắt đầu đến với pickleball, tôi thấy khá vui khi được đồng đội nam “gánh” trong trận đấu. Tuy nhiên sau một thời gian khi trình độ đã tiến bộ, tôi cũng khát khao được thi đấu đúng nghĩa. Dù vậy, tôi nghĩ trình độ pickleball của nam vẫn cao hơn nữ so với mặt bằng chung hiện nay. Vì vậy trong giải đấu ở nội dung đôi nam nữ, bạn nam đánh khoảng 70% còn bạn nữ đánh 30% thì là vui nhất”, Kiều Trinh chia sẻ.

Kiều Trinh sẵn sàng "bao" ngược lại nếu đồng đội nam không có phong độ cao

Người đẹp làng pickleball phong trào cho biết trước các bạn nam đánh không tốt so với mình, cô sẽ không ngần ngại trao đổi để chia đều phần sân của cả hai bên, thậm chí là “bao” ngược lại đồng đội nam.

“Thật sự vào thi đấu, ai cũng muốn giành chiến thắng. Vì thế người nào có trình độ hay phong độ ở trận đấu đó tốt hơn thì sẽ đánh nhiều hơn, tùy vào chiến thuật. Còn nếu chỉ là ở những buổi đánh giao lưu hay tập luyện thì bạn nam nên tạo cơ hội để các bạn nữ được rèn luyện nhiều hơn”, Kiều Trinh chia sẻ.

🤝 Siêu mẫu Lê Thu An: “Pickleball đề cao tính đồng đội”

“Tôi từng rơi vào hoàn cảnh được bạn nam bao sân. Lúc đó, bạn ấy hầu như chỉ để tôi đứng ở một góc, còn bạn ấy di chuyển cả sân để thi đấu với hai tay vợt đối thủ. Lúc đó dù biết trình độ mình còn yếu, tôi vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Tôi nghĩ chơi thể thao thì cũng nên để mọi người cùng chơi, chứ tiến sâu hay giành danh hiệu theo cách đó thì cũng không vui vẻ được”.

Thu An nhận định bạn nam bao nữ có thể đến từ bản thân muốn bảo vệ phái yếu

“Vì vậy tôi đã nhẹ nhàng nói chuyện, bàn lại chiến thuật với đồng đội. Bạn ấy đã rất vui vẻ và tạo điều kiện để tôi được thi đấu nhiều hơn, giúp tôi có một kỷ niệm đẹp tại giải đấu”, Thu An kể.

Chân dài cao 1m76 cho rằng mọi người không nên quá lên án việc các bạn nam thường hay bao sân cho nữ. Bởi lẽ, cô nhận xét các bạn nam thường có thói quen bảo vệ, gánh vác, giúp đỡ cho phái yếu, nhất là trong những thời điểm căng thẳng của trận đấu.

“Thông thường, các bạn nam thi đấu thể thao sẽ có tâm lý ổn định, tự tin hơn so với nữ. Vì vậy chuyện bao sân có khi đến từ bản năng, bị cuốn theo nhịp trận đấu chứ cũng không hẵn là cố tình”.

Chân dài cao 1m76 khẳng định cả hai cùng đóng góp thì chiến thắng mới có ý nghĩa

“Tuy nhiên, pickleball là môn thể thao đề cao tính đồng đội, sự phối hợp, làm việc nhóm, giao tiếp trên sân và cả bọc lót cho nhau. Việc bao sân chỉ làm cho đồng đội mất tự tin, và đội hình bị khoảng trống, qua đó dễ thua hơn. Tôi nghĩ khi cả hai người cùng góp công thì chiến thắng mới thật sự ý nghĩa và vui vẻ”, Thu An cho biết thêm.