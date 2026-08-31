Người đẹp làng chạy Trịnh Lệ mê tập gym, HLV Kim Hà tập xuyên lễ giữ dáng nóng bỏng

🏋️ Người đẹp làng chạy Trịnh Lệ tích cực tập gym

Thời gian gần đây, người đẹp làng chạy Trịnh Lệ thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện trên trang cá nhân. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng khỏe khoắn, cô nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Trịnh Lệ tích cực tập gym tăng thể lực và sức bền

Sắp tới, Trịnh Lệ sẽ thử sức ở cự ly 70km tại Vietnam Mountain Marathon vào cuối tháng 9. Để có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực, nữ runner đang duy trì lịch tập khá dày với 4 buổi gym và 3 buổi chạy mỗi tuần. Trong đó, cô dành một buổi cho chạy dài và một buổi leo núi.

Trịnh Lệ cho biết việc kết hợp gym với chạy bộ giúp cô cảm nhận rõ sự thay đổi về thể lực và sức bền. Nhờ đó, người đẹp tự tin hơn trước thử thách 70km sắp tới.

Người đẹp quyết tâm chinh phục 70km giải chạy địa hình

Ngay cả trong kỳ nghỉ lễ, Trịnh Lệ vẫn duy trì việc tập luyện. Đầu tháng này, cô có một buổi chạy dài trên núi để tiếp tục rèn sức bền. Không chỉ chạy bộ, Trịnh Lệ còn bật mí một kế hoạch thể thao khác. Vào tháng 11 năm nay, cô dự kiến tham gia đánh đôi tại một giải quần vợt ở Bắc Ninh.

🔥 HLV Kim Hà đi du lịch vẫn dành 2 tiếng mỗi ngày cho gym

Trong khi đó, HLV Fitness Trần Kim Hà cũng gây chú ý với tinh thần tập luyện nghiêm túc. Sau gần 10 năm theo đuổi gym chuyên nghiệp, nữ HLV sở hữu vóc dáng săn chắc, vòng eo gọn gàng và vòng 3 nổi bật với số đo 105 cm.

Kim Hà nhận lời khen khi chăm chỉ tập luyện dù đang đi du lịch

Kim Hà vừa có chuyến du lịch tại Trung Quốc. Dù dành thời gian khám phá, nghỉ ngơi, cô vẫn duy trì lịch tập gym đều đặn và gần như không bỏ buổi nào.

“Tôi ưu tiên chọn khách sạn có luôn phòng gym. Chỉ một vài nơi thì tôi tìm kiếm phòng tập gần đó vì muốn trải nghiệm tập phòng gym dịch vụ ở Thượng Hải. Tôi vẫn giữ lịch tập như ở Việt Nam và ưu tiên thời gian cho gym khoảng 2 tiếng mỗi ngày. Song song đó, tôi cũng dành thời gian đi bộ nhiều”, Kim Hà chia sẻ.

Nữ HLV vốn nổi tiếng là một gymer yêu thích các bài tập tạ nặng. Cô thường chạy bộ vào buổi sáng và dành khoảng 5-6 buổi mỗi tuần cho gym. Dù đã sở hữu hình thể được nhiều người ngưỡng mộ, Kim Hà cho biết cô vẫn chưa muốn dừng lại. Nữ HLV đang tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng cơ, giảm mỡ để hoàn thiện vóc dáng.

Nữ HLV xinh đẹp sở hữu cơ thể khỏe khoắn nhờ đam mê tập tạ nặng

“Tôi ưu tiên các bài tập sức mạnh, các bài mông và đùi. Thể thao là người bạn đồng hành. Vì vậy dù là trong thời gian nghỉ lễ, du lịch… tôi vẫn duy trì tập luyện”, Kim Hà nói.

Với Trịnh Lệ, gym là bước chuẩn bị quan trọng cho thử thách 70km đường núi sắp tới. Còn với Kim Hà, việc duy trì tập luyện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, kể cả khi cô đang tận hưởng những chuyến du lịch.