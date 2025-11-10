HLV người Tây Ban Nha của CLB Ninh Bình "tròn mắt" vì làng bóng V-League

🔥 HLV Albadalejo Castano Gerard: “Không hiểu vì sao nhiều người không ưa Ninh Bình”

Ninh Bình FC tiếp tục bay cao tại V-League 2025/26 sau khi ngược dòng thắng Công an TP.HCM 4-3 ngay tại Thống Nhất tối ngày 9/11, qua đó giữ vững ngôi đầu với 27 điểm sau 11 trận. Dù vậy, HLV Albadalejo Castano Gerard gây chú ý lớn khi thẳng thắn chia sẻ cảm giác “bị đối xử thiếu thiện cảm”.

HLV người Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng cùng học trò.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết ông hài lòng với tinh thần chiến đấu của đội: “Chúng tôi ghi 4 bàn, thể hiện tinh thần chiến binh và lội ngược dòng mạnh mẽ. Tôi hài lòng với kết quả này”.

Tuy nhiên, ông bất ngờ nhắc tới điều khiến mình băn khoăn: “Có vẻ không nhiều người ưa chúng tôi.

Tôi mới đến Việt Nam, còn rất mới với môi trường bóng đá nơi đây, nhưng tôi đã gặp nhiều điều lạ. Trọng tài thứ 4 trận trước đã tham gia điều khiển trận đấu của chúng tôi, giờ tiếp tục làm nhiệm vụ hôm nay. Một trọng tài khác bắt hai trận liên tiếp của chúng tôi. Nhiều quyết định rất khó hiểu”.

Ở trận đấu giữa Công an TP.HCM và Ninh Bình FC, HLV người Tây Ban Nha có một số lần lao ra đường biên phản ứng trọng tài khi học trò bị phạm lỗi. Trong hiệp hai trận đấu, ông Albadalejo Castano Gerard đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà, sau khi tham khảo ý kiến từ trọng tài thứ tư Trần Ngọc Nhớ.

HLV Castano khẳng định Ninh Bình là một tập thể “khó chịu” với đối thủ, nhưng ông muốn mọi thứ được nhìn nhận công bằng: “Có nhiều điều chúng tôi làm tốt nhưng chẳng ai nhắc đến, người ta chỉ nhìn vào điều tiêu cực. Thực sự, có nhiều điều tiêu cực cứ bám theo chúng tôi. Dù sao toàn đội vẫn giữ quyết tâm cao”.

Bên cạnh đó, HLV trưởng Ninh Bình FC cho rằng còn quá sớm để nói đến chức vô địch, và Ninh Bình cần tiếp tục cải thiện đặc biệt ở khâu tấn công trong giai đoạn sắp tới.

Cầu thủ Công an TP.HCM gục ngã sau 90 phút so tài với Ninh Bình FC.

✅ HLV Lê Huỳnh Đức: “Công an TP.HCM xứng đáng thắng hơn”

Về phía đội chủ nhà, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ rõ tiếc nuối khi đội bóng của ông bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, dù chơi thuyết phục trước đội đầu bảng. “Chúng tôi đá hay, tạo được nhiều cơ hội và xứng đáng thắng. Nhưng các cầu thủ còn non kinh nghiệm nên không kiểm soát tốt nhịp độ”, HLV Huỳnh Đức nói.

Dù thất bại, HLV Đức vẫn đánh giá cao sự tiến bộ của toàn đội: “Hôm nay họ thực hiện được 80% ý tưởng của tôi, thậm chí làm tốt hơn cả tôi tưởng”. Ông Đức đánh giá cao màn trình diễn của Khổng Minh Gia Bảo, cầu thủ vừa được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Huỳnh Đức khen cậu học trò: “Gia Bảo đang tiến bộ từng ngày và xứng đáng lên tuyển. Làm thầy, việc thấy học trò trưởng thành luôn khiến tôi tự hào”.

Thất bại trước Ninh Bình FC khiến Công an TP.HCM tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 17 điểm.