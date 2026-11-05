Vẻ đẹp không tỳ vết của nữ VĐV marathon sở hữu thân hình hoàn mỹ

Giải chạy New York City Marathon diễn ra vào 1/11/2026 vừa qua trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế bởi sự xuất hiện của một bóng hồng đặc biệt. Trên cung đường đua khắc nghiệt dài 26,2 dặm (42km) đi qua 5 quận của thành phố New York, một nữ chân chạy đã khiến hàng triệu người dùng mạng xã hội phải ráo riết tìm kiếm bởi thần thái rạng ngời và sắc vóc điểm mười, biến thử thách thể lực đỉnh cao thành một sàn diễn thời trang đầy cuốn hút.

Abigael Boivin khoe thần thái cuốn hút trên đường chạy 42km, năm thứ hai liên tiếp chinh phục New York City Marathon

Danh tính "nàng thơ" làm bùng nổ mạng xã hội

Nhân vật chiếm trọn ánh nhìn của ống kính truyền thông nhanh chóng được xác định là Abigael Boivin. Cô là một người mẫu thời trang chuyên nghiệp gốc Canada, hiện sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 172.000 người theo dõi.

Trước khi trở thành hiện tượng mạng xã hội vào cuối năm 2026, Abigael đã khẳng định được tên tuổi của mình trong làng mốt quốc tế khi liên tục xuất hiện trên trang bìa của tạp chí sắc đẹp. Vóc dáng chuẩn mực với những đường cong săn chắc, khỏe khoắn của cô cũng là lý do giúp cô trở thành gương mặt đại diện được các thương hiệu lớn từ nhiều năm qua.

Khi chuẩn mực cái đẹp được định nghĩa bằng sải bước tự tin

Điều đặc biệt làm nên sức hút của Abigael Boivin chính là sự dung hòa hoàn hảo giữa nét đẹp kiêu sa của một siêu mẫu và sự bền bỉ, dẻo dai của một vận động viên thực thụ. Trên đường chạy xuất phát từ đảo Staten vào 1/11/2026, trong khi hàng ngàn vận động viên phải vắt kiệt sức lực, Abigael lại gây sốt khi băng băng về đích với một phong thái vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát.

Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp (sau lần tham gia đầu tiên 11/2025) nữ người mẫu 26 tuổi ghi danh và chinh phục thành công giải chạy huyền thoại này. Để duy trì một thể lực bền bỉ phục vụ cho cả hai mùa giải 2025 và 2026, Abigael phải tuân thủ một chế độ tập luyện và giữ dáng nghiêm ngặt suốt bốn mùa trong năm.

Ngay sau khi hoàn thành chặng đua, bài đăng tổng kết vào 2/11 trên trang cá nhân của cô nhanh chóng ngập tràn những lời khen ngợi từ người hâm mộ toàn cầu. Hành trình của Abigael Boivin tại New York City Marathon 2026 đã chứng minh hình ảnh của một thế hệ phụ nữ mới, tài năng, sắc sảo, biết cách tối ưu hóa giá trị bản thân và lan tỏa lối sống lành mạnh.

Những hình ảnh đẹp về Abigael