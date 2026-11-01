"Nữ thần golf" Spiranac thả rông vòng 1, hóa thân thành công chúa

Màn biểu diễn "đốt mắt" người hâm mộ

Vốn nổi tiếng với phong cách quyến rũ trên sân cỏ, cựu golf thủ chuyên nghiệp Paige Spiranac mới đây lại tiếp tục làm "bùng nổ" mạng xã hội khi rũ bỏ trang phục thể thao kín đáo để khoác lên mình những bộ cánh cosplay đầy ma mị nhưng không kém phần nóng bỏng nhân dịp lễ Halloween.

Paige Spiranac gây chú ý với loạt tạo hình Halloween táo bạo

Mở đầu đoạn video "đốt mắt", người đẹp sinh năm 1993 khiến các fan "gục ngã" ngay từ những giây đầu tiên khi tự tin xuất hiện trong trạng thái "thả rông" vòng một, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm lả lơi.

Loạt hình đầy táo bạo

Ngay sau đó là màn biến hình liên tục thành các nhân vật văn hóa đại chúng nổi tiếng. Paige lần lượt hóa thân thành cô nàng Velma của bộ phim hoạt hình đình đám Scooby-Doo nhưng phiên bản cắt xẻ táo bạo, rồi đến chiếc xe đua Lightning McQueen phiên bản "thiếu vải" khi cô nàng chỉ diện độc một chiếc áo bra siêu nhỏ kết hợp quần short ngắn cũn cỡn. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh nàng nữ cowboy gợi cảm và nàng Miêu nữ (Catwoman) bó sát cũng khiến người xem không thể rời mắt.

Tuy nhiên, "vũ khí chí mạng" chiếm trọn mọi tâm điểm của đoạn clip chính là bộ trang phục cuối cùng: Công chúa Leia trong trang phục bikini kim loại huyền thoại khi bị giam giữ bởi Jabba the Hutt trong phần phim Star Wars: Episode VI. Tạo hình kinh điển này được Paige tái hiện vô cùng nóng bỏng, phô diễn trọn vẹn những đường cong "bốc lửa" và vòng một tràn đầy sức sống.

Phản ứng mạnh từ cộng đồng mạng

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng liên tục "dậy sóng" và để lại hàng loạt lời khen ngợi có cánh cho "nữ thần golf". Một người hâm mộ hóm hỉnh đùa: "Tại sao cái video này dài tới 3 tiếng đồng hồ thế nhỉ?". Trong khi một người khác thốt lên đầy phấn khích: "Đây chắc chắn là tạo hình quyến rũ nhất từ trước đến nay của cô ấy... Mắt tôi thậm chí còn không thèm rời khỏi màn hình dù chỉ một giây!".

Được biết, Halloween là dịp lễ yêu thích nhất trong năm của Paige Spiranac vì cô có thể thỏa sức sáng tạo và diện những trang phục yêu thích. Trước đó không lâu, người đẹp cũng từng gây chú ý khi hóa thân thành nhân vật Willy Wonka.

Tuy nhiên, trong lúc quay clip di chuyển bằng xe golf, mỹ nhân này đã gặp phải một sự cố trang phục khá nhạy cảm. Rất may sau đó, đội ngũ biên tập đã nhanh tay xử lý làm mờ để giúp cô nàng tránh khỏi một màn hớ hênh "đỏ mặt" trước công chúng.

Một số hình ảnh mới nhất của Paige