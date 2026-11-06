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Cristiano Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế trong hoàn cảnh không trọn vẹn, nhưng những tranh cãi ở chặng cuối không thể làm lu mờ di sản vĩ đại. Với 234 lần ra sân, 146 bàn thắng cùng hàng loạt danh hiệu và kỷ lục, CR7 đã đưa nền bóng đá Bồ Đào Nha đến những đỉnh cao chưa từng có.
Bóng đá quốc tế ra đời từ năm 1872. Trong suốt chiều dài lịch sử, chưa có cầu thủ nào thi đấu nhiều trận hơn, ghi nhiều bàn thắng hơn và có lẽ cũng chưa ai để lại dấu ấn sâu đậm như Cristiano Ronaldo.
Chỉ khi trực tiếp đến một trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha, người ta mới thực sự cảm nhận được tầm ảnh hưởng khổng lồ của anh đối với đất nước chỉ có khoảng 11 triệu dân này.
Xung quanh sân vận động, gần như chiếc áo đấu nào cũng in tên Ronaldo cùng số 7 quen thuộc. Người hâm mộ liên tục hô vang tên anh, trong khi những đứa trẻ bắt chước màn ăn mừng "Siuuu" trứ danh. Họ ghi lại mọi chuyển động của Ronaldo, từ lúc khởi động cho đến khi trận đấu diễn ra.
Đó gần như là sự tôn sùng dành cho một vị anh hùng, với mức độ cuồng nhiệt thường chỉ xuất hiện ở những ngôi sao nhạc pop. Có những cổ động viên thực sự hét lên sung sướng mỗi khi Ronaldo chạm bóng.
Cơn sốt Ronaldo không chỉ lan tỏa khắp Bồ Đào Nha mà còn phủ sóng toàn cầu. Tại Uzbekistan, quốc gia mà theo The Athletic, Ronaldo chưa từng đặt chân đến và cũng không có mối liên hệ nào đặc biệt, anh vẫn được ngưỡng mộ hơn bất kỳ vận động viên nào khác.
Khi Uzbekistan chạm trán Bồ Đào Nha tại World Cup năm nay, một bộ phận người hâm mộ nước này thậm chí công khai cổ vũ Ronaldo, bất chấp việc anh cống hiến cho đội tuyển đối thủ.
Tại một khu chợ ở Tashkent, thủ đô Uzbekistan, những món đồ lưu niệm bóng đá duy nhất được bày bán là móc khóa in hình Real Madrid, Barcelona, Manchester City và Ronaldo. Những câu chuyện như vậy cho thấy sức hút vượt khỏi biên giới của siêu sao người Bồ Đào Nha.
Thành công ở cấp CLB, đặc biệt là 9 năm huy hoàng tại Real Madrid, góp phần tạo nên sự ngưỡng mộ ấy. Nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Ronaldo còn sở hữu những thống kê không ai sánh kịp.
Anh có 234 lần ra sân cho Bồ Đào Nha, nhiều hơn 26 trận so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử bóng đá quốc tế. Ronaldo ghi 146 bàn, nhiều hơn người đứng thứ hai tới 20 bàn. Trong cả hai thống kê này, Lionel Messi đều xếp sau.
Hành động cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha là rời khỏi đợt tập trung giữa chừng, khi đội tuyển chuẩn bị cho chuỗi các trận đấu tại UEFA Nations League.
Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự bất mãn khi HLV Jorge Jesus không tung anh vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp Na Uy. Ronaldo sau đó bị phạt 235 euro vì hành vi này.
Đó rõ ràng không phải cách một sự nghiệp quốc tế lẫy lừng nên khép lại. Tuy nhiên, viễn cảnh Ronaldo chia tay đội tuyển đã được dự báo từ lâu.
Tại World Cup 2022, HLV Fernando Santos từng đẩy Ronaldo lên băng ghế dự bị trong trận vòng 1/8 gặp Thụy Sĩ. Người thay thế anh, Goncalo Ramos, lập hat-trick trong chiến thắng 6-1. Thời điểm ấy, nhiều người cảm nhận rằng kỷ nguyên của Ronaldo ở đội tuyển đang đi đến hồi kết.
Bốn năm tiếp theo chứng kiến những lời chỉ trích không ngừng. Ronaldo bị cho là đã qua thời đỉnh cao, được thi đấu chủ yếu nhờ danh tiếng thay vì năng lực thực tế.
Thế nhưng, từ năm 2022 đến 2026, anh vẫn ghi tới 28 bàn cho đội tuyển quốc gia. Để dễ hình dung, hai chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Scotland là Denis Law và Kenny Dalglish cũng chỉ có 30 bàn mỗi người.
Dù phong độ không còn ở đỉnh cao, những gì Ronaldo đạt được trong giai đoạn cuối sự nghiệp vẫn vượt xa thành tích của phần lớn tiền đạo đội tuyển quốc gia trong cả sự nghiệp.
Theo thời gian, người ta có lẽ sẽ nhớ nhiều hơn đến những năm tháng đỉnh cao của Ronaldo thay vì quãng thời gian bị xem là sa sút ở cuối sự nghiệp.
Có thể chỉ trích LĐBĐ Bồ Đào Nha và cựu HLV Roberto Martinez vì đã kéo dài sự nghiệp quốc tế của Ronaldo lâu hơn cần thiết, hoặc vẫn duy trì vị thế đá chính gần như mặc định cho anh. Nhưng cũng khó có thể phủ nhận khát vọng và sự khao khát thành công của siêu sao này khi đã bước sang tuổi 40.
Chính tham vọng ấy đã tạo nên một sự nghiệp phá vỡ hàng loạt kỷ lục.
Vì sao Ronaldo có thể được xem là cầu thủ để lại di sản quốc tế vĩ đại hơn bất kỳ ai trước đây? Bởi anh đã đưa một nền bóng đá giàu truyền thống vươn tới những đỉnh cao mà trước đó không ai nghĩ là khả thi.
Bồ Đào Nha là quê hương của Eusebio và Luis Figo, từng giành vị trí thứ ba tại World Cup 1966. Tuy nhiên, những con số trước và sau khi Ronaldo xuất hiện vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của anh.
Trước Ronaldo, Bồ Đào Nha chưa từng giành danh hiệu lớn nào. Cùng với anh, đội tuyển đoạt ba danh hiệu chỉ trong vòng 9 năm.
Trước Ronaldo, Bồ Đào Nha mới có 3 lần góp mặt tại World Cup sau 17 kỳ. Trong thời đại của anh, đội tuyển giành vé dự cả 6 kỳ World Cup liên tiếp.
Trước Ronaldo, Bồ Đào Nha chỉ có 3 lần tham dự trong tổng số 12 kỳ EURO. Với anh, đội tuyển góp mặt ở cả 5 kỳ EURO liên tiếp.
Tất nhiên, bóng đá Bồ Đào Nha phát triển rất nhanh từ đầu thế kỷ 21. Các học viện tại Lisbon và Porto liên tục sản sinh những thế hệ cầu thủ tài năng như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias hay Joao Neves.
Nhưng điều không thể phủ nhận là tầm ảnh hưởng của Ronaldo đối với những thế hệ cầu thủ trưởng thành từ sự ngưỡng mộ dành cho anh.
Đã có những thời điểm Ronaldo gần như một mình đưa Bồ Đào Nha vượt qua vòng loại các giải đấu lớn. Anh ghi 15 bàn sau 9 trận tại vòng loại World Cup 2018, lập chuỗi 11 bàn trong 6 trận để giúp đội tuyển dự EURO 2020 và ghi 10 bàn sau 9 trận ở chiến dịch vòng loại EURO 2024.
Năm 2013, Bồ Đào Nha phải chạm trán Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic trong trận play-off tranh vé dự World Cup. Sau khi thắng 1-0 ở lượt đi nhờ bàn thắng của Ronaldo, đội tuyển bị dẫn 1-2 tại lượt về và đứng trước nguy cơ bị loại khi trận đấu chỉ còn 13 phút.
Ronaldo lập tức tỏa sáng với hai bàn thắng trong vòng 3 phút, hoàn tất cú hat-trick và giúp Bồ Đào Nha thắng chung cuộc 4-2. Màn đối đầu được gọi là "Zlatan 2-4 Ronaldo" trở thành một trong những khoảnh khắc huy hoàng nhất sự nghiệp của anh.
Năm 2018, Ronaldo tiếp tục lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha, trong đó có cú đá phạt đánh bại thủ môn David De Gea, giúp Bồ Đào Nha hòa 3-3 tại World Cup.
Tại Nations League 2019, anh ghi ba bàn vào lưới Thụy Sĩ ở bán kết, góp công lớn giúp đội tuyển lên ngôi vô địch. Sáu năm sau, ở tuổi 40, Ronaldo tiếp tục ghi bàn trong trận chung kết Nations League với Tây Ban Nha, trước khi Bồ Đào Nha giành chiến thắng trên chấm luân lưu.
Khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của Ronaldo trong màu áo đội tuyển có lẽ lại đến khi anh không thể trực tiếp thi đấu.
Tại vòng bảng EURO 2016, Ronaldo ghi hai bàn và kiến tạo bàn còn lại trong trận hòa 3-3 với Hungary, giúp Bồ Đào Nha tránh nguy cơ bị loại. Đến bán kết, cú đánh đầu mạnh mẽ của anh phá vỡ thế bế tắc trước xứ Wales, mở đường cho đội tuyển tiến vào trận chung kết.
Bốn ngày sau, trước chủ nhà Pháp tại Paris, Ronaldo phải rời sân vì chấn thương chỉ sau 25 phút thi đấu.
Nhưng trong những phút còn lại, khi Bồ Đào Nha chiến đấu để bảo vệ thành quả, Ronaldo vẫn là nhân vật nổi bật bên ngoài đường biên. Anh liên tục chỉ đạo, động viên và khích lệ đồng đội, chẳng khác nào một trợ lý HLV đầy nhiệt huyết bên cạnh Fernando Santos.
Bồ Đào Nha cuối cùng đánh bại Pháp 1-0 sau hiệp phụ, lần đầu tiên trong lịch sử vô địch EURO. Đó là khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao nước này và Ronaldo, dù không thể thi đấu đến cuối trận, vẫn là nhân vật trung tâm.
Eusebio từng là người hùng dân tộc, Luis Figo từng giành Quả bóng vàng, nhưng Ronaldo đã vượt xa khuôn khổ bóng đá để trở thành biểu tượng toàn cầu. Anh giúp Bồ Đào Nha có được vị thế và sự chú ý chưa từng có trước đây.
Di sản của Ronaldo càng đặc biệt khi nhìn lại xuất thân khiêm tốn của anh.
Ronaldo lớn lên tại Madeira, hòn đảo nằm giữa Đại Tây Dương, gần Marrakech của Morocco hơn thủ đô Lisbon. Tuổi thơ của anh gắn liền với những điều kiện sống khó khăn. Ronaldo từng phải chung phòng với ba người anh chị lớn trong một ngôi nhà chật chội đến mức gia đình buộc phải đặt máy giặt trên mái nhà.
Từ cậu bé xuất thân trong gia đình lao động ở Madeira, Ronaldo vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, đồng thời là gương mặt đại diện cho những thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Armani, Tag Heuer và Jacob & Co.
Anh rời quê nhà năm 12 tuổi để gia nhập học viện Sporting CP tại Lisbon. Hành trình ấy không chỉ thay đổi cuộc đời Ronaldo mà còn khiến cả thế giới biết đến hòn đảo nơi anh sinh ra.
Trong thông điệp tuyên bố chia tay đội tuyển, Ronaldo viết: "Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội sống với giấc mơ bắt đầu từ khi tôi còn là một cậu bé ở Madeira, chạy theo trái bóng.
Tôi rời đi với tư thế ngẩng cao đầu. Tôi tự hào về con đường mình đã đi và biết rằng bản thân đã cống hiến tất cả những gì có thể cho Bồ Đào Nha".
Tại Madeira, một bảo tàng mang tên Ronaldo đã được xây dựng và sân bay địa phương cũng được đặt theo tên anh.
Những lời ca ngợi chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong suốt phần đời còn lại của siêu sao này. Dù mỗi người có thể có quan điểm khác nhau về cá tính và cái tôi của Ronaldo, không một sự tôn vinh nào thực sự đủ để diễn tả hết những thành tựu anh đã đạt được.
Cái kết có thể không hoàn hảo, nhưng di sản chói lọi của Cristiano Ronaldo là điều không thể phủ nhận.
Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ronaldo-chia-tay-tuyen-bo-dao-nha-di-san-ch...Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ronaldo-chia-tay-tuyen-bo-dao-nha-di-san-choi-loi-cai-ket-tiec-nuoi-post8591578575.html-05/11/2026 23:02 PM (GMT+7)