Bóng đá quốc tế ra đời từ năm 1872. Trong suốt chiều dài lịch sử, chưa có cầu thủ nào thi đấu nhiều trận hơn, ghi nhiều bàn thắng hơn và có lẽ cũng chưa ai để lại dấu ấn sâu đậm như Cristiano Ronaldo.

Chỉ khi trực tiếp đến một trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha, người ta mới thực sự cảm nhận được tầm ảnh hưởng khổng lồ của anh đối với đất nước chỉ có khoảng 11 triệu dân này.

Xung quanh sân vận động, gần như chiếc áo đấu nào cũng in tên Ronaldo cùng số 7 quen thuộc. Người hâm mộ liên tục hô vang tên anh, trong khi những đứa trẻ bắt chước màn ăn mừng "Siuuu" trứ danh. Họ ghi lại mọi chuyển động của Ronaldo, từ lúc khởi động cho đến khi trận đấu diễn ra.

Đó gần như là sự tôn sùng dành cho một vị anh hùng, với mức độ cuồng nhiệt thường chỉ xuất hiện ở những ngôi sao nhạc pop. Có những cổ động viên thực sự hét lên sung sướng mỗi khi Ronaldo chạm bóng.

Cơn sốt Ronaldo không chỉ lan tỏa khắp Bồ Đào Nha mà còn phủ sóng toàn cầu. Tại Uzbekistan, quốc gia mà theo The Athletic, Ronaldo chưa từng đặt chân đến và cũng không có mối liên hệ nào đặc biệt, anh vẫn được ngưỡng mộ hơn bất kỳ vận động viên nào khác.

Khi Uzbekistan chạm trán Bồ Đào Nha tại World Cup năm nay, một bộ phận người hâm mộ nước này thậm chí công khai cổ vũ Ronaldo, bất chấp việc anh cống hiến cho đội tuyển đối thủ.