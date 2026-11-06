Tin mới nhất bóng đá sáng 6/11: Deschamps từ chối lời đề nghị từ MU

Deschamps từ chối lời đề nghị từ MU

Theo Foot Mercato, Man United đã liên lạc với cựu HLV trưởng ĐT Pháp, Didier Deschamps trong những ngày qua. Mặc dù vẫn cho Michael Carrick cơ hội nhưng ban lãnh đạo của "Quỷ đỏ" muốn chuẩn bị sẵn mọi phương án. Tuy nhiên, họ đã bị Deschamps từ chối. Ông thầy người Pháp không muốn dẫn dắt đội bóng đang trong hỗn loạn như Man United.

Sếp lớn MU nhận cái lắc đầu từ Deschamps

Yamal gây ấn tượng với thái độ chuyên nghiệp

Sau chiến thắng trước Aston Villa tại đấu trường Champions League, HLV Hansi Flick quyết định cho các học trò "xả trại" một ngày. Tuy nhiên, Lamine Yamal cùng một số trụ cột của Barcelona đã tự nguyện tới tập luyện tại trung tâm Joan Gamper. Ngoài Yamal còn có Pedri, Cancelo, Joan Garcia, Szczesny. Hành động này của Yamal được nhiều người hâm mộ Barcelona đánh giá cao.

Barcelona gia hạn với Raphinha

Mới đây, Barcelona xác nhận đã gia hạn thành công với tiền đạo Raphinha. Cầu thủ người Brazil sẽ gắn bó thêm 4 năm với đội chủ sân Nou Camp. Phát biểu trong buổi ký kết, Raphinha bày tỏ niềm xúc động. "Tôi rất tự hào với những gì đã đạt được cùng đội bóng cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Tôi hy vọng có thể ở lại đây thêm nhiều năm nữa. Hy vọng đôi chân của tôi vẫn ở đẳng cấp cao nhất thật lâu nữa. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại sân Camp Nou".

Neuer vẫn đang bị chấn thương hành hạ

Tiết lộ về chấn thương bàn chân, thủ thành Manuel Neuer cho biết tình hình có tiến triển nhưng rất chậm. "Bàn chân của tôi vẫn rất đau mỗi khi bước đi. Tôi buộc phải sử dụng những biện pháp trị liệu. Tôi đang dùng phương pháp ngâm lạnh. Cách này có hiệu quả nhưng tiến triển rất chậm. Mặc dù vậy, tôi vẫn tin tưởng vào liệu trình chữa trị của bác sĩ".

Musiala trở lại tập luyện cùng Bayern Munich

Sau hơn 5 tuần điều trị chấn thương, Jamal Musiala đã trở lại tập luyện cùng toàn đội Bayern Munich. Cầu thủ người Đức thậm chí còn mang loa cầm tay tới để bật nhạc cho toàn đội lúc khởi động. Trước đó, cầu thủ này rách cơ đùi trái trong lúc khởi động chuẩn bị cho cuộc đối đầu giữa ĐT Đức và ĐT Hà Lan hồi 24/9. Kể từ đầu tháng 10, Musiala đã bắt đầu tập luyện trở lại nhưng Bayern Munich không muốn vội vã với trường hợp của cầu thủ này.