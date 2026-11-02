Dàn hoa hậu và hot girl đua sắc, hâm nóng lễ ra mắt giải golf quốc gia 2026

Cuộc đua bốn bộ huy chương với thể thức mới

Chiều 2/11, UBND TP.HCM, Cục Thể dục thể thao, báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố giải vô địch golf quốc gia 2026. Giải đấu nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X. Giải đấu diễn ra từ 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM).

Giải golf quốc gia 2026 chuẩn bị bước vào kỳ tổ chức có thể thức thi đấu mới

Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên sau 20 kỳ, giải bổ sung các nội dung đồng đội bên cạnh hai nội dung cá nhân truyền thống. Các golfer sẽ tranh tài ở bốn nội dung gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng bốn bộ huy chương.

Năm ngày thi đấu chính thức được chia thành hai giai đoạn. Ba ngày đầu, các vận động viên thi đấu đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp, để xác định thứ hạng và phân hạt giống. Hai ngày tiếp theo là các trận đấu đối kháng (match play) loại trực tiếp. Ở nội dung đồng đội nam, mỗi cuộc đối đầu gồm ba trận đơn; đồng đội nữ có hai trận đơn.

Tổng quỹ tiền thưởng dành cho các vận động viên đạt thành tích cao là 200 triệu đồng, phân bổ theo điều lệ. Do giải nằm trong chương trình đại hội, các golfer phải đăng ký thông qua đơn vị chính thức của tỉnh, thành phố hoặc ngành.

Dàn người đẹp tạo điểm nhấn bên lề

Sự xuất hiện của Á hậu Châu Anh, Vân Nhi cùng nhiều gương mặt nổi bật trong làng sắc đẹp góp thêm sức hút cho buổi buổi lễ. Trong khi đó, giải đấu năm nay cũng có thay đổi đáng chú ý khi lần đầu đưa nội dung đồng đội vào chương trình thi đấu.

Thảm đỏ buổi họp báo trở nên sôi động với sự góp mặt của Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi, hai Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024. Cả hai chọn trang phục tông đen thanh lịch, thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng Hồ Ngọc Phương Linh, Miss Golf Lê Thanh Tú và MC Nguyễn Hoàng Bảo Châu.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh (bên trái) và Nguyễn Thị Vân Nhi (giữa) cùng Miss Golf Lê Thanh Tú (bên phải) góp mặt ở sự kiện

Sự hiện diện của các người đẹp mang đến sức hút đặc biệt cho sự kiện. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban tổ chức, việc khuyến khích hoa hậu, á hậu và phụ nữ nói chung tiếp cận golf là một trong những định hướng được chú trọng. Ban tổ chức kỳ vọng những gương mặt có thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp có thể trở thành golfer chuyên nghiệp trong tương lai, đồng thời góp phần đưa môn thể thao này đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và phái nữ.

Nguyễn Đức Sơn trở lại, cuộc đua vô địch thêm đáng chú ý

Một trong những cái tên đáng chú ý không góp mặt năm nay là Nguyễn Anh Minh. Tuy nhiên, Ban tổ chức cho biết giải vẫn có sự tham dự của nhiều golfer chuyên nghiệp, nghiệp dư hàng đầu cùng các vận động viên trẻ thuộc đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, Nguyễn Đức Sơn, nhà vô địch năm 2024 sẽ lần đầu tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc trong màu áo đoàn Thanh Hóa.

Ở nội dung nam, những nhà vô địch gần đây lần lượt là Nguyễn Anh Minh (2022), Nguyễn Nhất Long (2023), Nguyễn Đức Sơn (2024) và Nguyễn Tuấn Anh (2025). Trong khi đó, Lê Chúc An đang là gương mặt nổi bật ở nội dung nữ với ba lần liên tiếp đăng quang từ năm 2023 đến 2025.

Sự góp mặt của dàn hoa hậu, á hậu giúp sự kiện có thêm sức hút bên lề, nhưng tâm điểm vẫn là cuộc cạnh tranh chuyên môn. Đặc biệt, nội dung đồng đội hứa hẹn tạo thêm màu sắc mới khi thành tích không còn phụ thuộc riêng vào từng cá nhân mà còn đòi hỏi bản lĩnh của cả tập thể.

Cận cảnh nhan sắc "không góc chết" của Trần Ngọc Châu Anh (bên trái) và Nguyễn Thị Vân Nhi (bên phải)

Vân Nhi chụp ảnh chung với người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh (bên phải)

Hồ Ngọc Phương Linh sở hữu nhan sắc trong trẻo với lối trang điểm tự nhiên, xuất hiện thanh lịch tại sự kiện

Người đẹp Nguyễn Hoàng Bảo Châu khoe sắc vóc thanh lịch, đảm nhận vai trò MC dẫn dắt buổi họp báo

Miss Golf Lê Thanh Tú, mang đến sự kiện một phong cách quyến rũ, hiện đại

Hệ thống cúp vô địch và kỷ niệm chương được trưng bày trang trọng tại khán phòng