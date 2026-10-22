Giải thưởng HIO hơn 3 tỷ đồng tại Tiền Phong Golf Championship 2026

Giải Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam diễn ra ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình). Đây là mùa giải thứ 10 kể từ khi sự kiện được khởi xướng năm 2017, đồng thời hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2026).

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết: “Điều chúng tôi trân quý không chỉ là việc nhà vô địch được xướng tên, những thành tích thể thao được ghi nhận, mà còn là những giá trị được tạo ra sau mỗi mùa giải. Đó là nguồn động lực quan trọng để hỗ trợ tài năng trẻ trong việc học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao và nhiều lĩnh vực khác. Sự tiếp sức dành cho người trẻ có thể tạo ra sự thay đổi lâu dài”.

Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay dự kiến thu hút khoảng 280 golfer. Điểm mới đáng chú ý là các vận động viên sẽ tranh tài trên tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club, gồm hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi họp báo.

Các golfer được chia thành năm bảng: A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ. Giải áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu Best Gross được trao cho golfer có tổng số gậy thực tế thấp nhất trên sân par 72.

Mùa giải năm nay có cơ cấu giải thưởng Hole in One hấp dẫn, gồm một xe Volvo XC9 Ultra trị giá gần 3,3 tỷ đồng và ba giải thưởng HIO trị giá 600 triệu đồng.

Sau chín mùa tổ chức, giải đấu trở thành một trong những sân chơi góp phần phát hiện và bồi dưỡng các tài năng golf Việt Nam. Nhiều nhà vô địch từng trưởng thành từ giải đã đạt thành tích nổi bật ở đấu trường trong nước và quốc tế.

Tiêu biểu là Nguyễn Anh Minh, golfer đăng quang năm 2020, sau đó vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 và bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Nguyễn Đức Sơn, nhà vô địch năm 2023, tiếp nối bằng chức vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2024 và Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, rồi sau đó cũng gia nhập đường đua chuyên nghiệp.

Không chỉ hướng tới phát triển phong trào golf, giải đấu còn góp phần huy động nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Thông qua Quỹ, giải gắn với nhiều hoạt động vì cộng đồng như trao học bổng cho học sinh, sinh viên gặp khó khăn sau thiên tai; vinh danh cá nhân, nhóm tình nguyện viên tiêu biểu; tri ân những y, bác sĩ trong tâm dịch COVID-19; tặng thưởng đội tuyển golf quốc gia đạt thành tích cao trên đấu trường châu lục.

Thông qua hoạt động gây quỹ, Tiền Phong Golf Championship hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng golfer với những chương trình hỗ trợ tài năng trẻ, tạo thêm điều kiện để các vận động viên và thanh thiếu niên có năng khiếu phát triển.