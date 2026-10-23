Kiều nữ làng golf gây sốt mạng xã hội với bức ảnh khoe vòng 1 "siêu khủng"

2 bức ảnh làm dậy sóng mạng xã hội

Mới đây, nữ influencer golf (người có tầm ảnh hưởng trên mạng) có dịp ra sân cùng Kendall Toole, gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực thể hình và từng được biết đến qua công việc với thương hiệu xe đạp tập luyện Peloton.

Trong chuyến đi, Spiranac còn có một số chia sẻ gây chú ý về đời sống tình cảm và những chủ đề cá nhân. Sau khi trở về, cô tiếp tục thu hút sự quan tâm của người theo dõi trên Instagram bằng những hình ảnh mới.

Spiranac đăng hai bức ảnh lên Instagram Stories, trong đó cô diện trang phục màu đen khoét sâu, có thiết kế khóa kéo ở phía trước. Bộ đồ khiến nhiều người liên tưởng đến trang phục đi bơi.

Những hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ người hâm mộ.

“Trời ơi, cô ấy thật xinh đẹp”, một người bình luận.

“Lúc nào cũng xinh đẹp. Cảm ơn vì bức ảnh”, một người khác viết.

Một tài khoản còn hài hước bày tỏ: “Dù câu hỏi là gì, câu trả lời của tôi vẫn luôn là đồng ý”.

Người hâm mộ khác gọi Spiranac là “nữ hoàng” và dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài của cô.

Bận rộn với golf và các dự án truyền thông

Bên cạnh những video cùng Kendall Toole, Spiranac còn tham gia nhiều hoạt động khác.

Tuần trước, cô hóa trang thành nhân vật Willy Wonka khi thực hiện một buổi quay trên sân golf cùng bạn bè.

Cựu golfer chuyên nghiệp cũng tiếp tục sản xuất nội dung cho kênh YouTube cá nhân và trở lại với công việc bình luận golf.

Gần đây nhất, Spiranac tham gia bình luận tại giải đấu golf Par 3 thuộc hệ thống Grass League vào thứ Ba.