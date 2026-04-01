Người đẹp Diệp Anh tâng bóng pickleball mãn nhãn, khoe chân dài miên man

Ở cuộc thi Miss Pickleball diễn ra vào cuối tháng 1 vừa qua tại TP.HCM, Diệp Anh gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo lẫn khán giả bằng màn vừa đi catwalk vừa tâng bóng.

Nữ ca sĩ xinh đẹp làm mọi người trầm trồ khi trổ tài tâng bóng bằng cạnh vợt cùng kỹ thuật tâng bóng xoáy có độ khó cao. Đáng chú ý, Diệp Anh mới đến với pickleball khoảng 6 tháng qua.

“Tôi có sở thích tâng bóng trong lúc khởi động mỗi khi chơi pickleball. Điều này giúp tôi có cảm giác bóng tốt hơn, kiểm soát vợt tốt và tự tin hơn khi vào sân. Pickleball là môn thể thao rất thú vị, dễ tiếp cận nhưng càng chơi càng thấy nhiều kỹ thuật”.

“Nhờ từng chơi cầu lông và bóng bàn nên khi đến với pickleball, tôi phản xạ nhanh hơn, kiểm soát tay tốt và xử lý bóng linh hoạt”, Diệp Anh chia sẻ.

Hot girl đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM cho biết hiện tại, cô dành khoảng 4-5 buổi trong tuần để chơi pickleball. Diệp Anh cũng xen kẽ vào một số buổi tâp chuyên sâu về thể lực để bổ trợ khả năng thi đấu.

Đã lên kế hoạch tham dự một số giải pickleball sau Tết, Diệp Anh cho biết cô sẽ giữ lịch tập thể thao đều đặn trong dịp nghỉ Tết để giữ cơ thể không bị ì ạch.

“Bên cạnh công việc, tôi đặt mục tiêu quan trọng trong năm 2026 là nâng cao trình độ pickleball và sẽ tham dự một số giải đấu".

“Tôi không muốn mình mất quá nhiều thời gian để bắt nhịp lại với thể thao. Cá nhân tôi thấy rằng để cơ thể có trạng thái giàu năng lượng, bạn phải ngủ đủ giấc và vận động mỗi ngày”.

“Bên cạnh sự kỷ luật, luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực, sống năng lượng nhất, thể thao đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều về cả thể chất lẫn tinh thần trong công việc và cuộc sống. Tôi hy vọng mình sẽ có nhiều sức khỏe, không gặp chấn thương và có thêm danh hiệu trong cả thể thao lẫn công việc”, Diệp Anh tâm sự.