Kèo vật nam nữ hiếm có: Cặp vợ chồng đấu vật hội làng "giải quyết mâu thuẫn"

Sới vật truyền thống lại một lần nữa “dậy sóng” bởi một kèo đấu hiếm gặp, trận so tài nam nữ giữa một cặp vợ chồng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng và giới yêu vật cổ truyền.

Theo chia sẻ từ Đào Hồng Sơn, trận đấu đặc biệt này diễn ra giữa hai đô vật chuyên nghiệp là Thúy và Ước – một cặp đôi ngoài đời thực. Không chỉ là màn biểu diễn mang tính giải trí, cuộc so tài còn được ví von như “trận chiến gia đình” theo cách rất… hội làng, lên sới để “giải quyết mâu thuẫn”.

Cặp vợ chồng Thúy và Ước mang tới cho khán giả vật màn so tài chất lượng cao

Màn so tài sòng phẳng trên sới vật

Dù mang yếu tố trình diễn, nhưng những gì diễn ra trên sới không hề hời hợt. Ngay từ những nhịp đầu tiên, cả hai đã nhập cuộc với tinh thần nghiêm túc, tung ra hàng loạt miếng đánh quen thuộc trong vật cổ truyền, quấn, vờn, đánh lừa trọng tâm, thậm chí có cả những pha nhấc bổng đậm chất sức mạnh.

Đáng chú ý, đô nữ Thúy không hề lép vế trước đối thủ là chồng mình. Ngược lại, cô cho thấy nền tảng thể lực tốt cùng kỹ thuật linh hoạt, đặc biệt là những đòn mang hơi hướng của Judo như vác vai, xoay hông, khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Sau nhiều pha giằng co, chính Thúy là người giành chiến thắng chung cuộc trong tiếng reo hò phấn khích. Một kết quả vừa bất ngờ, vừa… “hợp lòng dân” theo cách hài hước mà cư dân mạng gọi là: “Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão”.

Khi vật hội làng không chỉ là thắng thua

Vật hội làng từ lâu không đơn thuần là môn thể thao, mà còn là một nét văn hóa dân gian đặc sắc, nơi đề cao tinh thần thượng võ, sự dẻo dai và cả tính cộng đồng. Những kèo đấu “lạ” như của Thúy và Ước, dù mang màu sắc giải trí, vẫn góp phần làm mới hình ảnh của vật truyền thống trong mắt người trẻ.

Trận đấu này, vì thế, không dừng lại ở chuyện ai thắng ai thua, mà còn là câu chuyện về sự kết nối, về cách mà thể thao dân gian có thể trở thành cầu nối cho tiếng cười và sự gần gũi.

Cộng đồng mạng: Cười nghiêng ngả nhưng vẫn trân trọng

Dưới đoạn clip được chia sẻ, hàng trăm bình luận đã xuất hiện, phần lớn mang sắc thái vui vẻ, tích cực. Nhiều ý kiến hài hước nhưng vẫn “giữ chuẩn mực” được cộng đồng đồng tình:

- “Ngày xưa nên duyên, giờ lên sới giữ lửa hôn nhân”.

- “Xem vui nhưng kỹ thuật không hề đùa, chị vợ ra đòn quá gọn”.

- "Ở nhà chắc luyện nhiều lắm nên lên sới mượt như vậy”.

- “Thắng thua không quan trọng, quan trọng là về nhà ai rửa bát!”.

- “Diễn hay thật thì chưa chắc, nhưng vui thật thì chắc chắn”.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến thẳng thắn cho rằng đây chỉ là biểu diễn. Tuy nhiên, số đông vẫn nhìn nhận tích cực, trong khuôn khổ lễ hội, yếu tố giải trí là điều dễ hiểu, miễn là không làm mất đi tinh thần của vật cổ truyền.