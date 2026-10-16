Ngôi sao Olympic bị cấm thi đấu khẩn cấp vì bê bối xâm hại rúng động thể thao

Làng lướt sóng thế giới đang đối mặt với một cú sốc lớn khi Hiệp hội Lướt sóng Quốc tế (ISA) chính thức ban hành lệnh đình chỉ tư cách thi đấu khẩn cấp đối với vận động viên Alan Cleland Jr. Quyết định này được đưa ra sau khi siêu sao người Mexico dính líu vào các cáo buộc nghiêm trọng về xâm hại tình dục vị thành niên và bạo lực giới.

Alan Cleland Jr. đối mặt khủng hoảng sự nghiệp, tương lai Olympic 2028 bị đe dọa

Lệnh cấm kép từ các tổ chức lớn nhất

Quyết định của ISA được công bố ngay sau hành động pháp lý tương tự từ Hiệp hội Lướt sóng Nhà nghề Thế giới (WSL). Như vậy, cả hai tổ chức quản lý cao nhất của bộ môn này đều đã quay lưng với Alan Cleland Jr., tước bỏ quyền tham gia của anh tại tất cả các sự kiện thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp lẫn các giải đấu vòng loại thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Olympic.

Chuỗi khủng hoảng của nam vận động viên bắt đầu từ một cuộc tụ tập riêng tư tại Tahiti diễn ra vào tháng 8 vừa qua, ngay sau khi một sự kiện thuộc hệ thống WSL Championship Tour kết thúc. Theo các nguồn tin điều tra, Alan Cleland Jr. cùng một nhóm nam giới bị cáo buộc có hành vi xâm hại tình dục đối với một nữ vận động viên lướt sóng người Úc mới 16 tuổi.

Sự việc càng đẩy đi xa hơn khi Noah Klapp, nữ vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp người Đức và là bạn gái cũ của Cleland, công khai lên tiếng trên mạng xã hội. Cô cáo buộc anh đã có hành vi bạo lực thể xác, lạm dụng tình dục và khủng bố tinh thần trong suốt thời gian hai người yêu nhau.

Nguy cơ đóng sập cánh cửa tới Los Angeles 2028

Dù ISA nhấn mạnh lệnh đình chỉ tạm thời này chưa phải là phán quyết cuối cùng về mặt pháp lý hay khẳng định tội danh, nhưng nó đã giáng một đòn chí mạng vào sự nghiệp của ngôi sao người Mexico.

Hệ thống giải đấu của WSL và ISA World Surfing Games chính là con đường huyết mạch duy nhất để các vận động viên tích lũy điểm số và cạnh tranh suất tham dự Thế vận hội. Việc bị cấm thi đấu vô thời hạn đồng nghĩa với việc lộ trình hướng tới Olympic Los Angeles 2028 của Cleland gần như đã bị phong tỏa.

Ngay sau khi thông tin chấn động này nổ ra, Liên đoàn Lướt sóng Mexico đã lên tiếng lên án mạnh mẽ các hành vi được báo cáo, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Hiện tại, phía Alan Cleland Jr. vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước truyền thông về các cáo buộc trên.