Mỹ nhân bóng chuyền đẹp nhất thế giới tiết lộ bước ngoặt cuộc đời ở tuổi 13

“Ở bên mẹ, tôi vẫn là cô bé hay làm nũng”

Zehra Gunes, ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ và CLB VakifBank, thu hút sự chú ý khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân trong buổi ra mắt một thỏa thuận hợp tác mới.

Zehra Gunes trải lòng trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất

Không chỉ nói về hình ảnh kỷ luật trên sân đấu, nữ tuyển thủ còn kể về cuộc sống thường ngày và hành trình trưởng thành từ thuở nhỏ. Gunes cho biết cô có tính cách khá điềm tĩnh, đồng thời luôn cố gắng trở thành người chị tốt đối với hai em của mình.

Tuy nhiên, khi ở bên mẹ, ngôi sao bóng chuyền này lại thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác. “Ở bên mẹ, tôi là một cô bé nhỏ nhắn, rất hay làm nũng”, Gunes chia sẻ.

Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, Gunes còn dành thời gian đọc sách, viết lách. Cô cho rằng các vận động viên không chỉ được định nghĩa bởi những gì họ thể hiện trên sân đấu.

“Chúng tôi còn hơn cả một vận động viên”, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, qua đó cho thấy mong muốn phát triển bản thân trên nhiều phương diện bên cạnh sự nghiệp thể thao.

Quyết định ở tuổi 13 thay đổi cuộc đời

Zehra Gunes bắt đầu chơi bóng chuyền năm 12 tuổi nhưng ban đầu không có kế hoạch theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Trước khi lên trung học phổ thông, cô luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc nhất lớp, thậm chí thường xuyên đứng đầu.

Zehra Gunes thu về những thành công vang dội

Bước ngoặt đến khi Gunes được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Cơ hội này buộc cô phải đứng trước lựa chọn quan trọng giữa việc tiếp tục tập trung cho con đường học vấn và theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền.

Với sự ủng hộ của gia đình, Gunes quyết định dành ưu tiên cho môn thể thao mà cô ngày càng say mê. Nhìn lại hành trình ấy, nữ tuyển thủ chia sẻ: “Tôi chỉ là một người may mắn khi tìm thấy công việc mình yêu thích từ năm 13 tuổi”.

Từ một cô bé chưa từng xác định sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp, Gunes dần xây dựng sự nghiệp ở cấp độ đỉnh cao, trở thành gương mặt nổi bật của bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ.

Cô cũng gửi lời khuyên tới những người trẻ đang tìm kiếm con đường riêng. Theo Gunes, việc không đạt được thành công trong một lĩnh vực không đồng nghĩa với thất bại ở mọi lĩnh vực khác. Mỗi người đều có những năng lực riêng và nhiều lựa chọn để thử sức trước khi tìm thấy điều phù hợp nhất với bản thân.

Giấc mơ lớn nhất là HCV Olympic

Khi được hỏi về mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp, Zehra Gunes không ngần ngại nhắc đến tấm HCV Olympic. Theo cô, đây là khát vọng mà bất kỳ vận động viên chuyên nghiệp nào cũng mong muốn chinh phục.

Với Zehra Gunes, thành công lớn nhất là tấm HCV Olympic

Với Gunes, tấm huy chương danh giá ấy không chỉ là đích đến trong sự nghiệp mà còn là mục tiêu để cô tiếp tục nỗ lực trong tập luyện và thi đấu.

Những chia sẻ của ngôi sao VakifBank cho thấy phía sau hình ảnh mạnh mẽ, kỷ luật trên sân bóng là một con người có đời sống riêng phong phú, luôn trân trọng gia đình và không ngừng hướng đến những mục tiêu lớn hơn.

Một số hình ảnh đáng chú ý về Zehra Gunes