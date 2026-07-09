Bê bối chấn động: Lực sĩ từng giành huy chương Olympic bị phạt 5 năm tù vì hiếp dâm tập thể

Tội ác kinh hoàng trong đêm nghỉ dưỡng và bản án nghiêm khắc từ tòa án

Vụ án nghiêm trọng xảy ra vào tháng 7/2022 tại Sicily, nhắm vào một nữ du khách Phần Lan 27 tuổi. Nạn nhân gặp Antonino Pizzolato cùng ba người đàn ông khác là Davide Lupo, Claudio Tutino và Stefano Mongiovì tại một quán bar ở Trapani. Khi các bạn của cô về trước, cô đã đồng ý đến một chỗ ở gần đó cùng nhóm này.

Antonino Pizzolato đã bị kết án 5 năm 4 tháng tù giam.

Cơn ác mộng bắt đầu khi cô phát hiện Lupo lén quay phim lúc cô đang hôn một thành viên trong nhóm. Dù cô yêu cầu xóa video, vụ tấn công tình dục bệnh hoạn vẫn diễn ra ngay sau đó khi cô đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Hoảng sợ và rơi vào trạng thái sững sờ, cô không thể kháng cự mạnh mẽ.

Pizzolato từng gây chấn động khi đứng trên bục vinh quang và giành huy chương đồng vào năm 2024 trong lúc vẫn đang phải hầu tòa.

Sau khi được đưa về nơi ở theo lời cầu xin, nạn nhân lập tức báo cảnh sát. Tại tòa, phía biện hộ đưa ra video để chứng minh sự tự nguyện, nhưng các thẩm phán đã bác bỏ và khẳng định nạn nhân hoàn toàn bị ép buộc. Kết quả là cả bốn bị cáo đều phải nhận mức án 5 năm 4 tháng tù, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Dù các công tố viên từng đề xuất mức án 10 năm tù và phía bị cáo đang lên kế hoạch kháng cáo, luật sư của nạn nhân, ông Nicola Pellegrino, vẫn bày tỏ sự hài lòng vì công lý và danh dự của người bị hại đã được bảo vệ rõ ràng.

Quá khứ bất hảo và những tranh cãi không hồi kết của ngôi sao cử tạ

Quyết định kết án gây chấn động dư luận bởi các báo cáo tiết lộ Pizzolato thi đấu và giành huy chương đồng hạng cân 89kg nam tại Olympic Paris 2024 trong bối cảnh các thủ tục tố tụng hình sự đang treo lơ lửng trên đầu.

Các công tố viên trước đó đã đề xuất mức án 10 năm tù giam cho cả bốn bị cáo.

Đáng nói, đây không phải là lần duy nhất lực sĩ này đối mặt với các bê bối trong sự nghiệp thể thao của mình. Vào năm 2018, Pizzolato từng bị Liên đoàn Cử tạ Ý đình chỉ thi đấu 10 tháng sau khi thừa nhận có hành vi bắt nạt, đe dọa trực tiếp các đồng đội, trong đó phần lớn họ đều là những vận động viên ở độ tuổi vị thành niên.

Pizzolato cùng ba người đàn ông khác đã bị kết án vì tội cưỡng hiếp tập thể một nữ du khách.

Ngay cả tấm huy chương đồng mà anh ta giành được tại Thế vận hội Paris vừa qua cũng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Các trọng tài đã phải tiến hành xem lại băng ghi hình lượt cử cuối cùng của Pizzolato sau khi xuất hiện hàng loạt cáo buộc cho rằng anh ta đã phạm quy do bị gập tay trong lúc thực hiện động tác nâng tạ. Chuỗi bê bối từ đạo đức đời tư cho đến sự nghiệp thi đấu đã biến nhà vô địch này thành một trong những nỗi ô nhục lớn nhất của thể thao Ý.