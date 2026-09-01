Từ bể bơi tới phòng gym: "Nữ thần bikini" khoe "vòng 3" không thể rời mắt

Không chỉ gây chú ý trên đường đua xanh, Hannah Campbell còn sở hữu sức hút lớn trên mạng xã hội nhờ vóc dáng khỏe khoắn, phong cách thời trang cá tính và hành trình phát triển bản thân đáng nể.

Hannah Campbell khoe vóc dáng săn chắc, khiến mạng xã hội dậy sóng

Kình ngư Gen Z gây chú ý

Hannah Campbell, sinh năm 2006, là vận động viên bơi lội thuộc đội Division I của Đại học Bang San Diego (SDSU). Với chiều cao nổi bật cùng sải tay dài, cô được đánh giá là gương mặt đáng chú ý của môi trường bơi lội đại học Mỹ.

Nếu trên đường đua, Campbell xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ và tập trung, trang cá nhân của cô lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Nữ kình ngư thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt là khi diện bikini hoặc tập luyện trong phòng gym.

Vóc dáng săn chắc, vòng eo gọn và đường cong khỏe khoắn với "vòng 3" lôi cuốn giúp Campbell nhận được lượng tương tác lớn. Hình ảnh của cô cũng cho thấy đặc trưng hình thể của một vận động viên bơi lội kết hợp với quá trình tập gym nghiêm túc.

Đường cong đến từ kỷ luật

Để duy trì thể trạng phục vụ thi đấu, Campbell kết hợp bơi lội cường độ cao với các bài tập sức mạnh. Bơi giúp cô phát triển cơ vai, lưng và duy trì nền tảng thể lực, trong khi gym hỗ trợ xây dựng cơ bắp và cải thiện sức mạnh.

Những bài tập như squat, hay deadlift được cô đưa vào quá trình rèn luyện. Vì thế, vóc dáng của Campbell không chỉ phục vụ mục tiêu thời trang mà còn gắn liền với yêu cầu chuyên môn của một vận động viên thi đấu ở cấp độ NCAA.

Sự khác biệt giữa hình ảnh trên đường đua và đời thường càng giúp nữ kình ngư tạo dấu ấn riêng. Campbell cho thấy một vận động viên trẻ hoàn toàn có thể vừa nghiêm túc với thể thao, vừa chủ động thể hiện cá tính bên ngoài sân đấu.

Campbell khoe vóc dáng săn chắc, với “vòng 3” căng gọn nổi bật sau những giờ tập luyện

Không chỉ có sắc vóc

Điểm đáng chú ý ở Hannah Campbell còn nằm ở thành tích học tập và định hướng tương lai. Khi còn học trung học, cô từng đạt GPA 4.3 và hiện theo học ngành Criminal Justice tại SDSU.

Bên cạnh việc thi đấu, Campbell còn quan tâm đến thời trang và hợp tác với các thương hiệu đồ bơi. Những hoạt động này giúp cô xây dựng hình ảnh cá nhân vượt ra ngoài phạm vi thể thao.

Ở tuổi 20, Campbell đang theo đuổi đồng thời nhiều mục tiêu, thi đấu ở môi trường NCAA, duy trì việc học và phát triển thương hiệu cá nhân.

Từ bể bơi đến phòng gym rồi mạng xã hội, Hannah Campbell đang xây dựng hình ảnh của một nữ vận động viên Gen Z năng động: khỏe khoắn, tự tin và biết cách biến đam mê thể thao thành lợi thế cho hành trình riêng.