Hoa khôi cầu lông Thái Lan thừa nhận dùng doping, án phạt nặng tới đâu?

Thêm một thông tin đáng chú ý với làng cầu lông thế giới vừa xảy ra tại ASIAD 2026. "Thần đồng" 19 tuổi của Thái Lan, Pitchamon Opatniputh đã chính thức thừa nhận vi phạm quy định chống doping sau khi cả hai mẫu thử A và B đều cho kết quả dương tính với chất cấm.

Opatniputh từ niềm hy vọng vàng của cầu lông Thái Lan đến tâm điểm bê bối doping ở tuổi 19

Từ "thiên tài" chặn đứng Nguyễn Thùy Linh đến bê bối chấn động

Trước khi vụ việc bị phanh phui, Pitchamon Opatniputh (hạng 18 thế giới) đang là niềm hy vọng vàng của cầu lông Thái Lan. Nhà vô địch đơn nữ trẻ thế giới 2023 vừa có một mùa giải 2026 bùng nổ khi lọt vào chung kết giải Super 500 Indonesia Masters và Orleans Masters.

Đáng chú ý, hot girl xứ Chùa Vàng còn được ví như "khắc tinh" của tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh. Chỉ tính riêng trong năm 2026, Pitchamon đã duy trì mạch toàn thắng 3-0 trước Thùy Linh tại các giải Indonesia Masters, Malaysia Masters và gần nhất là chiến thắng áp đảo 21-8, 21-13 tại Indonesia Open ngày 3/6.

Tuy nhiên, đà thăng tiến chóng mặt này đã chính thức bị chặn đứng. Mẫu thử thu thập ngoài thi đấu vào ngày 17/9 tại Nagoya (Nhật Bản) của cô đã phát hiện chất furosemide, một loại thuốc lợi tiểu và chất che giấu thuộc nhóm S5 bị Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) nghiêm cấm ở mọi thời điểm. Bất chấp những nỗ lực giải trình ban đầu từ phía Bộ Thể thao Thái Lan về việc có thể do "vô tình uống thuốc không rõ thành phần", kết quả phân tích mẫu B ngày 24/9 vẫn cho kết quả dương tính.

Án phạt hiện tại và tương lai mịt mờ từ BWF

Đứng trước các bằng chứng không thể chối cãi, Opatniputh đã lựa chọn chấp nhận kết luận vi phạm và không tiếp tục kháng cáo. Ngay lập tức, các án phạt nghiêm khắc đầu tiên đã được thực thi:

- Bị trục xuất và gạch tên khỏi danh sách thi đấu tại ASIAD 2026 (Aichi-Nagoya).

- Thu hồi toàn bộ thẻ accreditation (thẻ tác nghiệp/tham dự) tại Đại hội thể thao châu Á.

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và Cơ quan Kiểm tra quốc tế (ITA) xác nhận đã hoàn tất thẩm quyền xử lý tại đại hội và chính thức chuyển toàn bộ hồ sơ sang Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) để định đoạt các bước kỷ luật tiếp theo.

Án phạt tiếp theo sẽ nặng tới đâu?

Theo quy định nghiêm ngặt của WADA và BWF đối với nhóm chất chỉ định như furosemide, nếu không chứng minh được bản thân hoàn toàn không có lỗi hoặc do phá hoại, Opatniputh phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu trên toàn cầu từ 2 đến 4 năm.

Đối với một tay vợt tài năng chỉ mới 19 tuổi, việc phải rời xa sân đấu đỉnh cao trong nhiều năm có thể khiến cô bị xóa sổ khỏi bảng xếp hạng thế giới, và ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp thể thao đang ở giai đoạn rực rỡ nhất. Hiện tại, người hâm mộ cầu lông Đông Nam Á đang đổ dồn sự chú ý về phán quyết cuối cùng từ BWF.