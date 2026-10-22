Bi kịch thể thao: VĐV thể hình mới cưới vợ, bất ngờ qua đời ngay trước sinh nhật

Thảm kịch trước sinh nhật

Mateusz Chmura, người dự kiến đón sinh nhật lần thứ 34 vào ngày 19 vừa qua, đã đổ gục khi tham gia giải PCA British Finals tại Telford hôm Chủ nhật. Ban tổ chức, Hiệp hội Văn hóa Thể chất (PCA), sau đó ra thông báo xác nhận anh qua đời. Trước đó, Chmura được đưa khẩn cấp đến bệnh viện sau khi ngã xuống sàn trong phần thi thể hình cổ điển hạng trung tại Trung tâm Quốc tế Telford.

VĐV xấu số Mateusz Chmura

Ban tổ chức cho biết trong thông cáo:

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo rằng Mateusz Chmura, 33 tuổi, đến từ Wakefield, đã qua đời.

“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y tế tại địa điểm thi đấu, các chuyên gia y tế được đào tạo có mặt trong khán phòng đã chủ động hỗ trợ, dịch vụ cứu thương đường không Midlands và đội ngũ nhân viên bệnh viện vì tất cả những gì họ đã làm cho Mateusz.”

Chmura mới tham gia cuộc thi thể hình thứ hai trong sự nghiệp. Hai tuần trước đó, anh đã giành vị trí á quân ở giải đấu đầu tiên của mình.

Cuộc thi được tiếp tục sau khi vận động viên này được đưa đến bệnh viện, theo quyết định được đưa ra sau cuộc họp giữa ban tổ chức và các thí sinh.

Nguyên nhân khiến Chmura đột ngột gục ngã hiện vẫn chưa được xác nhận.

Người vợ trẻ lên tiếng, cảnh báo về chiến dịch quyên góp giả mạo

Chmura để lại người vợ Patrycja Chmura, người mới kết hôn với anh được hai tháng.

Trong một thông điệp đầy đau buồn, Patrycja tưởng nhớ người chồng quá cố, đồng thời cảnh báo những người có ý định giúp đỡ gia đình rằng một chiến dịch quyên góp giả mạo đã được lập ra dưới danh nghĩa hỗ trợ họ.

Cô viết trên Instagram:

“Tôi chưa cho phép bất kỳ ai quyên góp tiền thay mặt tôi hoặc gia đình tôi.

“Tôi sẽ không bao giờ muốn bất kỳ ai mất đi số tiền mà họ đã vất vả kiếm được chỉ vì họ đang cố gắng giúp đỡ chúng tôi trong khoảng thời gian khó khăn như thế này.”

Nói về làn sóng động viên và chia sẻ đầy xúc động dành cho người chồng quá cố, góa phụ trẻ gửi lời cảm ơn:

“Tôi muốn cảm ơn từng người đã liên hệ với tôi, để lại bình luận, gửi tin nhắn hoặc đơn giản là dành một chút thời gian để nghĩ về Mateusz.

“Tôi đang đọc từng bình luận một và không thể diễn tả hết lòng tốt của mọi người có ý nghĩa lớn đến thế nào đối với tôi.

“Tôi đang trải qua một điều vô cùng đau đớn và ngay lúc này, tôi đơn giản là không còn lời lẽ hay sức lực để nói thêm nhiều điều.”