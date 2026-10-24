Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Nam Định: Chủ nhà tìm chiến thắng đầu tay (V-League)

V-League | 18h, 24/10 | SVĐ Bình Phước Đồng Nai - Nam Định (H1: -) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Đồng Nai vs Nam Định Nam Định Điểm Văn Phong Xuân Trường Vulic Milos Ivan Virgill Andrei Công Phượng Majdevac Andrija Hữu Tuấn Văn Đức Tự Nhân Jotic Filip Tiến Dụng Điểm Nguyên Mạnh A Mít Caio Tyler James Mạnh Quỳnh Ngọc Sơn Văn Vũ Felix Eboa Tuấn Dương Ti Phông Tuấn Hải Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Đồng Nai Đồng Nai Nam Định Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Phong, Xuân Trường, Vulic Milos, Ivan Virgill Andrei, Công Phượng, Majdevac Andrija, Hữu Tuấn, Văn Đức, Tự Nhân, Jotic Filip, Tiến Dụng Nguyên Mạnh, A Mít, Caio, Tyler James, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Felix Eboa, Tuấn Dương, Ti Phông, Tuấn Hải

Đồng Nai bế tắc, khát bàn thắng đầu tiên

Nam Định tự tin hướng đến 3 điểm

Sau 4 vòng đấu, Đồng Nai mới giành 1 điểm, đứng trước nhiều áp lực trong cuộc đua trụ hạng. Đáng lo hơn, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng chưa ghi bàn nào và đã để thủng lưới 6 lần.

Trận hòa Bắc Ninh ở vòng gần nhất giúp Đồng Nai chấm dứt chuỗi thất bại, nhưng hàng công vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc. Tiếp Nam Định trên sân nhà, đội bóng cần cải thiện khả năng phối hợp và tận dụng cơ hội nếu muốn giành điểm.

Nam Định tự tin hướng đến 3 điểm

Nam Định đang đứng thứ 4 với 7 điểm sau 4 vòng đấu, ghi 7 bàn và thủng lưới 4 lần. Chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa ở vòng gần nhất giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thêm tự tin trước chuyến làm khách này.

Dù Xuân Son chưa thể thi đấu vì chấn thương, Nam Định vẫn duy trì được sức tấn công nhờ những phương án thay thế. Với chất lượng đội hình và kinh nghiệm nhỉnh hơn, đội khách hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Đồng Nai.

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