Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Nam Định: Chủ nhà tìm chiến thắng đầu tay (V-League)
(18h, 24/10, vòng 5) Đồng Nai khát khao tìm chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026/27, nhưng sẽ gặp thử thách lớn khi tiếp đón Nam Định đang có phong độ khá ổn định.
V-League | 18h, 24/10 | SVĐ Bình Phước
Điểm
Văn Phong
Xuân Trường
Vulic Milos
Ivan Virgill Andrei
Công Phượng
Majdevac Andrija
Hữu Tuấn
Văn Đức
Tự Nhân
Jotic Filip
Tiến Dụng
Điểm
Nguyên Mạnh
A Mít
Caio
Tyler James
Mạnh Quỳnh
Ngọc Sơn
Văn Vũ
Felix Eboa
Tuấn Dương
Ti Phông
Tuấn Hải
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đồng Nai bế tắc, khát bàn thắng đầu tiên
Nam Định tự tin hướng đến 3 điểm
Sau 4 vòng đấu, Đồng Nai mới giành 1 điểm, đứng trước nhiều áp lực trong cuộc đua trụ hạng. Đáng lo hơn, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng chưa ghi bàn nào và đã để thủng lưới 6 lần.
Trận hòa Bắc Ninh ở vòng gần nhất giúp Đồng Nai chấm dứt chuỗi thất bại, nhưng hàng công vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc. Tiếp Nam Định trên sân nhà, đội bóng cần cải thiện khả năng phối hợp và tận dụng cơ hội nếu muốn giành điểm.
Nam Định tự tin hướng đến 3 điểm
Nam Định đang đứng thứ 4 với 7 điểm sau 4 vòng đấu, ghi 7 bàn và thủng lưới 4 lần. Chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa ở vòng gần nhất giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thêm tự tin trước chuyến làm khách này.
Dù Xuân Son chưa thể thi đấu vì chấn thương, Nam Định vẫn duy trì được sức tấn công nhờ những phương án thay thế. Với chất lượng đội hình và kinh nghiệm nhỉnh hơn, đội khách hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Đồng Nai.
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