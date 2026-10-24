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Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Nam Định: Chủ nhà tìm chiến thắng đầu tay (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Nam Định V-League 2026-27

(18h, 24/10, vòng 5) Đồng Nai khát khao tìm chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026/27, nhưng sẽ gặp thử thách lớn khi tiếp đón Nam Định đang có phong độ khá ổn định.

   

V-League | 18h, 24/10 | SVĐ Bình Phước

Đồng Nai
Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Nam Định: Chủ nhà tìm chiến thắng đầu tay (V-League) - 1
-
Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Nam Định: Chủ nhà tìm chiến thắng đầu tay (V-League) - 1
Nam Định
(H1: -)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Nam Định: Chủ nhà tìm chiến thắng đầu tay (V-League) - 1
Văn Phong, Xuân Trường, Vulic Milos, Ivan Virgill Andrei, Công Phượng, Majdevac Andrija, Hữu Tuấn, Văn Đức, Tự Nhân, Jotic Filip, Tiến Dụng
Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Nam Định: Chủ nhà tìm chiến thắng đầu tay (V-League) - 1
Nguyên Mạnh, A Mít, Caio, Tyler James, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Felix Eboa, Tuấn Dương, Ti Phông, Tuấn Hải

Đồng Nai bế tắc, khát bàn thắng đầu tiên

Nam Định tự tin hướng đến 3 điểm

Nam Định tự tin hướng đến 3 điểm

Sau 4 vòng đấu, Đồng Nai mới giành 1 điểm, đứng trước nhiều áp lực trong cuộc đua trụ hạng. Đáng lo hơn, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng chưa ghi bàn nào và đã để thủng lưới 6 lần.

Trận hòa Bắc Ninh ở vòng gần nhất giúp Đồng Nai chấm dứt chuỗi thất bại, nhưng hàng công vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc. Tiếp Nam Định trên sân nhà, đội bóng cần cải thiện khả năng phối hợp và tận dụng cơ hội nếu muốn giành điểm.

Nam Định tự tin hướng đến 3 điểm

Nam Định đang đứng thứ 4 với 7 điểm sau 4 vòng đấu, ghi 7 bàn và thủng lưới 4 lần. Chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa ở vòng gần nhất giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thêm tự tin trước chuyến làm khách này.

Dù Xuân Son chưa thể thi đấu vì chấn thương, Nam Định vẫn duy trì được sức tấn công nhờ những phương án thay thế. Với chất lượng đội hình và kinh nghiệm nhỉnh hơn, đội khách hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Đồng Nai.

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Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Tiền đạo Xuân Son của ĐT Việt Nam dính chấn thương, tình hình hiện ra sao?
Tiền đạo Xuân Son của ĐT Việt Nam dính chấn thương, tình hình hiện ra sao?

ĐT Việt Nam đã phải trả cái giá khá đắt cho chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-dong-nai-nam-dinh-chu-nha...

-24/10/2026 11:50 AM (GMT+7)
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