Cầu thủ lăng mạ trọng tài bị phạt tiền tỷ, trọng tài chửi cầu thủ lại được xem nhẹ

Dù đây là dòng trạng thái đầy bức xúc của JC Tretter, Giám đốc Hiệp hội Cầu thủ NFL (NFLPA), song nó lại phản ánh trần trụi thực tế nhức nhối về sự bất công trong kỷ luật tại giải bóng đá bầu dục nhà nghề Mỹ. Câu hỏi về sự công bằng một lần nữa bùng lên dữ dội vào đầu tháng 10/2026, sau khi liên tiếp hai vị "vua áo đen" bị đình chỉ làm nhiệm vụ vì hành xử vô văn hóa với cầu thủ ngay trên sân đấu.

Trey McBride là người bị trọng tài buông những lời lẽ không đúng mực

Giọt nước tràn ly từ những cái đầu nóng

Mọi chuyện bắt đầu từ trận thua 24-36 của Arizona Cardinals trước New York Giants tại Tuần 4 giải đấu. Ống kính truyền hình đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc trọng tài biên Jeff Seeman buông lời chửi thề thô tục nhắm vào tiền vệ Trey McBride của Cardinals. Vụ việc xảy ra ngay sau khi tổ trọng tài bỏ qua một lỗi phòng ngự lộ liễu của phía Giants. Sự ức chế của cầu thủ gặp phải thái độ trịch thượng từ người cầm còi đã đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm. Sau khi làn sóng phẫn nộ lan rộng, Phó chủ tịch ban trọng tài NFL Ramon George buộc phải đưa ra án phạt cấm làm nhiệm vụ 2 trận đối với Jeff Seeman.

Đá đáng nói, đây không phải sự cố đơn lẻ. Cũng trong tuần đấu đó, trọng tài chính Adrian Hill nhận án phạt đình chỉ 1 trận vì hành vi phi thể thao. Khi trung vệ Eric Wilson (Minnesota Vikings) có ý tốt muốn đỡ ông Hill đứng dậy sau một cú va chạm ngã trên sân, vị trọng tài này lại nổi giận lôi đình, quát tháo và đuổi cầu thủ này ra xa.

Hai trọng tài NFL bị đình chỉ, nhưng mức phạt dành cho người cầm còi vẫn gây tranh cãi dữ dội

Tiêu chuẩn kép và chiếc cân công lý lệch phe

Dù NFL đã nhanh chóng đưa ra các án cấm còi, nhưng đối với các cầu thủ, mức phạt này chẳng khác nào hành vi "giơ cao đánh khẽ". JC Tretter thẳng thắn chỉ trích trên mạng xã hội: "Hành vi này từ một trọng tài hướng vào cầu thủ là không thể chấp nhận được. Khi vai trò đảo ngược, các cầu thủ luôn bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Chúng tôi yêu cầu NFL phải giữ các trọng tài ở cùng một tiêu chuẩn đạo đức".

Thực tế tại NFL, nếu một cầu thủ lăng mạ hoặc có hành vi chạm vào trọng tài, họ lập tức đối mặt với những án phạt tài chính nặng nề từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đô la (tương đương tiền tỷ đồng), thậm chí là cấm thi đấu dài hạn và trừ lương. Ngược lại, các trọng tài vi phạm chỉ phải nhận án phạt treo còi nội bộ đầy nhẹ nhàng mà không chịu tổn hại tương xứng về mặt kinh tế.

Đáng chú ý, ngay sau quyết định của NFL, Giám đốc điều hành Hiệp hội Trọng tài NFL (NFLRA) Scott Green đã lập tức lên tiếng phản pháo, gọi án phạt dành cho các trọng tài là "quá mức nghiêm khắc" và tuyên bố sẽ khiếu nại thông qua trọng tài phân xử. Sự bảo vệ cực đoan này từ phía hiệp hội trọng tài càng làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của công chúng vào tính nghiêm minh và công bằng của giải đấu thể thao tỷ đô.