Thử thách lớn cho Barca, Man City và 6 đội bất bại của châu Âu

Sau 3 tháng thi đấu, vẫn còn một số đội bóng chưa thua trận nào ở giải VĐQG của họ. Dù vậy những chuỗi bất bại đó sẽ bị thách thức đáng kể cuối tuần này.

Aston Villa – Man City

Man City đã toàn thắng 7 vòng đầu và vượt qua những MU & Liverpool, nhưng ngay tối nay họ sẽ bị thử thách bởi một Aston Villa không những đang có phong độ tốt, Man City còn gặp khó khăn rất lớn khi gặp đội bóng thành Birmingham. Aston Villa sau khởi đầu mùa chậm chạp đã giành 7 điểm/3 trận gần nhất để leo lên thứ 12 trên BXH, và phong độ của họ được trợ giúp đáng kể bởi sự xuất hiện của tân binh Johan Manzambi, người đã có 3 bàn & 2 kiến tạo.

Unai Emery đã toàn thắng trước Pep Guardiola mùa trước, nhưng Man City giờ được Enzo Maresca dẫn dắt

HLV Unai Emery đã thắng 4/6 trận gần nhất gặp Man City, trong đó có thành tích toàn thắng cả 2 trận mùa trước. Pep Guardiola đã chia tay Man City và đối thủ của Emery sẽ là Enzo Maresca, liệu sẽ có sự khác biệt khi “The Citizens” có một nhà cầm quân mới trong cặp đấu này?

Top 4 Serie A

Thú vị thay cả 4 đội dẫn đầu Serie A đều đang bất bại và cách biệt tối đa giữa các đội này cũng chỉ là 4 điểm, tức cả 4 vẫn đang trong cuộc đua vô địch. Khả năng cao bộ tứ này sẽ tiếp tục bất bại sau vòng 8 khi đa số họ chỉ gặp các đối thủ xếp ở nửa dưới BXH.

Đội đầu bảng Inter Milan sẽ đón tiếp Fiorentina trong bối cảnh Fiorentina đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18 và đã thua liên tiếp 2 trận, trong khi Lazio sẽ gặp Parma còn đứng ngay sau Fiorentina trên BXH. AC Milan của Ruben Amorim vừa thua đậm ở Europa League nhưng khi về nhà sẽ được đấu Udinese, đội dù đang đứng ngoài khu vực nguy hiểm nhưng thực ra vẫn chỉ bằng 4 điểm như Fiorentina lẫn Parma.

Amorim và các cầu thủ AC Milan vẫn chưa thua vòng nào ở Serie A

Thách thức lớn nhất sẽ dành cho AS Roma của HLV Gian Piero Gasperini. Roma hơi chững lại khi có chuỗi hòa 2 vòng nhưng họ tuần trước đã thắng Genoa trước khi thắng đậm Slovan Bratislava ở Cúp C1. Napoli trong khi đó đang khởi đầu không tốt khi tụt xuống thứ 10 trên BXH, dù vậy họ đã bất bại 8 trận sân nhà liên tiếp trước Roma.

Bayern & Dortmund

Bayern Munich và Dortmund có vẻ sẽ lại là 2 đội đua vô địch Bundesliga mùa này khi đang cùng có 4 thắng – 2 hòa sau 6 vòng đầu. Dortmund vòng này sẽ gặp Frankfurt trên sân nhà, Frankfurt đang đứng thứ 11 trên BXH nhưng họ vừa thắng ở vòng trước, trong khi cả 2 trận hòa của Dortmund đều đến ở 2 vòng gần nhất.

Khác với các CLB khác được nêu tên trong bài viết này, Bayern là đội duy nhất chưa thua bất cứ trận nào ở mọi giải đấu. Tuy nhiên sự chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Freiburg xếp ngay sau lưng (chỉ cách nhau 1 điểm) đang không ổn: HLV Vincent Kompany đã phải nhập viện do sức khỏe yếu, và Bayern còn vừa mất Luis Diaz dài hạn do chấn thương, trong khi Joshua Kimmich đang chịu tang.

Barcelona – Real Madrid

Trận đấu lớn nhất cuối tuần này, Barcelona đã thắng cả 9 trận đầu tiên tại La Liga nhưng họ vừa thua lần đầu ở Cúp C1 trước PSG, bên cạnh đó họ đã mất 3 cầu thủ quan trọng gồm Eric Garcia & Jules Kounde ở hàng thủ lẫn Dani Olmo trên hàng công.

Real Madrid trong khi đó lại đang vào đà, họ vừa thắng đậm Leipzig và trận thắng cũng cho thấy sự vắng mặt của Vinicius không ảnh hưởng gì đến tập thể của Jose Mourinho. Đang có sự tự tin rằng “Los Blancos” đã tìm ra công thức chiến thắng ổn định với phong độ cao của Yan Diomande và Arda Guler, nhưng áp lực lớn vẫn thuộc về Real khi họ đã kém Barca 6 điểm.