Bê bối giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới, vì sao nữ VĐV đồng loạt "nâng ngực"?

Tour de France Femmes 2026 (diễn ra từ 1 - 9/8) bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều đội đua nghi ngờ một số tay đua nữ sử dụng miếng độn ngực để cải thiện tính khí động học. Nếu cáo buộc là sự thật, đây có thể là một trong những chiêu thức gian lận kỳ lạ nhất lịch sử đua xe đạp, đồng thời gợi nhớ đến vụ bê bối "Penisgate" (độn của quý) từng gây chấn động Thế vận hội Mùa đông hồi đầu năm.

Nghi án "độn ngực" gây chấn động Tour de France Femmes 2026

Nghi án "độn ngực" để tăng tốc

Những ngày đầu của Tour de France Femmes 2026 không chỉ nóng bởi các màn cạnh tranh trên đường đua, và bởi nghi án gian lận đang gây xôn xao làng xe đạp thế giới.

Theo tờ WielerFlits của Bỉ và Hà Lan, nhiều đội đua thuộc hệ thống Women's World Tour đã bày tỏ lo ngại về việc một số VĐV sử dụng miếng độn bên trong áo ngực nhằm thay đổi hình dáng phần thân trên.

Chiêu thức này được gọi là "chest fairing", tức tạo thêm diện tích ở vùng ngực để luồng không khí đi qua cơ thể mượt hơn, từ đó giảm lực cản và giúp tay đua đạt tốc độ cao hơn, đặc biệt trong các chặng đua tính giờ.

Nghi vấn xuất hiện ngay trước chặng cá nhân tính giờ diễn ra ngày 4/8, khi nhiều bức ảnh được cho là ghi lại hình ảnh các vật thể bất thường bên trong áo thi đấu của một số cua-rơ nữ.

Chuyên gia khí động học lên tiếng

Không chỉ dừng ở những lời đồn đoán, nghi án này còn nhận được sự quan tâm từ giới khoa học.

Theo Telegraph, giáo sư Bert Blocken, chuyên gia khí động học của đại học Heriot-Watt (Scotland) và đại học LUT (Phần Lan), đã nhận được nhiều hình ảnh cho thấy một số VĐV có dấu hiệu sử dụng vật liệu độn ở phần ngực.

Trong nghiên cứu do ông công bố trước đó, việc áp dụng "chest fairing" có thể giúp giảm tới 3,6% lực cản không khí.

Con số tưởng như rất nhỏ này lại mang ý nghĩa cực lớn ở các cuộc đua tính giờ, nơi khoảng cách giữa người chiến thắng và các đối thủ đôi khi chỉ được tính bằng vài giây, thậm chí vài phần mười giây.

Chính vì vậy, nếu một VĐV thật sự sử dụng phương pháp này, lợi thế đạt được hoàn toàn có thể quyết định kết quả của cả chặng đua.

Ban tổ chức siết kiểm tra trang phục trước giờ xuất phát

Ban tổ chức lập tức siết kiểm tra

Trước những nghi vấn ngày càng lan rộng, ban tổ chức Tour de France Femmes đã nhanh chóng tăng cường các biện pháp kiểm soát.

Từ chặng đua thứ tư, tất cả các VĐV phải có mặt ít nhất 10 phút trước giờ xuất phát để kiểm tra xe đạp cũng như trang phục thi đấu.

Động thái này nhằm ngăn chặn mọi hành vi có thể vi phạm quy định về thiết bị và quần áo thi đấu, đồng thời bảo đảm tính công bằng cho giải đấu.

Thực tế, Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI) đã cấm mọi hành vi cố tình thay đổi hình dạng trang phục nhằm tạo lợi thế khí động học. Những trường hợp vi phạm có thể bị loại ngay lập tức hoặc bị phạt tiền từ 184 đến 918 bảng Anh, thậm chí nặng hơn nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng.

Không phải lần đầu xuất hiện

Theo các nguồn tin từ châu Âu, "chest fairing" không phải hiện tượng mới.

Chiêu thức này từng bị nghi ngờ xuất hiện tại Tour de France nam vào các mùa giải 2023 và 2024. Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý không hề dễ dàng bởi rất khó xác định đâu là đặc điểm cơ thể tự nhiên và đâu là sự can thiệp bằng vật liệu độn.

Chính vì vậy, dù UCI đã có quy định cấm từ nhiều năm qua, công tác giám sát vẫn được đánh giá là chưa thực sự hiệu quả.

Nếu những cáo buộc tại Tour de France Femmes 2026 được xác thực, đây sẽ là một trong những bê bối đáng chú ý nhất của làng xe đạp trong năm nay. Đồng thời, vụ việc cũng cho thấy cuộc đua giành lợi thế về khí động học đang ngày càng khốc liệt, khi các đội đua sẵn sàng khai thác mọi chi tiết nhỏ nhất để tìm kiếm thêm chỉ vài phần trăm hiệu suất trên đường đua.