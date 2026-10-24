Bi hài MU dùng AI tìm HLV mới thay Carrick, ứng viên sáng giá nhất từ chối

MU lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng

Manchester United một lần nữa trở thành mớ hỗn độn, như những gì người hâm mộ đã chứng kiến trong hơn một thập kỷ qua. HLV chưa đáp ứng được kỳ vọng, các cầu thủ sa sút phong độ, còn người hâm mộ không giấu nổi sự tức giận. Kịch bản quen thuộc ấy tiếp tục tái diễn tại Old Trafford.

Tỷ phú Ratcliffe đang dùng AI để tìm HLV mới cho MU

Tuy nhiên, việc xác định ai phải chịu trách nhiệm chính cho sự suy thoái của MU không hề đơn giản. Vấn đề nằm ở giới chủ và những giám đốc do họ bổ nhiệm, ở một HLV chưa đủ năng lực, hay ở những cầu thủ thường tỏ ra mạnh mẽ trong các cuộc phỏng vấn nhưng lại gây thất vọng trên sân cỏ?

Thông thường, HLV là người phải trả giá đầu tiên. Nhưng theo phân tích của tờ The Athletic, vấn đề cốt lõi tại MU nằm ở gia đình Glazer và Sir Jim Ratcliffe, những người nắm quyền định hình hoạt động của CLB.

Phóng viên Laurie Whitwell đã đi sâu vào những bất cập trong bộ máy điều hành đội bóng. Một tiết lộ về việc Ratcliffe can thiệp vào phòng vật lý trị liệu tại trung tâm huấn luyện Carrington cho thấy sự bất thường trong cách MU được quản lý.

Whitwell viết: “Điều đó một lần nữa cho thấy, ngay cả khi MU bổ nhiệm HLV trưởng mới, những vấn đề cũ vẫn sẽ tái diễn. Căn nguyên nằm ở cấp cao nhất, nơi gia đình Glazer đã định hình bầu không khí của CLB suốt 21 năm qua. Họ điều hành MU từ bên kia Đại Tây Dương, khiến đội bóng phải gánh chịu khoản chi phí vượt quá 1 tỷ bảng. Đó chính là nền móng của tòa nhà chọc trời đang sụp đổ này”.

Nhà báo của The Athletic cũng chỉ trích Ratcliffe, cho rằng vị tỷ phú người Anh phải chịu trách nhiệm đáng kể. Phong cách quản lý đặc biệt của ông ảnh hưởng đến nhiều hoạt động tại Carrington. Đáng chú ý, Ratcliffe từng bước vào phòng vật lý trị liệu và đưa ra ý kiến về phương pháp giãn cơ sau khi tham gia London Marathon.

AI được sử dụng để chọn HLV mới

MU đã quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Michael Carrick trong trận đấu với Bournemouth tại Premier League vào Chủ nhật (21h ngày 25/10 - giờ Hà Nội). Tuy nhiên, tương lai của nhà cầm quân này sau trận đấu vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Ban lãnh đạo MU chưa đạt được sự đồng thuận về người thay Carrick

Trong nội bộ ban lãnh đạo MU, các quan điểm vẫn chưa thống nhất về hồ sơ HLV phù hợp để dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn tiếp theo.

Antonio Conte được cho là sẵn sàng nhận lời nếu nhận được đề nghị từ Old Trafford. Eddie Howe cũng nằm trong nhóm những nhà cầm quân có thể được cân nhắc, dù tình trạng công việc và khả năng sẵn sàng của các ứng viên cần được xác nhận thêm.

Trong khi đó, Fabian Hurzeler của Brighton, người được xem là một trong những lựa chọn giàu tính đột phá và đang có mùa giải tương đối thành công, đã từ chối cơ hội dẫn dắt MU. Quyết định này phần nào phản ánh sức hút của đội chủ sân Old Trafford không còn như trước.

Danh sách những ứng viên được MU quan tâm còn có Unai Emery và Julian Nagelsmann. Với nhiều lựa chọn khác nhau về triết lý, kinh nghiệm và phong cách huấn luyện, bài toán tìm người phù hợp đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Theo một thông tin khác từ The Athletic, ban lãnh đạo MU - đặc biệt là tỷ phú Ratcliffe, sẽ sử dụng AI để sàng lọc danh sách dài các ứng viên, qua đó xác định những lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí HLV trưởng.

Ratcliffe gia tăng ảnh hưởng trong khâu tuyển chọn

Michael Sansoni, giám đốc dữ liệu và AI của MU, được cho là đang tham gia phân tích số liệu liên quan đến các ứng viên tiềm năng.

Tỷ phú Ratcliffe bị chỉ trích vì làm suy yếu MU

The Athletic tiết lộ: “Michael Sansoni, giám đốc dữ liệu và AI của MU, đang tham gia xử lý các số liệu về những ứng viên”.

Nguồn tin này cho biết thêm, ảnh hưởng của Sansoni ngày càng gia tăng và ông có mối quan hệ tốt với Ratcliffe.

Việc ứng dụng AI có thể giúp MU hệ thống hóa dữ liệu, so sánh hồ sơ và đánh giá mức độ phù hợp của từng ứng viên dựa trên các tiêu chí chuyên môn. Tuy nhiên, công nghệ không thể tự mình giải quyết những bất đồng trong ban lãnh đạo hay bảo đảm rằng đội bóng sẽ lựa chọn đúng người.

Đây cũng là điểm mấu chốt trong cuộc khủng hoảng hiện tại của MU. Nếu những vấn đề về quản trị, định hướng chuyên môn và quyền hạn giữa các cấp lãnh đạo không được giải quyết, việc thay HLV có nguy cơ chỉ tạo ra một vòng luẩn quẩn mới.

Ratcliffe có thể kỳ vọng AI giúp MU tìm ra ứng viên sáng giá nhất. Nhưng để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng, giới chủ cần chứng minh rằng họ có một kế hoạch nhất quán, thay vì chỉ trông chờ vào một quyết định bổ nhiệm mới.