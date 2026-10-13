Nàng Kim "siêu vòng 3" mặc váy bó sát khoe thân hình đồng hồ cát, cổ vũ siêu sao F1

Tại chặng đua F1 Singapore Grand Prix cuối tuần qua, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian đã thu hút mọi sự chú ý khi xuất hiện tại trường đua Marina Bay để cổ vũ cho bạn trai Lewis Hamilton. Bên cạnh gu thời trang quyến rũ, người đẹp 45 tuổi còn chủ động hóa giải mâu thuẫn và gửi lời xin lỗi đến phóng viên kỳ cựu Martin Brundle sau sự cố thô lỗ trước đó.

Kim Kardashian xuất hiện với thân hình "đồng hồ cát", chủ động xin lỗi phóng viên thể thao kỳ cựu

Chủ động nhận sai sau sự cố tại Monaco

Trước đó, tại chặng Monaco Grand Prix diễn ra vào tháng 6, Kim và đội ngũ của mình từng nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ tốc độ. Khi phóng viên kỳ cựu Martin Brundle của đài Sky Sports tiếp cận cô trên đường pit để thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh theo thông lệ, phía nữ ngôi sao đã có thái độ ngó lơ, đồng thời lực lượng an ninh của cô còn thô bạo gạt bỏ một số người nổi tiếng khác sang một bên để mở đường.

Gặp lại Brundle trên thảm pit tại Singapore, "Kim siêu vòng 3" đã chủ động nở nụ cười xã giao và bước đến nói lời phân trần: "Có phải tôi đã không nắm rõ luật? Phải chăng chúng ta đã khởi đầu không được thuận lợi cho lắm".

Đáp lại sự hạ mình của ngôi sao người Mỹ, phóng viên Brundle vui vẻ cho biết: "Không sao cả, mọi chuyện hoàn toàn ổn. Rất vui được gặp lại cô tại một chặng Grand Prix". Kim sau đó cũng dành nhiều lời khen ngợi cho không khí sôi động và cuồng nhiệt của bộ môn thể thao tốc độ này.

Vào tháng 6, Kim khiến người hâm mộ đua xe F1 phản ứng khi ngó lơ phóng viên Brundle

Thời trang nổi bật và cái kết không trọn vẹn cho Hamilton

Xuất hiện tại khu vực kỹ thuật của đội đua Ferrari tại Singapore, Kim Kardashian diện bộ váy lụa ôm sát cơ thể với họa tiết phong cách phương Đông cổ điển, tôn lên vóc dáng đồng hồ cát đặc trưng. Ở ngày đua thử trước đó, cô cũng khiến paddock (khu vực dịch vụ hay khu kỹ thuật) đổ dồn mắt nhìn khi diện trang phục bó sát màu hồng neon nổi bật.

Sự xuất hiện của bạn gái được kỳ vọng sẽ mang lại may mắn cho tay đua từng 7 lần vô địch thế giới Lewis Hamilton. Trước giờ xuất phát, cả hai đã trao nhau cái ôm ấm áp ngay tại paddock. Bản thân Kim Kardashian cũng chia sẻ sự tự tin và cho biết cô "cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất" đến với bạn trai khi anh giành quyền xuất phát ở vị trí thứ 3.

Dù có sự tiếp sức từ bạn gái và khởi đầu đầy hứa hẹn, chặng đua của Lewis tại Marina Bay lại khép lại không như kỳ vọng. Do sai lầm nghiêm trọng trong chiến thuật chọn lốp và quyết định không vào pit khi xe an toàn ảo xuất hiện, tay đua người Anh liên tục để các đối thủ vượt mặt ở những vòng cuối. Kết thúc 62 vòng đua, Hamilton ngậm ngùi rơi xuống vị trí thứ 6, trong khi người giành chiến thắng chặng là Max Verstappen của đội Red Bull.

Dù bạn trai lỡ mất cơ hội đứng trên bục podium, hành động chủ động nhận lỗi và thái độ lịch thiệp của Kim Kardashian đối với truyền thông nước chủ nhà đã giúp cô ghi điểm đáng kể trong mắt công chúng, phần nào xóa bớt hình ảnh kiêu kỳ tại chặng đua Monaco vài tháng trước.