Trường đua quốc tế Lusail nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Doha và được thiết kế ban đầu dành cho các cuộc đua mô tô. Đối với chiếc xe F1, điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn vòng chạy được cấu thành từ các góc cua tốc độ trung bình và cao.

Đường đua Lusail ban đầu được thiết kế cho các cuộc đua moto 2 bánh

Điểm nổi bật nhất là chuỗi góc cua từ 12 đến 14: ba góc cua phải liên tiếp, với các đỉnh cua (apex) mà các tay đua gần như có thể vượt qua ở tốc độ tối đa. Đặc điểm này tương tự cua 8 tại Istanbul Park (Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng theo chiều ngược lại.

Các tay đua hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Lực tác động liên tục khi vào cua khiến lốp xe phải chịu tải qua từng vòng chạy, trong khi các gờ giảm tốc (kerb) có độ khắc nghiệt cao. Đây là cuộc đua thử thách toàn diện đối với cả tay đua, xe đua và lốp xe.

Cơ hội vượt rõ ràng nhất nằm ở cuối đoạn thẳng chính dài hơn 1km, trước khi tiến vào cua 1. Bố cục đường đua không có thay đổi so với năm ngoái và tiếp tục đặt ra thử thách đặc biệt khắc nghiệt đối với lốp xe, nhất là về tải trọng ngang và nhiệt độ vận hành.

Tại chặng này, Pirelli lựa chọn ba hợp chất lốp cứng nhất: C1 lốp Cứng (Hard), C2 lốp Trung bình (Medium) và C3 lốp Mềm (Soft). Lựa chọn này xuất phát từ đặc tính trường đua Qatar, nơi có mức hao mòn lốp rất cao, nhất là đối với lốp trước bên trái.

Qatar GP là 1 chặng đua “phá lốp”

Trường đua có 16 góc cua. Mức độ khắc nghiệt chủ yếu đến từ chuỗi góc cua tốc độ cao liên tiếp, khiến lốp xe phải chịu áp lực liên tục trong phần lớn thời gian của mỗi vòng chạy. Bề mặt đường đua tương đối nhẵn cùng nhiệt độ mặt đường cao có thể thúc đẩy hiện tượng hạt hóa bề mặt lốp (graining) trên cả ba hợp chất, qua đó làm gia tăng mức độ hao mòn.

Mặc dù phải hoạt động trong những điều kiện rất khắc nghiệt, lốp xe vẫn duy trì hiệu suất ổn định trong mỗi lượt chạy. Kinh nghiệm từ các mùa giải trước cho thấy mức độ suy giảm hiệu suất lốp vẫn tương đối hạn chế, ngay cả khi độ hao mòn đã ở mức cao.

Để ngăn lốp xe sử dụng vượt quá tuổi thọ thiết kế, dẫn đến tình trạng suy giảm hiệu suất trong khi kết cấu lốp phải chịu áp lực quá lớn, Pirelli đã thống nhất với FIA áp dụng giới hạn tối đa 27 vòng đua cho mỗi bộ lốp. Do đó, tất cả các tay đua chắc chắn sẽ phải thực hiện ít nhất hai lần pit stop trong cuộc đua.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli tại Doha

Giới hạn số vòng sử dụng lốp tối đa được nâng lên so với năm ngoái bởi lốp xe năm 2026 có kết cấu được gia cố chắc chắn hơn, trong khi những chiếc xe năm nay tạo ra tải trọng khí động học thấp hơn so với thế hệ xe 2025.

Việc áp dụng giới hạn này, thay vì sử dụng các biện pháp khác như tăng áp suất lốp tối thiểu khi xuất phát, sẽ cho phép các tay đua đẩy tốc độ cao hơn trong mỗi lượt chạy, giảm nhu cầu phải kiểm soát tốc độ để bảo vệ lốp.

Việc không áp dụng thể thức Sprint như năm ngoái cũng giúp các đội đua thuận lợi hơn, trong việc quản lý số vòng chạy còn lại của từng bộ lốp lẫn tinh chỉnh thiết lập xe trong các phiên chạy thử nghiệm.

NĂM 2025

Phần lớn các tay đua xuất phát với bộ lốp Medium và thực hiện pit stop dưới trạng thái xe an toàn (safety car) ở vòng 7 để thay bộ lốp mới. Lần thay lốp thứ hai được hoàn tất muộn nhất vòng 32, tuân thủ quy định năm 2025 về giới hạn tối đa 25 vòng đua cho mỗi bộ lốp. Sau đó, gần như tất cả các tay đua đều hoàn thành cuộc đua với bộ lốp Hard.

THỐNG KÊ

Verstappen đã có hat-trick chiến thắng tại đây 3 năm gần nhất

F1 Qatar Grand Prix sẽ được tổ chức lần thứ năm cuối tuần này. Chặng đua đầu tiên tại Lusail diễn ra vào năm 2021, trong khi các lần tổ chức tiếp theo được duy trì từ năm 2023.

Max Verstappen là tay đua thành công nhất tại Lusail với ba lần giành chiến thắng. Vì vậy, Red Bull cũng là đội đua sở hữu số chiến thắng nhiều nhất tại trường đua này.

Ngược lại, vị trí xuất phát đầu tiên (pole position) ở mỗi kỳ Qatar GP đều thuộc về một tay đua khác nhau.

Chặng đua này từng chứng kiến cuộc đua quyết định chức vô địch thế giới, chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp một tay đua F1 và màn trở lại podium sau 7 năm chờ đợi.

Dưới đây là những dấu ấn đáng chú ý nhất tại chặng đua này tính đến nay…

2021 – Lewis Hamilton giành chiến thắng Qatar GP đầu tiên trong lịch sử từ vị trí pole, qua đó rút ngắn cách biệt với đối thủ cạnh tranh chức vô địch Max Verstappen xuống còn 8 điểm khi mùa giải còn hai chặng. Verstappen cán đích P2, trong khi Fernando Alonso giành vị trí thứ ba cho Alpine – lần đầu tiên góp mặt trên bục podium kể từ Hungarian GP 2014.

Podium Qatar GP đầu tiên trong lịch sử

2023 – Max Verstappen chính thức giành chức vô địch thế giới lần thứ 3 liên tiếp sau khi về nhì tại cuộc đua Sprint. Oscar Piastri là người chiến thắng Sprint, qua đó có chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp F1. Sang ngày hôm sau, hai tay đua Mercedes là Lewis Hamilton và George Russell va chạm ở góc cua số 1 ngay trong vòng đua đầu tiên. Verstappen sau đó tiếp tục giành chiến thắng tại cuộc đua chính.

2024 – Verstappen để mất vị trí pole vào tay Russell do án phạt lùi một bậc xuất phát, nhưng đã vươn lên dẫn đầu ngay vòng đua đầu tiên và giành chiến thắng trong cuộc đua có tới ba lần Safety Car được triển khai. Charles Leclerc về nhì cho Ferrari. Lando Norris, chỉ cán đích thứ 10 sau khi phải nhận án phạt dừng xe 10 giây (stop-go penalty) vì không giảm tốc độ khi có cờ vàng.

Hãy đón xem chặng đua Qatar GP 2026 với lịch trình như sau:

FP1: 20h30 thứ 6, ngày 27/11

FP2: 0h thứ 7, ngày 28/11

FP3: 21h30 thứ 7, ngày 28/11

Phân hạng: 1h Chủ nhật, ngày 29/11

Cuộc đua chính: 23h00 Chủ nhật, ngày 29/11