U17 Hàn Quốc đối đầu với U17 Uganda ở lượt trận đấu tiên tại VCK U17 World Cup 2026. Đại diện tới từ châu Á khởi đầu tốt và có bàn thắng từ sớm. Phút thứ 8, Lee In Woo tung đường chuyền và Kim Ji Ho dứt điểm chuẩn xác để mở tỉ số trận đấu.

U17 Hàn Quốc là đội nhập cuộc tốt hơn

Phút 16, lưới của Uganda rung lên lần thứ hai sau pha dứt điểm của Choi Jae Hyuck. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận do lỗi việt vị. U17 Uganda không phải là không có cơ hội. Họ suýt ghi bàn từ chấm đá phạt góc nhưng trong tài thổi lỗi với cầu thủ băng vào va chạm với thủ môn.

Cả hai đội có thêm một số cơ hội nhưng không thể tận dụng được và hiệp một kết thúc với lợi thế 1 bàn cho Hàn Quốc. Ngay đầu hiệp hai, Hàn Quốc có 2 cơ hội liên tiếp nhưng lại không tận dụng được. Mặc dù vậy, đại diện tới từ châu Á cũng không phải chờ đợi lâu.

Phút 50, Nam Ian dứt điểm và có một chút may mắn. Thủ môn của Uganda đã đổ người nên chỉ còn biết nhìn bóng bay vào lưới. Đại diện tới từ châu Phi không phải không có cơ hội nhưng họ lại tận dụng quá tệ. Cuối giờ, Kim Ji Woo dập tắt mọi hy vọng có điểm của đối thủ và ấn định chiến thắng cho U17 Hàn Quốc.

Tỉ số chung cuộc: U17 Hàn Quốc 3-0 U17 Uganda (H1: 1-0)

Ghi bàn: Kim Ji Ho 8', Nam Ian 50', Kim Ji Woo 84'

Đội hình xuất phát

U17 Hàn Quốc: Jang Jun Yeong, Seong Min Su, Kang Mu Sung, Choi Min Jun, Kim Ji Ho, Han Seung Min, Jung Ha Won, Nam Ian, Baek Geon

U17 Uganda: Lukyamuzi, Mubiru, Jemba, Mbalire, Suuna, Muhoozi, Owino, Magala, Owen, Dorongin, Ismail